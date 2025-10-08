एक्सप्लोरर
Google का तगड़ा ऑफर! अगर आपने कर दिया ये काम तो मिलेंगे 26 लाख रुपये, जानिए पूरी जानकारी
Google Offer: गूगल ने एक बार फिर दुनियाभर के हैकर्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के सामने बड़ा चैलेंज रख दिया है.
गूगल ने एक बार फिर दुनियाभर के हैकर्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के सामने बड़ा चैलेंज रख दिया है. कंपनी ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में बग खोजने के लिए एक नया बग बाउंटी प्रोग्राम शुरू किया है. इस प्रोग्राम के तहत जो भी एक्सपर्ट गूगल के AI सिस्टम में किसी गंभीर खामी का पता लगाएगा उसे 30 हजार डॉलर यानी लगभग 26 लाख रुपये तक का इनाम मिल सकता है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 08 Oct 2025 07:42 AM (IST)
Tags :Google Offer TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Google का तगड़ा ऑफर! अगर आपने कर दिया ये काम तो मिलेंगे 26 लाख रुपये, जानिए पूरी जानकारी
टेक्नोलॉजी
6 Photos
दुनिया के सबसे अमीर YouTuber चेतावनी! AI की वजह से खत्म हो सकता है यूट्यूब क्रिएटर्स का करियर, जानिए क्या है पूरा मामला
टेक्नोलॉजी
8 Photos
दिवाली आने से पहले ही धड़ाम से गिर गई iPhone 16 Pro Max की कीमत, खरीदने पर होगी इतनी जबरदस्त बचत
टेक्नोलॉजी
7 Photos
ये हैं दुनिया के सबसे सस्ते फोन, एक की कीमत तो 1 हजार से भी कम, फायदे जान रह जाएंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
LCD या AMOLED, आंखों के लिए कौन सा डिसप्ले वाला फोन रहेगा बेस्ट? जानिए पूरी जानकारी
टेक्नोलॉजी
5 Photos
CCTV कैमरा में क्यों होती है सिम की जरूरत? जानिए कैसे ये आपकी सेफ्टी करता है डबल
टेक्नोलॉजी
6 Photos
2D, 3D और 11D मोबाइल ग्लास में क्या होता है फर्क? स्क्रीन प्रोटेक्शन हैरान करने वाला सच आया सामने
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
…तो मान जाएंगे चिराग पासवान, कुशवाहा और मांझी? NDA में सीट शेयरिंग फाइनल!
विश्व
मरियम नवाज गिरवा देंगी चाचा शहबाज की सरकार? पाकिस्तान में भिड़े PPP-PMLN के नेता; आसिम मुनीर की बढ़ी टेंशन
बॉलीवुड
सलमान खान की फैमिली का फार्म वेकेशन, छोटी बहन का ऐसे ख्याल रख रहे अरबाज-मलाइका के बेटे
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज फिर बरसेंगे बादल, ठंड का होगा एहसास, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Google का तगड़ा ऑफर! अगर आपने कर दिया ये काम तो मिलेंगे 26 लाख रुपये, जानिए पूरी जानकारी
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion