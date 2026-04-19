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Google Chrome में खतरनाक बग! एक क्लिक में हैकर्स ले सकते हैं आपके PC पर पूरा कंट्रोल
Google Chrome में मौजूद कुछ सिक्योरिटी कमजोरियों का फायदा उठाकर हैकर्स आपके सिस्टम तक दूर से पहुंच बना सकते हैं.
अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर Google Chrome इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है जिसमें बताया गया है कि Chrome के कुछ पुराने वर्जन यूजर्स के डेटा और सिस्टम के लिए खतरा बन सकते हैं.
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Published at : 19 Apr 2026 03:53 PM (IST)
Tags :Google Chrome TECH NEWS HINDI
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प्रेम कुमारJournalist
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