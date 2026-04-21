साइबर ठगी का शिकार हो गए? घबराएं नहीं! ऐसे करें तुरंत रिपोर्ट और बचाएं अपना पैसा, जानें पूरा स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

अगर आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं तो तुरंत कार्रवाई करना सबसे जरूरी कदम है. आप दो तरीकों से शिकायत दर्ज कर सकते हैं. नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर और दूसरा ऑनलाइन पोर्टल के जरिए. भारत सरकार ने इसके लिए एक खास प्लेटफॉर्म बनाया है National Cyber Crime Reporting Portal जहां आप घर बैठे शिकायत दर्ज कर सकते हैं.