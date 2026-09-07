तृषा की तरफ इशारा कर CM विजय बोले, 'हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि...'

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने महिलाओं के खिलाफ ओछी टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने विधानसभा में सोमवार (7 सितंबर) को कहा कि मेरी राजनीतिक जीत के पीछे महिलाएं मुख्य वजह हैं. मैं महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं करूंगा. सीएम ने करीबी मित्र एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के खिलाफ की गई टिप्पणियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ''राजनीतिक आलोचना तीखी हो सकती है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए.''

बता दें कि डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कावेरी जल बंटवारे के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए तृषा पर अश्लील टिप्पणी की थी. उदयनिधि के बयान के बाद विजय की पार्टी टीवीके ने बड़ा प्रदर्शन किया.

इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. इसके बाद स्टालिन ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्हें इसके बाद रिहा कर दिया गया. टीवीके राज्य में पहली बार सत्ता में आई है.

तृषा को लेकर एक और कार्रवाई

वहीं चेन्नई साइबर क्राइम पुलिस ने शनिवार को एंटरप्रेन्योर प्रवीन गणेशन को एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. 35 साल के गणेशन हांगकांग से आ रहे थे, तभी उन्हें दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया.

गणेशन ने X पर एक पोस्ट करके बताया कि "जून में किए गए एक X (ट्विटर) पोस्ट को लेकर चेन्नई साइबर क्राइम, तमिलनाडु पुलिस द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर के कारण मुझे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है. वह पोस्ट पहले ही डिलीट किया जा चुका है.

तृषा कई मौकों पर सीएम विजय के कार्यक्रम में देखी जा चुकी हैं. पहली बार वो विजय के शपथ ग्रहण समारोह में नजर आईं थी. हाल फिलहाल में वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली पंक्ति में नजर आईं थी.