हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp पर आपको किसी ने चुपके से कर दिया ब्लॉक? इस ट्रिक से सेकंडों में चल जाएगा पता, नहीं पड़ेगी किसी ऐप की जरूरत

WhatsApp पर आपको किसी ने चुपके से कर दिया ब्लॉक? इस ट्रिक से सेकंडों में चल जाएगा पता, नहीं पड़ेगी किसी ऐप की जरूरत

Whatsapp Tricks: WhatsApp आज हमारी डिजिटल बातचीत का सबसे आसान और तेज जरिया बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 19 Nov 2025 10:09 AM (IST)
Whatsapp Tricks: WhatsApp आज हमारी डिजिटल बातचीत का सबसे आसान और तेज जरिया बन चुका है.

WhatsApp आज हमारी डिजिटल बातचीत का सबसे आसान और तेज जरिया बन चुका है. ऐसे में जब कोई अचानक रिप्लाई देना बंद कर दे, प्रोफाइल फोटो गायब हो जाए या लास्ट सीन न दिखाई दे तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है क्या सामने वाले ने मुझे ब्लॉक कर दिया है? चूंकि ऐप इस बारे में कोई सीधा नोटिफिकेशन नहीं भेजता इसलिए ब्लॉक का अंदाज़ा सिर्फ कुछ खास बदलाओं को देखकर ही लगाया जा सकता है.

1/6
सबसे पहले नजर जाती है लास्ट सीन और ऑनलाइन स्टेटस पर. ब्लॉक किए जाने पर यह पूरी तरह गायब हो जाता है. हालांकि संभव है कि सामने वाले ने इसे प्राइवेसी सेटिंग में छुपा रखा हो लेकिन कई दिनों तक लगातार यह न दिखे तो शक गहरा जाता है.
सबसे पहले नजर जाती है लास्ट सीन और ऑनलाइन स्टेटस पर. ब्लॉक किए जाने पर यह पूरी तरह गायब हो जाता है. हालांकि संभव है कि सामने वाले ने इसे प्राइवेसी सेटिंग में छुपा रखा हो लेकिन कई दिनों तक लगातार यह न दिखे तो शक गहरा जाता है.
2/6
इसी तरह प्रोफाइल फोटो का अचानक हट जाना भी एक बड़ा संकेत है. अगर DP पहले दिखाई दे रही थी और अब सिर्फ खाली आइकन नजर आ रहा है और यह बदलाव सिर्फ आपकी चैट में दिख रहा है तो ब्लॉक होने की संभावना और मजबूत हो जाती है.
इसी तरह प्रोफाइल फोटो का अचानक हट जाना भी एक बड़ा संकेत है. अगर DP पहले दिखाई दे रही थी और अब सिर्फ खाली आइकन नजर आ रहा है और यह बदलाव सिर्फ आपकी चैट में दिख रहा है तो ब्लॉक होने की संभावना और मजबूत हो जाती है.
3/6
इसके बाद सबसे अहम संकेत मिलते हैं मैसेजिंग और कॉल से. WhatsApp पर भेजा गया मैसेज अगर हमेशा एक ही टिक पर अटक जाए चाहे आप कितनी भी बार भेजें तो इसका मतलब है कि आपका मैसेज सामने वाले के फोन तक पहुंच ही नहीं रहा.
इसके बाद सबसे अहम संकेत मिलते हैं मैसेजिंग और कॉल से. WhatsApp पर भेजा गया मैसेज अगर हमेशा एक ही टिक पर अटक जाए चाहे आप कितनी भी बार भेजें तो इसका मतलब है कि आपका मैसेज सामने वाले के फोन तक पहुंच ही नहीं रहा.
4/6
यही नहीं, कॉल करने पर अगर स्क्रीन पर सिर्फ Calling… लिखा रहता है और कभी भी Ringing… में नहीं बदलता तो यह भी ब्लॉक होने का एक बेहद साफ इशारा है. इंटरनेट खराब होने पर कभी-कभी ऐसा हो सकता है लेकिन अगर हर बार यही हो तो संभावना काफी बढ़ जाती है.
यही नहीं, कॉल करने पर अगर स्क्रीन पर सिर्फ Calling… लिखा रहता है और कभी भी Ringing… में नहीं बदलता तो यह भी ब्लॉक होने का एक बेहद साफ इशारा है. इंटरनेट खराब होने पर कभी-कभी ऐसा हो सकता है लेकिन अगर हर बार यही हो तो संभावना काफी बढ़ जाती है.
5/6
सबसे पक्का संकेत ग्रुप में जोड़ने से मिलता है. अगर आप किसी को नए WhatsApp ग्रुप में ऐड करने की कोशिश करें और ऐप आपको बताये कि उस व्यक्ति को ऐड नहीं किया जा सकता तो लगभग तय माना जाता है कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया है.
सबसे पक्का संकेत ग्रुप में जोड़ने से मिलता है. अगर आप किसी को नए WhatsApp ग्रुप में ऐड करने की कोशिश करें और ऐप आपको बताये कि उस व्यक्ति को ऐड नहीं किया जा सकता तो लगभग तय माना जाता है कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया है.
6/6
अगर सच में ब्लॉक कर दिया गया है तो घबराने या गुस्सा होने की जरूरत नहीं है. कई लोग तुरंत सामने वाले से भिड़ जाते हैं या अलग-अलग प्लेटफॉर्म से मैसेज करके परेशान कर देते हैं यह बिल्कुल गलत तरीका है. ब्लॉक करना एक प्राइवेसी फैसला है और कई बार यह सिर्फ अस्थायी भी होता है. जरूरत पड़े तो आप एक बार किसी दूसरे माध्यम से शांत और विनम्र तरीके से संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं.
अगर सच में ब्लॉक कर दिया गया है तो घबराने या गुस्सा होने की जरूरत नहीं है. कई लोग तुरंत सामने वाले से भिड़ जाते हैं या अलग-अलग प्लेटफॉर्म से मैसेज करके परेशान कर देते हैं यह बिल्कुल गलत तरीका है. ब्लॉक करना एक प्राइवेसी फैसला है और कई बार यह सिर्फ अस्थायी भी होता है. जरूरत पड़े तो आप एक बार किसी दूसरे माध्यम से शांत और विनम्र तरीके से संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं.
Published at : 19 Nov 2025 10:07 AM (IST)
Tags :
Whatsapp Tricks WhatsApp TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सऊदी अरब को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 देगा अमेरिका, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल और भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
सऊदी को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट देगा US, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल-भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
क्रिकेट
Asia Cup Rising Stars : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?
बॉलीवुड
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी अरब को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 देगा अमेरिका, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल और भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
सऊदी को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट देगा US, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल-भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
क्रिकेट
Asia Cup Rising Stars : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?
बॉलीवुड
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
इंडिया
'भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं', RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान
'भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं', RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
फूड
हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी
हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget