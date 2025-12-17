यह है दुनिया की बेशकीमती वोदका, जानें इसकी क्या है खास बात?

दुनिया भर में कई तरह की शराब बिकती है. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक शराब की बोतल की कीमत करोड़ों रुपये भी हो सकती है. आमतौर पर लोग शराब की क्वालिटी, ब्रांड और टेस्ट की बात करते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी वोदका भी मौजूद है जिसकी कीमत जानकार लोग हैरान रह जाते हैं. यह वोदका सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि लग्जरी और रुतबे की पहचान मानी जाती है. इस वजह से इस दुनिया की सबसे महंगी वोदका कहा जाता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी वोदका का कौन सी है और उसकी खास बात क्या है.

कौन सी है दुनिया की सबसे महंगी वोदका?

दुनिया की सबसे महंगी वोदका द बिलेनियर वोदका है. इस वोडका को Leon Verres कंपनी बनाती है. सिर्फ दुनिया की चुनिंदा जगहों पर उपलब्ध इस वोदका की एक बोतल की कीमत करीब 3.7 मिलियन डॉलर बताई जाती है. वहीं अगर इसे भारतीय रुपये में देखें, तो करीब 30 करोड़ रुपये से ज्यादा इसकी कीमत बैठती है. इतनी कीमत में भारत में आलीशान बंगला खरीदा जा सकता है. इस वजह से कहा जाता है कि इस वोदका की एक बोतल आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर है.

क्यों इतनी महंगी है यह वोदका?

द बिलेनियर वोदका को खास बनाने के पीछे इसे बनाने का प्रोसेस होता है. इसे तैयार करने में इस्तेमाल किया जाने वाला पानी दुनिया के सबसे शुद्ध पानी में से एक माना जाता है. इस पानी को खास तरीके से फिल्टर किया जाता है, जिसमें कीमती हीरो का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा वोदका की रेसिपी को कंपनी ने पूरी तरह प्राइवेट रखा है, यही वजह है कि इसका स्वाद और क्वालिटी बाकी वोदका से अलग मानी जाती है.

पैकिंग भी है बहुत खास

इस वोदका की कीमत सिर्फ इसके स्वाद या क्वालिटी की वजह से नहीं बल्कि इसकी पैकिंग की वजह से भी बहुत खास मानी जाती है. द बिलेनियर वोदका को हीरे जड़ी बोतल में पैक किया जाता है. इसकी बोतल को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह किसी शाही ज्वेलरी से कम नहीं लगती है. इस वोदका की पैकिंग में भी करोड़ों खर्च करने की वजह से इसकी कीमत और बढ़ जाती है. इसके अलावा कहा जाता है कि अगर कोई अरबपति दोस्त के साथ पार्टी में इस वोदका की कुछ बोतल मंगा लें तो एक शाम में ही करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं. हालांकि ऐसी पार्टी बहुत कम होती है, लेकिन दुनिया में इसके खरीदारों की कमी नहीं है. वहीं द बिलेनियर वोदका को सिर्फ पीने की चीज नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल माना जाता है. यही वजह है कि यह बोर्ड का दुनिया की सबसे महंगी और खास शराबों में गिनी जाती है.

