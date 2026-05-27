Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom OTG सपोर्ट वाली पेन ड्राइव से मोबाइल स्टोरेज खाली करें।

PenDrive: आज के समय में ज्यादातर लोग Pen Drive का इस्तेमाल सिर्फ फोटो, वीडियो या डॉक्युमेंट स्टोर करने के लिए करते हैं. लेकिन सच कहें तो यह छोटा-सा डिवाइस आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा काम का है. कई ऐसे स्मार्ट तरीके हैं जिनकी मदद से Pen Drive आपके रोजमर्रा के काम आसान कर सकती है. खास बात यह है कि इनमें से कई ट्रिक्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है. अगर आपके पास भी एक पुरानी या नई Pen Drive पड़ी है तो अब उसे सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए मत इस्तेमाल कीजिए.

कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने में मददगार

बहुत कम लोग जानते हैं कि Pen Drive को कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. Windows में ReadyBoost नाम का फीचर मिलता है जिसमें Pen Drive को अस्थायी RAM की तरह उपयोग किया जा सकता है. अगर आपका पुराना लैपटॉप या पीसी थोड़ा स्लो चलता है तो यह तरीका कुछ हद तक स्पीड बढ़ाने में मदद कर सकता है. खासकर लो RAM वाले सिस्टम में इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है.

बिना इंटरनेट के ऐप्स और सॉफ्टवेयर चलाएं

अगर आप अक्सर अलग-अलग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो Pen Drive आपके लिए मिनी पोर्टेबल ऑफिस बन सकती है. कई ऐसे Portable Apps आते हैं जिन्हें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती. आप इन्हें सीधे Pen Drive से चला सकते हैं. जैसे ब्राउजर, फोटो एडिटर, नोटपैड ऐप्स और यहां तक कि कुछ गेम्स भी. इससे हर सिस्टम में बार-बार इंस्टॉलेशन की झंझट खत्म हो जाती है.

अपने जरूरी डेटा को बनाएं सुपर सिक्योर

Pen Drive सिर्फ फाइल सेव करने का साधन नहीं बल्कि आपके प्राइवेट डेटा की सुरक्षा का तरीका भी बन सकती है. आजकल कई लोग इसमें Password Protection और Encryption का इस्तेमाल करते हैं. इससे अगर Pen Drive कहीं खो भी जाए तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके डेटा को आसानी से एक्सेस नहीं कर पाएगा. ऑफिस डॉक्युमेंट, बैंकिंग फाइल्स या निजी फोटो रखने के लिए यह तरीका काफी उपयोगी माना जाता है.

कंप्यूटर क्रैश होने पर बनेगी लाइफसेवर

कई बार सिस्टम खराब हो जाता है और Windows खुलना बंद हो जाता है. ऐसे समय में Bootable Pen Drive बहुत काम आती है. इसमें Windows या Linux का सेटअप डालकर आप कंप्यूटर को दोबारा चालू कर सकते हैं या नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं. टेक एक्सपर्ट्स हमेशा एक Bootable Pen Drive तैयार रखने की सलाह देते हैं क्योंकि इमरजेंसी में यह काफी समय बचाती है.

मोबाइल की स्टोरेज भी कर सकती है खाली

अगर आपके फोन की स्टोरेज जल्दी भर जाती है तो OTG सपोर्ट वाली Pen Drive आपके लिए बढ़िया विकल्प हो सकती है. इसे सीधे स्मार्टफोन से कनेक्ट करके आप फोटो, वीडियो और बड़ी फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं. इससे फोन की मेमोरी खाली रहती है और डिवाइस पहले से ज्यादा स्मूद काम करती है. खासकर यात्रा के दौरान यह ट्रिक काफी काम आती है.

छोटी-सी डिवाइस, लेकिन काम बड़े-बड़े

Pen Drive दिखने में भले छोटी हो लेकिन इसके उपयोग बेहद बड़े हैं. सिर्फ मूवी या गाने रखने तक सीमित रहने के बजाय अगर आप इन स्मार्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो यह डिवाइस आपके डिजिटल जीवन को काफी आसान बना सकती है. अगली बार जब आप Pen Drive हाथ में लें तो याद रखिए कि यह सिर्फ स्टोरेज डिवाइस नहीं बल्कि एक मल्टीटास्किंग गैजेट भी है.

यह भी पढ़ें:

अब इंसानों की भाषा में बात करेंगे पालतू जानवर! चीन की कंपनी लाई AI कॉलर, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी