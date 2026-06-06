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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीशहरी युवाओं की पहली पसंद बना सोशल मीडिया, महिलाएं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा एक्टिव

शहरी युवाओं की पहली पसंद बना सोशल मीडिया, महिलाएं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा एक्टिव

Social Media: VTION और IAMAI की संयुक्त रिपोर्ट बताती है कि शहरी भारत के 18-24 वर्ष आयु वर्ग के लोग प्रतिदिन औसतन 120 मिनट से अधिक समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 06 Jun 2026 11:10 AM (IST)
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  • AI और मैसेजिंग ऐप्स में यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

Social Media: भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है लेकिन अलग-अलग उम्र और जेंडर के लोगों की ऑनलाइन आदतों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है. एक नई रिपोर्ट के अनुसार, शहरों में रहने वाले 18 से 24 साल के युवा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा समय बिताते हैं जबकि ऑनलाइन शॉपिंग और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कहीं अधिक है.

युवा रोजाना दो घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिता रहे

VTION और IAMAI की संयुक्त रिपोर्ट बताती है कि शहरी भारत के 18-24 वर्ष आयु वर्ग के लोग प्रतिदिन औसतन 120 मिनट से अधिक समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं. यह आंकड़ा पूरे सोशल मीडिया कैटेगरी के औसत 97.9 मिनट प्रतिदिन से काफी ज्यादा है. इससे साफ है कि युवा वर्ग सोशल नेटवर्किंग ऐप्स के साथ सबसे अधिक जुड़ा हुआ है और डिजिटल दुनिया में उनकी सक्रियता लगातार बढ़ रही है.

मनोरंजन ऐप्स पर 35 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का दबदबा

जहां सोशल मीडिया पर युवाओं का वर्चस्व है वहीं मनोरंजन से जुड़े प्लेटफॉर्म पर 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र के उपयोगकर्ता सबसे ज्यादा समय बिताते हैं. इस वर्ग के लोग औसतन 77.2 मिनट प्रतिदिन एंटरटेनमेंट कंटेंट देखने में खर्च करते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, मनोरंजन सेक्टर में उपयोगकर्ताओं की संख्या स्थिर बनी हुई है लेकिन लोगों का ध्यान लंबे समय तक बनाए रखने में यह श्रेणी सफल रही है.

ऑनलाइन शॉपिंग में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कहीं ज्यादा

रिपोर्ट में जेंडर के आधार पर भी दिलचस्प रुझान सामने आए हैं. 18 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पुरुषों की तुलना में लगभग 47 प्रतिशत अधिक समय बिताती हैं. इसका मतलब है कि ऑनलाइन खरीदारी और त्वरित डिलीवरी सेवाओं में महिलाओं की रुचि अधिक दिखाई दे रही है.

बड़े शहरों में भी दिखा यही ट्रेंड

25 से 34 वर्ष की उम्र वाली महिलाओं में भी यही पैटर्न देखने को मिला. महानगरों में इस आयु वर्ग की महिलाएं औसतन 35.2 मिनट प्रतिदिन ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स ऐप्स पर बिताती हैं जबकि पुरुषों का औसत समय 24.8 मिनट रहा. यानी महिलाओं की भागीदारी यहां भी करीब 42 प्रतिशत ज्यादा दर्ज की गई.

क्विक कॉमर्स और फैशन ऐप्स पर महिलाओं की मजबूत मौजूदगी

रिपोर्ट के अनुसार, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म Blinkit पर महिला उपयोगकर्ताओं की हिस्सेदारी 57 प्रतिशत रही. वहीं Meesho और Myntra जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की भागीदारी क्रमशः 61 प्रतिशत और 54 प्रतिशत दर्ज की गई. यह आंकड़े बताते हैं कि ऑनलाइन खरीदारी से जुड़ी सेवाओं में महिलाओं की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है.

मैसेजिंग, फाइनेंस और AI Apps भी तेजी से बढ़ रहे

सोशल मीडिया और मनोरंजन के अलावा मैसेजिंग ऐप्स पर लोग औसतन 58.6 मिनट प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं. वहीं लोन और क्रेडिट से जुड़े ऐप्स के मंथली एक्टिव यूजर्स में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है. सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली श्रेणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एप्लिकेशन रही, जहां यूजर्स की वृद्धि दर 100 प्रतिशत से भी अधिक दर्ज की गई.

डिजिटल दुनिया में बदल रही हैं यूजर्स की प्राथमिकताएं

रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि भारत का डिजिटल इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है. जहां युवा सोशल मीडिया को सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं वहीं महिलाएं ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सबसे एक्टिव यूजर्स बनकर उभरी हैं. दूसरी ओर, AI और फाइनेंशियल ऐप्स की बढ़ती लोकप्रियता यह संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में डिजिटल उपभोग के पैटर्न और भी तेजी से बदल सकते हैं.

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Published at : 06 Jun 2026 11:10 AM (IST)
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