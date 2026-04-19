Google Chrome में खतरनाक बग! एक क्लिक में हैकर्स ले सकते हैं आपके PC पर पूरा कंट्रोल

सबसे चिंता की बात यह है कि इस तरह के हमले बेहद आसानी से हो सकते हैं. अगर यूजर किसी संदिग्ध वेबसाइट को खोलता है या किसी अनजान लिंक पर क्लिक करता है तो बैकग्राउंड में ही हमला शुरू हो सकता है और आपको इसका अंदाजा भी नहीं लगेगा.