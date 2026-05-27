Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बीएसएनएल का 51 रुपये का प्लान 28 दिन की वैलिडिटी देता है।

इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS, 2GB डेली डेटा मिलता है।

यह प्लान केवल नए बीएसएनएल ग्राहकों के लिए है।

कंपनी 4G रोलआउट पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

BSNL Recharge Plan: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने एक ऐसा धमाका कर दिया है, जिसके बारे में बाकी कंपनियां सोच भी नहीं सकती. कंपनी अपने ग्राहकों के लिए एकदम सस्ता रिचार्ज प्लान लेकर आई है, जिसमें कई शानदार बेनेफिट ऑफर किए जा रहे हैं. इस प्लान की डेली लागत 2 रुपये से भी कम है और ग्राहकों को इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, SMS और डेटा जैसे फायदे मिल रहे हैं. यह प्लान उन ग्राहकों के लिए लाया गया है, जो BSNL के साथ अपना सफर शुरू कर रहे हैं. आइए इस प्लान की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

सिर्फ 51 रुपये में मिलेगी 28 दिन की वैलिडिटी

BSNL 51 रुपये में स्मार्ट स्टार्ट प्लान लेकर आई है. इसे खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए लाया गया है, जो BSNL में स्विच करना या नई सिम लेना चाहते हैं. इस 51 रुपये के प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी, देश में किसी भी नंबर पर अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 100 SMS और डेली 2GB डेटा ऑफर किया जा रहा है. खास बात यह है कि ऑफर के तहत BSNL सिम कार्ड फ्री दे रही है. यानी ग्राहकों को सिम कार्ड के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे. उन्हें 51 रुपये में ही सिम के साथ ही स्मार्ट स्टार्ट प्लान मिलेगा.

केवल नए ग्राहकों के लिए है प्लान

यह बात ध्यान रखने वाली है कि इस प्लान का फायदा केवल BSNL के नए ग्राहक ही उठा सकते हैं. अगर आप पहले से कंपनी की सर्विसेस यूज कर रहे हैं तो इस प्लान को रिचार्ज नहीं किया जा सकता.

4G रोलआउट पर ध्यान दे रही है BSNL

फास्ट कनेक्टिविटी के मामले में BSNL देश की प्राइवेट कंपनियों से पीछे है. जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां जहां पहले ही 5G कनेक्टिविटी रोल आउट कर चुकी है, वहीं BSNL 4G रोलआउट में पर ध्यान दे रही है. कई रीजन में यह रोलआउट पूरा हो गया है और बाकी जगहों पर जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. कंपनी का नेटवर्क 5G रेडी है और इससे उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक कंपनी फास्टर कनेक्टिविटी भी ले आएगी.

जियो और एयरटेल के सस्ते रिचार्ज प्लान

अगर एयरटेल के सस्ते प्लान की बात करें तो कंपनी 48 रुपये में एक महीने की वैलिडिटी वाला प्लान ऑफर कर रही है. इसमें 1GB डेटा के साथ एक महीने के लिए जियोहॉटस्टार मोबाइल का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है. अगर जियो का प्लान देखें तो कंपनी के 79 रुपय के प्लान में 30 दिन की वैलिडिटी के साथ 3GB डेटा मिल रहा है. इसमें जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलता है.

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