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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले 5 खिलाड़ी? वैभव सूर्यवंशी रचेंगे इतिहास

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले 5 खिलाड़ी? वैभव सूर्यवंशी रचेंगे इतिहास

Youngest Cricketers to Make International Debut: क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की सूची में सचिन तेंडुलकर पांचवें नंबर पर हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Apr 2026 04:18 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी ने अपनी दमदार बैटिंग से पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है. IPL 2026 में अब तक 8 मैचों में 357 रन बना चुके हैं, जिनमें एक शतक भी आया है. 15 वर्षीय वैभव को भारत की सीनियर क्रिकेट टीम में मौका दिए जाने की अटकलें भी जोर पकड़ने लगी हैं. अगर वैभव इसी तरह की फॉर्म बरकरार रख पाए, तो वह समय दूर नहीं जब फैंस 15 साल के नादान से लड़के को टीम इंडिया के लिए डेब्यू करते देख पाएंगे. उससे पहले जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन हैं?

सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू

सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के हसन रजा के नाम है. ऑफ-स्पिन करने वाले हसन ने 14 साल 227 दिन की उम्र में अपना सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था. उन्होंने साल 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना सबसे पहला मैच खेला था. दूसरे स्थान पर बांग्लादेश के मोहम्मद शरीफ हैं, उन्होंने 15 साल 116 दिन की उम्र में जिम्बाब्वे के विरुद्ध अपना सबसे पहला टेस्ट मैच खेला था.

लिस्ट में पाकिस्तान का एक और नाम, मोहम्मद मुश्ताक ने साल 1959 में 15 साल 124 दिन की उम्र में अपना सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था. भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने का रिकॉर्ड सचिन तेंडुलकर के नाम है, जिन्होंने 16 साल 205 दिन की उम्र में अपना सबसे पहला मैच खेला.

  • 14 साल 227 दिन - हसन रजा - पाकिस्तान
  • 15 साल 116 दिन - मोहम्मद शरीफ - बांग्लादेश
  • 15 साल 124 दिन - मोहम्मद मुश्ताक - पाकिस्तान
  • 16 साल 127 दिन - आकिब जावेद - पाकिस्तान
  • 16 साल 205 दिन - सचिन तेंडुलकर - भारत

वैभव सूर्यवंशी रचेंगे इतिहास

कुछ हालिया मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार वैभव सूर्यवंशी को IPL 2026 के समापन के बाद जून महीने में आयरलैंड टूर पर जाने का मौका मिल सकता है. भारत और आयरलैंड के बीच दो टी20 मैच क्रमशः 28 और 28 जून को खेले जाएंगे. उस समय तक वैभव की उम्र 15 साल 100 दिन भी नहीं हुई होगी. अगर वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड दौरे पर अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र और भारत के लिए सबसे कम उम्र वाले खिलाड़ी बन सकते हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 28 Apr 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Cricket History Vaibhav Suryavanshi
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