Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom PIB ने अनजान लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी।

Free Laptop for Students: इन दिनों WhatsApp पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार नेशनल स्टूडेंट लैपटॉप स्कीम 2026 के तहत छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दे रही है. लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है. सरकार की फैक्ट-चेकिंग एजेंसी Press Information Bureau (PIB Fact Check) ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्कीम मौजूद नहीं है और यह सिर्फ एक झूठा दावा है.

क्या कहता है वायरल मैसेज?

💻 Free laptops for students?



A WhatsApp message is circulating claiming that the Government is accepting applications for free laptops under the ‘National Student Laptop Scheme 2026’.#PIBFactCheck:



❌ This claim is FAKE.



✅ The Government of India has NOT announced any such… pic.twitter.com/OkoqU8Og3W — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 27, 2026

इस वायरल मैसेज में छात्रों को एक लिंक के जरिए आवेदन करने के लिए कहा जाता है. इसमें लिखा होता है कि रजिस्ट्रेशन करने पर फ्री लैपटॉप मिलेगा. यूजर्स से नाम, मोबाइल नंबर और कई बार बैंक से जुड़ी जानकारी भी मांगी जाती है. मैसेज को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि यह बिल्कुल सरकारी योजना जैसा लगे जिससे लोग आसानी से भरोसा कर लें.

कैसे काम करता है यह स्कैम?

यह स्कैम काफी चालाकी से चलाया जाता है. जैसे ही कोई यूजर लिंक पर क्लिक करता है उसे एक फर्जी वेबसाइट पर ले जाया जाता है जो दिखने में सरकारी पोर्टल जैसी लगती है. यहां यूजर से पर्सनल डिटेल्स भरवाई जाती हैं. कुछ मामलों में प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं या फिर OTP शेयर करने को कहा जाता है. जैसे ही यूजर ये जानकारी देता है, ठग उसके बैंक खाते या पहचान से जुड़ी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका मकसद सीधा है आपकी निजी जानकारी चुराकर धोखाधड़ी करना.

अधिकारियों की क्या है चेतावनी?

Press Information Bureau ने इस तरह के मैसेज को पूरी तरह फर्जी बताया है. एजेंसी ने लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और बिना पुष्टि किए ऐसे मैसेज को आगे न भेजें. ये मैसेज सिर्फ लोगों का डेटा हासिल करने के लिए बनाए जाते हैं.

खुद को कैसे रखें सुरक्षित?

ऐसे किसी भी ऑफर पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें. सरकारी योजनाओं की जानकारी हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या भरोसेमंद स्रोतों से ही लें. कभी भी अपनी निजी जानकारी, बैंक डिटेल या OTP किसी अनजान लिंक पर साझा न करें. अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है तो उसे तुरंत डिलीट कर दें और चाहें तो PIB Fact Check को रिपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग इस जाल में फंसने से बच सकें.

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