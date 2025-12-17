हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जनरल नॉलेज
यह है दुनिया की बेशकीमती वोदका, जानें इसकी क्या है खास बात?

यह है दुनिया की बेशकीमती वोदका, जानें इसकी क्या है खास बात?

दुनिया की सबसे महंगी वोदका द बिलेनियर वोदका है. इस वोडका को Leon Verres कंपनी बनाती है. सिर्फ दुनिया की चुनिंदा जगहों पर उपलब्ध इस वोदका की एक बोतल की कीमत करीब 3.7 मिलियन डॉलर बताई जाती है.

Updated at : 17 Dec 2025 12:43 PM (IST)
दुनिया भर में कई तरह की शराब बिकती है. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक शराब की बोतल की कीमत करोड़ों रुपये भी हो सकती है. आमतौर पर लोग शराब की क्वालिटी, ब्रांड और टेस्ट की बात करते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी वोदका भी मौजूद है जिसकी कीमत जानकार लोग हैरान रह जाते हैं. यह वोदका सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि लग्जरी और रुतबे की पहचान मानी जाती है. इस वजह से इस दुनिया की सबसे महंगी वोदका कहा जाता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी वोदका का कौन सी है और उसकी खास बात क्या है. 

कौन सी है दुनिया की सबसे महंगी वोदका?

दुनिया की सबसे महंगी वोदका द बिलेनियर वोदका है. इस वोडका को Leon Verres कंपनी बनाती है. सिर्फ दुनिया की चुनिंदा जगहों पर उपलब्ध इस वोदका की एक बोतल की कीमत करीब 3.7 मिलियन डॉलर बताई जाती है. वहीं अगर इसे भारतीय रुपये में देखें, तो करीब 30 करोड़ रुपये से ज्यादा इसकी कीमत बैठती है. इतनी कीमत में भारत में आलीशान बंगला खरीदा जा सकता है. इस वजह से कहा जाता है कि इस वोदका की एक बोतल आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर है. 

क्यों इतनी महंगी है यह वोदका?

द बिलेनियर वोदका को खास बनाने के पीछे इसे बनाने का प्रोसेस होता है. इसे तैयार करने में इस्तेमाल किया जाने वाला पानी दुनिया के सबसे शुद्ध पानी में से एक माना जाता है. इस पानी को खास तरीके से फिल्टर किया जाता है, जिसमें कीमती हीरो का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा वोदका की रेसिपी को कंपनी ने पूरी तरह प्राइवेट रखा है, यही वजह है कि इसका स्वाद और क्वालिटी बाकी वोदका से अलग मानी जाती है. 

पैकिंग भी है बहुत खास 

इस वोदका की कीमत सिर्फ इसके स्वाद या क्वालिटी की वजह से नहीं बल्कि इसकी पैकिंग की वजह से भी बहुत खास मानी जाती है. द बिलेनियर वोदका को हीरे जड़ी बोतल में पैक किया जाता है. इसकी बोतल को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह किसी शाही ज्वेलरी से कम नहीं लगती है. इस वोदका की पैकिंग में भी करोड़ों खर्च करने की वजह से इसकी कीमत और बढ़ जाती है. इसके अलावा कहा जाता है कि अगर कोई अरबपति दोस्त के साथ पार्टी में इस वोदका की कुछ बोतल मंगा लें तो एक शाम में ही करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं. हालांकि ऐसी पार्टी बहुत कम होती है, लेकिन दुनिया में इसके खरीदारों की कमी नहीं है. वहीं द बिलेनियर वोदका को सिर्फ पीने की चीज नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल माना जाता है. यही वजह है कि यह बोर्ड का दुनिया की सबसे महंगी और खास शराबों में गिनी जाती है.

कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 17 Dec 2025 12:43 PM (IST)
World Most Expensive Vodka Billionaire Vodka Luxury Vodka Brand
