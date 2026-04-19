हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीGoogle Chrome में खतरनाक बग! एक क्लिक में हैकर्स ले सकते हैं आपके PC पर पूरा कंट्रोल

Google Chrome में खतरनाक बग! एक क्लिक में हैकर्स ले सकते हैं आपके PC पर पूरा कंट्रोल

Google Chrome में मौजूद कुछ सिक्योरिटी कमजोरियों का फायदा उठाकर हैकर्स आपके सिस्टम तक दूर से पहुंच बना सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 19 Apr 2026 03:53 PM (IST)
Google Chrome में मौजूद कुछ सिक्योरिटी कमजोरियों का फायदा उठाकर हैकर्स आपके सिस्टम तक दूर से पहुंच बना सकते हैं.

अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर Google Chrome इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है जिसमें बताया गया है कि Chrome के कुछ पुराने वर्जन यूजर्स के डेटा और सिस्टम के लिए खतरा बन सकते हैं.

1/6
रिपोर्ट के मुताबिक, Chrome में मौजूद कुछ सिक्योरिटी कमजोरियों का फायदा उठाकर हैकर्स आपके सिस्टम तक दूर से पहुंच बना सकते हैं. इसका मतलब है कि बिना आपके कंप्यूटर को छुए कोई भी हमलावर आपके डिवाइस में हानिकारक कोड चला सकता है और निजी जानकारी चुरा सकता है.
रिपोर्ट के मुताबिक, Chrome में मौजूद कुछ सिक्योरिटी कमजोरियों का फायदा उठाकर हैकर्स आपके सिस्टम तक दूर से पहुंच बना सकते हैं. इसका मतलब है कि बिना आपके कंप्यूटर को छुए कोई भी हमलावर आपके डिवाइस में हानिकारक कोड चला सकता है और निजी जानकारी चुरा सकता है.
2/6
सबसे चिंता की बात यह है कि इस तरह के हमले बेहद आसानी से हो सकते हैं. अगर यूजर किसी संदिग्ध वेबसाइट को खोलता है या किसी अनजान लिंक पर क्लिक करता है तो बैकग्राउंड में ही हमला शुरू हो सकता है और आपको इसका अंदाजा भी नहीं लगेगा.
सबसे चिंता की बात यह है कि इस तरह के हमले बेहद आसानी से हो सकते हैं. अगर यूजर किसी संदिग्ध वेबसाइट को खोलता है या किसी अनजान लिंक पर क्लिक करता है तो बैकग्राउंड में ही हमला शुरू हो सकता है और आपको इसका अंदाजा भी नहीं लगेगा.
Published at : 19 Apr 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Google Chrome TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
अब ठगों की खैर नहीं! आपका Android फोन खुद बताएगा कौन सा बैंक कॉल है असली
अब ठगों की खैर नहीं! आपका Android फोन खुद बताएगा कौन सा बैंक कॉल है असली
टेक्नोलॉजी
आपकी आवाज भी अब सुरक्षित नहीं! AI चुरा सकता है आपकी पहचान, पलभर में बना देगा आपकी हूबहू कॉपी
आपकी आवाज भी अब सुरक्षित नहीं! AI चुरा सकता है आपकी पहचान, पलभर में बना देगा आपकी हूबहू कॉपी
टेक्नोलॉजी
iPhone यूजर्स के लिए आ गया WhatsApp का नया Liquid Glass! जानें डिवाइस में कैसे करें ऑन?
iPhone यूजर्स के लिए आ गया WhatsApp का नया Liquid Glass! जानें डिवाइस में कैसे करें ऑन?
टेक्नोलॉजी
Google Gemini में नया फीचर! अब AI पढ़ेगा आपके Email, जानें कैसे सेट करें Personal Intelligence?
Google Gemini में नया फीचर! अब AI पढ़ेगा आपके Email, जानें कैसे सेट करें Personal Intelligence?
Advertisement

वीडियोज

sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
PM Modi Address To Nation: महिला आरक्षण पर PM के मन की बात! | Chitra Tripathi | Women Reservation
Saas Bahu Aur Saazish: Vikrant को देख Aishwarya के छूटे पसीने, मासूम को खाई में धकेल कर हुई फरार | Mannat
PM Modi Address To Nation: ''हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे'- पीएम |Women Reservation | BJP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
बिहार
'ज्ञान तो है नहीं...मुख्यमंत्री बन गए हैं लेकिन करेंगे क्या? CM सम्राट चौधरी पर बरसे तेजस्वी यादव
'ज्ञान तो है नहीं...मुख्यमंत्री बन गए हैं लेकिन करेंगे क्या? CM सम्राट चौधरी पर बरसे तेजस्वी यादव
आईपीएल 2026
Watch: 'Cute Cute', अर्शदीप सिंह ने लिए युजवेंद्र चहल के लिए मजे; इस एक्ट्रेस से जुड़ा है मामला; देखें वीडियो
Watch: 'Cute Cute', अर्शदीप सिंह ने लिए युजवेंद्र चहल के लिए मजे; इस एक्ट्रेस से जुड़ा है मामला; देखें वीडियो
टेलीविजन
बेहद ही दर्दनाक थी रामायण के भरत की मौत, खेती करने वाले की रामानंद सागर ने ऐसे बदली थी किस्मत
बेहद ही दर्दनाक थी रामायण के भरत की मौत, खेती करने वाले की रामानंद सागर ने ऐसे बदली थी किस्मत
इंडिया
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
इंडिया
'भारत और ईरान के रिश्ते 5000 साल पुराने', होर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग को लेकर बोले ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि
'भारत-ईरान के रिश्ते 5000 साल पुराने', होर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग को लेकर बोले ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि
जनरल नॉलेज
जब लिक्विड होती है LPG तो इसे किलोग्राम में क्यों मापा जाता है, लीटर में क्यों नहीं?
जब लिक्विड होती है LPG तो इसे किलोग्राम में क्यों मापा जाता है, लीटर में क्यों नहीं?
ट्रेंडिंग
तो काले जादू की वजह से हारी CSK? स्टेडियम में मैच के बीच नींबू-मिर्च लेकर मंतर पढ़ रहा था SRH फैन; वीडियो वायरल
तो काले जादू की वजह से हारी CSK? स्टेडियम में मैच के बीच नींबू-मिर्च लेकर मंतर पढ़ रहा था SRH फैन; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget