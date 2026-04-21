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साइबर ठगी का शिकार हो गए? घबराएं नहीं! ऐसे करें तुरंत रिपोर्ट और बचाएं अपना पैसा, जानें पूरा स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
Cyber Fraud: अगर आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं तो तुरंत कार्रवाई करना सबसे जरूरी कदम है. आप दो तरीकों से शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं. ऑनलाइन पेमेंट, सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ठग नए-नए तरीके अपना रहे हैं. हाल के समय में फर्जी जॉब ऑफर, नकली यूट्यूब प्रमोशन और स्कैम कॉल्स के जरिए लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है. ऐसे मामलों में सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है. इसलिए समय रहते शिकायत करना बेहद जरूरी है.
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Published at : 21 Apr 2026 11:42 AM (IST)
Tags :Cyber Fraud TECH NEWS HINDI
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भावेष पाण्डेय
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