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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'वो सिंघम हैं तो मैं पुष्पा हूं...', IPS ऑफिसर की चेतावनी पर भड़के TMC नेता जहांगीर खान

'वो सिंघम हैं तो मैं पुष्पा हूं...', IPS ऑफिसर की चेतावनी पर भड़के TMC नेता जहांगीर खान

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले माहौल काफी गरमाता दिख रहा है. IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा की सख्त चेतावनी के बाद जहांगीर खान धमकी देते नजर आए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 28 Apr 2026 04:03 PM (IST)
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West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है. विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले माहौल काफी गरमाता दिख रहा है. हाल ही में IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता जहांगीर खान को चेतावनी देते नजर आए. आरोप है कि जहांगीर खान अपने इलाके में वोटरों को डरा धमका रहे थे, जिसके बाद बंगाल में चुनाव ड्यूटी के लिए पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात अजय पाल शर्मा ने इलाके का निरीक्षण कर टीएमसी नेताओं को चेतावनी दी.

IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा ने खुलेआम ऐलान किया कि बोल देना जहांगीर को कायदे में रहे नहीं तो अच्छे से खबर लेंगे. हालांकि अब ये मामला काफी तनता हुआ नजर आ रहा है. एबीपी न्यूज संग बातचीत में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने IPS अधिकारी को धमकाते हुए कहा, "वो सिंघम हैं तो मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं." 

जहांगीर खान ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना 

पश्चिम बंगाल के फाल्टा में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने कहा, "हम जानते हैं कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, लेकिन यहां यह बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है. उन्होंने आगे कहा कि अगर पुलिस पर्यवेक्षक को किसी जानकारी की आवश्यकता होती, तो वे स्थानीय एसपी से प्राप्त कर सकते थे लेकिन ऐसा करने के बजाय वो सीधे दबाव बनाने और धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं. इससे कोई लाभ नहीं होगा." 

कौन हैं जहांगीर खान 

बता दें कि जहांगीर खान तृणमूल कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता हैं, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार हैं. चुनाव आयोग की तरफ से दक्षिण 24 परगना के लिए नियुक्त पुलिस ऑब्जर्वर और उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा के साथ उनके विवाद का एक वीडियो वायरल हुआ है.

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तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है. पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का इस्तेमाल बंगाल के उम्मीदवारों को डराने के लिए कर रहा है. वहीं, जहांगीर खान ने कहा कि पुलिस बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है.

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Published at : 28 Apr 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
TMC West Bengal Assembly Election Jahangir Khan WB Election 2026
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