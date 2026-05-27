हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइस कंपनी ने मचा दिया तहलका, 2 रुपये से भी कम की डेली लागत में दे रही डेटा और कॉलिंग समेत ये बेनेफिट्स

इस कंपनी ने मचा दिया तहलका, 2 रुपये से भी कम की डेली लागत में दे रही डेटा और कॉलिंग समेत ये बेनेफिट्स

BSNL Recharge Plan: BSNL ने 51 रुपये की कीमत वाला नया प्लान लॉन्च किया है. 28 दिनों की वैलिडिटी वाले इस प्लान में रोजाना 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग जैसे बेनेफिट्स मिल रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 27 May 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • बीएसएनएल का 51 रुपये का प्लान 28 दिन की वैलिडिटी देता है।
  • इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS, 2GB डेली डेटा मिलता है।
  • यह प्लान केवल नए बीएसएनएल ग्राहकों के लिए है।
  • कंपनी 4G रोलआउट पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

BSNL Recharge Plan: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने एक ऐसा धमाका कर दिया है, जिसके बारे में बाकी कंपनियां सोच भी नहीं सकती. कंपनी अपने ग्राहकों के लिए एकदम सस्ता रिचार्ज प्लान लेकर आई है, जिसमें कई शानदार बेनेफिट ऑफर किए जा रहे हैं. इस प्लान की डेली लागत 2 रुपये से भी कम है और ग्राहकों को इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, SMS और डेटा जैसे फायदे मिल रहे हैं. यह प्लान उन ग्राहकों के लिए लाया गया है, जो BSNL के साथ अपना सफर शुरू कर रहे हैं. आइए इस प्लान की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

सिर्फ 51 रुपये में मिलेगी 28 दिन की वैलिडिटी

BSNL 51 रुपये में स्मार्ट स्टार्ट प्लान लेकर आई है. इसे खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए लाया गया है, जो BSNL में स्विच करना या नई सिम लेना चाहते हैं. इस 51 रुपये के प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी, देश में किसी भी नंबर पर अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 100 SMS और डेली 2GB डेटा ऑफर किया जा रहा है. खास बात यह है कि ऑफर के तहत BSNL सिम कार्ड फ्री दे रही है. यानी ग्राहकों को सिम कार्ड के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे. उन्हें 51 रुपये में ही सिम के साथ ही स्मार्ट स्टार्ट प्लान मिलेगा.

केवल नए ग्राहकों के लिए है प्लान

यह बात ध्यान रखने वाली है कि इस प्लान का फायदा केवल BSNL के नए ग्राहक ही उठा सकते हैं. अगर आप पहले से कंपनी की सर्विसेस यूज कर रहे हैं तो इस प्लान को रिचार्ज नहीं किया जा सकता. 

4G रोलआउट पर ध्यान दे रही है BSNL

फास्ट कनेक्टिविटी के मामले में BSNL देश की प्राइवेट कंपनियों से पीछे है. जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां जहां पहले ही 5G कनेक्टिविटी रोल आउट कर चुकी है, वहीं BSNL 4G रोलआउट में पर ध्यान दे रही है. कई रीजन में यह रोलआउट पूरा हो गया है और बाकी जगहों पर जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. कंपनी का नेटवर्क 5G रेडी है और इससे उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक कंपनी फास्टर कनेक्टिविटी भी ले आएगी.

जियो और एयरटेल के सस्ते रिचार्ज प्लान

अगर एयरटेल के सस्ते प्लान की बात करें तो कंपनी 48 रुपये में एक महीने की वैलिडिटी वाला प्लान ऑफर कर रही है. इसमें 1GB डेटा के साथ एक महीने के लिए जियोहॉटस्टार मोबाइल का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है. अगर जियो का प्लान देखें तो कंपनी के 79 रुपय के प्लान में 30 दिन की वैलिडिटी के साथ 3GB डेटा मिल रहा है. इसमें जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलता है.

ये भी पढ़ें-

Foldable iPhone का बढ़ सकता है इंतजार, iPhone 18 Pro के बाद लॉन्चिंग की चल रही तैयारी

Published at : 27 May 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Recharge Plan TECH NEWS BSNL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
इस कंपनी ने मचा दिया तहलका, 2 रुपये से भी कम की डेली लागत में दे रही डेटा और कॉलिंग समेत ये बेनेफिट्स
इस कंपनी ने मचा दिया तहलका, 2 रुपये से भी कम की डेली लागत में दे रही डेटा और कॉलिंग समेत ये बेनेफिट्स
टेक्नोलॉजी
फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा? गर्मियों में तुरंत ऑन करें ये 5 सेटिंग्स, बिजली बिल भी होगा आधा
फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा? गर्मियों में तुरंत ऑन करें ये 5 सेटिंग्स, बिजली बिल भी होगा आधा
टेक्नोलॉजी
Google Data Tracking: Location से Voice तक… जानें Google आपके बारे में क्या-क्या जानता है?
Location से Voice तक… जानें Google आपके बारे में क्या-क्या जानता है?
टेक्नोलॉजी
Foldable iPhone का बढ़ सकता है इंतजार, iPhone 18 Pro के बाद लॉन्चिंग की चल रही तैयारी
Foldable iPhone का बढ़ सकता है इंतजार, iPhone 18 Pro के बाद लॉन्चिंग की चल रही तैयारी
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi | Bakrid Controversy: 'बकरा कटेगा सियासत में बटेगा' पर छिड़ा महासंग्राम | Mira Road
Sansani : शादी के 6 महीने बाद ही उजड़ गई श्वेता की दुनिया! | Crime News | Twisha | Sweta
Bakrid Controversy | Janhit with Chitra Tripathi: बकरे की 'कुर्बानी' पर 'राष्ट्रीय कलह'! | Mira Road
Nashik Farmers Protest : कब तक खून के आंसू रोते रहेंगे किसान? | Farmers Protest | Onion Price |
Sandeep Chaudhary: CBSE गड़बड़झाले का सटीक विश्लेषण! | CBSE OSM ROW | Dharmendra Pradhan | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में कोरोना से खतरनाक वायरस इबोला की एंट्री? अफ्रीका से लौटी 28 साल की महिला अस्पताल में भर्ती
भारत में कोरोना से खतरनाक वायरस इबोला की एंट्री? अफ्रीका से लौटी महिला अस्पताल में भर्ती
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के गढ़ को क्यों तोड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर? बोले- 'जिस जंगलराज…'
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के गढ़ को क्यों तोड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर? बोले- 'जिस जंगलराज…'
इंडिया
CM की कुर्सी जाते ही ED का एक्शन, सुबह-सुबह घर पहुंच गए अधिकारी, 12 ठिकानों पर एकसाथ ताबड़तोड़ छापे
CM की कुर्सी जाते ही ED का एक्शन, सुबह-सुबह घर पहुंच गए अधिकारी, 12 ठिकानों पर एकसाथ छापेमारी
क्रिकेट
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
बॉलीवुड
'वरुण धवन कभी सलमान नहीं बन सकता', सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के Chunnari Chunnari के रीमेक को बताया 'भजन'
'वरुण धवन सलमान खान नहीं बन सकते', 'चुनरी चुनरी' के रीमेक पर भड़के सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य
विश्व
ईरान से डील के लिए भीख मांग रहे डोनाल्ड ट्रंप! IRGC का दावा - तेल की कीमतों ने अमेरिका...
ईरान से डील के लिए गिड़गिड़ा रहे डोनाल्ड ट्रंप! IRGC का दावा - तेल की कीमतों ने अमेरिका...
ट्रेंडिंग
शशि थरूर को कभी निकाला गया था बाहर, अब वही क्लब फिर विवादों में- इंटरनेट पर छिड़ी बहस
शशि थरूर को कभी निकाला गया था बाहर, अब वही क्लब फिर विवादों में- इंटरनेट पर छिड़ी बहस
एग्रीकल्चर
किसानों को कैसे मिलता है एग्रीकल्चर गोल्ड लोन, क्या है इसके लिए अप्लाई करने का तरीका?
किसानों को कैसे मिलता है एग्रीकल्चर गोल्ड लोन, क्या है इसके लिए अप्लाई करने का तरीका?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget