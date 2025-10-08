Google का तगड़ा ऑफर! अगर आपने कर दिया ये काम तो मिलेंगे 26 लाख रुपये, जानिए पूरी जानकारी

गूगल के अनुसार, इस प्रोग्राम में ऐसे बग्स की तलाश की जाएगी जो AI सिस्टम को धोखा दे सकते हैं या किसी तरह से डेटा की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर कोई हैकर गूगल होम डिवाइस को ट्रिक करके स्मार्ट डोर लॉक खोल देता है या किसी छिपे कमांड से जीमेल के ईमेल डेटा तक पहुंच बना लेता है तो इसे गंभीर AI बग माना जाएगा.