Location ऑन रखने पर कितनी बैटरी खाता है स्मार्टफोन? जानिए पूरी जानकारी

अगर आप चाहते हैं कि लोकेशन ऑन रहने के बावजूद बैटरी ज्यादा न गिरे तो ये टिप्स मदद कर सकते हैं. App Permissions कंट्रोल करें, सिर्फ उन्हीं ऐप्स को लोकेशन की अनुमति दें जिनमें यह जरूरी है. इससे लोकेशन कम फ्रिक्वेंसी पर अपडेट होगा और बैटरी बचेगी. लोकेशन को Always On की बजाय While Using App पर सेट करें. Wi-Fi और Mobile Data का सही इस्तेमाल करें – Wi-Fi से लोकेशन ट्रैकिंग ज्यादा पावर-एफिशिएंट होती है. जब जरूरत न हो तो लोकेशन ऑफ कर दें.