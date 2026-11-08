PM मोदी के 'दिमागी नक्सली' वाले बयान पर सपा बोली-, 'जब से बीजेपी की...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर में जवानों के साथ दिवाली मनाने के साथ ही एक बार फिर दिमागी नक्सल वाला बयान दोहराया. जिस पर समाजवादी परती ने बड़ा पलटवार किया है. जिसमें पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर ही सवाल उठाए गए हैं.

सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, "जबसे बीजेपी की सरकार बनी है, तब से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया है. चुनाव आयोग, सीबीआई-ईडी को लेकर सवाल हैं. नौजवान और विपक्ष लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं."

सपा प्रवक्ता के मुताबिक लोकतंत्र और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वालों के लिए इस तरह का बयान ठीक नहीं है. उनके मुताबिक ये लड़ाई जारी रहेगी और किसी भी तरीके से इससे पीछे नहीं हटा जा सकता.

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पीएम मोदी पहुंचे थे बक्सर

यहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस्तर में जवानों के बीच पहुचंकर दीपावली मना रहे हैं. इस दौरान उन्होंने जवानों के बीच भाषण भी दिया. अपने भाषण में उन्होंने कहा कि ऐसी दिवाली पहली बार आई है, जब देश का हर जिला नक्सलवाद से मुक्त है. इसको लेकर ही उन्होंने कहा, "जंगलों से हथियारी नक्सली तो चले गए, लेकिन दिमागी नक्सली बच्चों को गुमराह कर रहे हैं. इन लोगों ने नई पीढ़ी के दिमागों में घुसपैठ कर ली है."

15 अगस्त 2026 को पहली बार 'दिमागी नक्सल' बयान दिया था

पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल वाला बयान सबसे पहले 15 अगस्त 2026 को दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर दिया था.जिसके बाद विपक्ष और तमाम संगठनों ने इसकी आलोचना की थी. फिर 5 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के 100वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में. उसके बाद आज फिर उन्होंने दिमागी नक्सल वाली बता दोहराई. जिसके बाद विपक्ष ने फिर से इसको लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा है.

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