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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजन सुराज के चीफ प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, 'नीतीश कुमार जब कमजोर पड़े तो...'

जन सुराज के चीफ प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, 'नीतीश कुमार जब कमजोर पड़े तो...'

Prashant Kishor News: जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को हराने का दावा किया. साथ ही नीतीश कुमार पर भी प्रतिक्रिया दी.

By : सनातन कुमार | Updated at : 27 May 2026 08:39 PM (IST)
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जन सुराज बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार देगी. इस सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे. प्रशांत किशोर ने कहा कि इस सीट से लड़ना जन सुराज के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है. इस सीट को जन सुराज पूरी ताकत से लड़ेगा. ये 40 से बीजेपी का गढ़ रहा है. हर वो प्रयास किया जाएगा, जिससे कि बीजेपी को हराया जा सके.

क्या इस सीट से आप उम्मीदवार होंगे, इस सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा, "आज पार्टी के लोगों की औपचारिक बैठक हुई है. सबने मिलकर तय किया है कि हम लोग घर-घर जाएंगे और आने वाले एक महीने में बांकीपुर के जनसंपर्क को तेज किया जाएगा, लोगों से राय ली जाएगी और जो कुछ भी बन पड़ेगा वहां बीजेपी को हराया जाएगा." 

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इसके आगे उन्होंने कहा, "जब जन सुराज ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ा तो बीजेपी ने हर कोशिश की कि हराया जाए. हम लोगों को परेशान किया जाए, हमारे प्रत्याशियों को खरीदा जाए, डराया, पैसे बांटकर वोट खरीदे. तो अब उसका हिसाब बराबर करने का समय आया है. उस समय हम लोग एक साल पुरानी पार्टी थे. अब जनसुराजियों ने संकल्प लिया है कि एक सीट की लड़ाई है, पूरी ताकत लगाकर इनको इनके गढ़ में हराएंगे, तभी वो हिसाब बराबर होगा. हम लोग थकने वाले लोग नहीं हैं."

नीतीश कुमार से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, "गलत के साथ रहिएगा तो गलत ही होगा. नीतीश कुमार के साथ जो हुआ, कुछ हद तक वो खुद की जिम्मेदार हैं. खुद ही ऐसे लोगों के साथ रहे. ऐसे लोगों को अपने साथ रखा कि आप ये सुन रहे होंगे कि जीते जी दफन कर दिया. नीतीश कुमार जब कमजोर पड़े तो उनके इर्द-गिर्द जो लोग थे, उन्होंने उनको बेच दिया. पूरे बिहार की जनता के सामने ये स्पष्ट है. 202 सीटों का जनादेश जिस व्यक्ति के पास होगा वो राज्यसभा में क्यों जाएगा?"

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 27 May 2026 08:38 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Nitish Kumar BIHAR NEWS
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