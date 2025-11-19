एक्सप्लोरर
WhatsApp पर आपको किसी ने चुपके से कर दिया ब्लॉक? इस ट्रिक से सेकंडों में चल जाएगा पता, नहीं पड़ेगी किसी ऐप की जरूरत
Whatsapp Tricks: WhatsApp आज हमारी डिजिटल बातचीत का सबसे आसान और तेज जरिया बन चुका है.
WhatsApp आज हमारी डिजिटल बातचीत का सबसे आसान और तेज जरिया बन चुका है. ऐसे में जब कोई अचानक रिप्लाई देना बंद कर दे, प्रोफाइल फोटो गायब हो जाए या लास्ट सीन न दिखाई दे तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है क्या सामने वाले ने मुझे ब्लॉक कर दिया है? चूंकि ऐप इस बारे में कोई सीधा नोटिफिकेशन नहीं भेजता इसलिए ब्लॉक का अंदाज़ा सिर्फ कुछ खास बदलाओं को देखकर ही लगाया जा सकता है.
Published at : 19 Nov 2025 10:07 AM (IST)
