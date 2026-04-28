इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले 5 खिलाड़ी? वैभव सूर्यवंशी रचेंगे इतिहास

वैभव सूर्यवंशी ने अपनी दमदार बैटिंग से पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है. IPL 2026 में अब तक 8 मैचों में 357 रन बना चुके हैं, जिनमें एक शतक भी आया है. 15 वर्षीय वैभव को भारत की सीनियर क्रिकेट टीम में मौका दिए जाने की अटकलें भी जोर पकड़ने लगी हैं. अगर वैभव इसी तरह की फॉर्म बरकरार रख पाए, तो वह समय दूर नहीं जब फैंस 15 साल के नादान से लड़के को टीम इंडिया के लिए डेब्यू करते देख पाएंगे. उससे पहले जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन हैं?

सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू

सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के हसन रजा के नाम है. ऑफ-स्पिन करने वाले हसन ने 14 साल 227 दिन की उम्र में अपना सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था. उन्होंने साल 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना सबसे पहला मैच खेला था. दूसरे स्थान पर बांग्लादेश के मोहम्मद शरीफ हैं, उन्होंने 15 साल 116 दिन की उम्र में जिम्बाब्वे के विरुद्ध अपना सबसे पहला टेस्ट मैच खेला था.

लिस्ट में पाकिस्तान का एक और नाम, मोहम्मद मुश्ताक ने साल 1959 में 15 साल 124 दिन की उम्र में अपना सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था. भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने का रिकॉर्ड सचिन तेंडुलकर के नाम है, जिन्होंने 16 साल 205 दिन की उम्र में अपना सबसे पहला मैच खेला.

14 साल 227 दिन - हसन रजा - पाकिस्तान

15 साल 116 दिन - मोहम्मद शरीफ - बांग्लादेश

15 साल 124 दिन - मोहम्मद मुश्ताक - पाकिस्तान

16 साल 127 दिन - आकिब जावेद - पाकिस्तान

16 साल 205 दिन - सचिन तेंडुलकर - भारत

वैभव सूर्यवंशी रचेंगे इतिहास

कुछ हालिया मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार वैभव सूर्यवंशी को IPL 2026 के समापन के बाद जून महीने में आयरलैंड टूर पर जाने का मौका मिल सकता है. भारत और आयरलैंड के बीच दो टी20 मैच क्रमशः 28 और 28 जून को खेले जाएंगे. उस समय तक वैभव की उम्र 15 साल 100 दिन भी नहीं हुई होगी. अगर वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड दौरे पर अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र और भारत के लिए सबसे कम उम्र वाले खिलाड़ी बन सकते हैं.

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