दही-हांडी तोड़ने पहुंचा बंदर, यूजर्स बोले-हनुमान जी आए हैं

जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव देशभर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन देश में श्री कृष्ण की पूजा के साथ-साथ दही हांडी भी सजाई जाती और और उसे फोड़ने का कार्यक्रम रखा जाता है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक बंदर तार के सहारे आगे बढ़ते हुए दही-हांडी तक पहुंच जाता है और फिर उसे तोड़ देता है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने इसे जन्माष्टमी से जोड़ते हुए मजेदार कमेंट्स किए हैं.

तार पर चढ़कर दही-हांडी तक पहुंचा बंदर

वायरल वीडियो में एक बंदर ऊपर से एक बिजली के तार पर चलता हुआ दिखाई पड़ता है. वह धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और तारों के पास लटकी हुई दही-हांडी के पास पहुंच जाता है. इसके बाद बंदर हांडी को पकड़ने की कोशिश करता है और उसमें रखी माखन-मिश्री निकालकर खाने लगता है. बहुत देर तक इधर-उधर देखने के बाद दही-हांड़ी को फोड़ ही देता है. बंदर के इस अंदाज को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे भी दही-हांडी फोड़ने की जल्दी हो और वह भी इस उत्सव में शामिल होना चाहता हो. लोगों ने इस बंदर को हनुमानजी का रूप मानते हुए वीडियो पर मजेदार कमेंट्स किए.

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यूजर्स बोले- हनुमान जी आए हैं

वीडियो पर कई यूजर्स ने बंदर को भगवान हनुमान से जोड़कर मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, बंदर ने ही दही हांडी को तोड़ दिया, कान्हा जी आप कहां हो?. वहीं एक और यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि देखो कान्हा जी का मटका तोड़ने स्वयं हनुमान जी आ गए हैं. इन कमेंट्स ने वीडियो को और मजेदार बना दिया. कुछ लोगों ने लिखा आज कृष्णा ने हनुमानजी को भेजा है, आज तो मटकी हनुमानजी ही फोड़ेंगे. वहीं, एक यूजर ने बेहद मजकिया अंदाज में कहा, चलो काम तो टाइम पर हो रहा है. एक यूजर ने लिखा कि पूरा माखन खा लिया बंदर ने, जबकि दूसरे ने मजेदार अंदाज में लिखा, कान्हा ही कहीं बिजी थे तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा है.

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