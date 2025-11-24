भारतीय महिलाओं पर साइबर गिरोह का हमला! पैसें उड़ाने की ऐसी चाल पहली बार आई सामने, जानिए कैसे बचें

उसने खुद को लंदन में रहने वाला डॉक्टर खान बताया—पाकिस्तान का रहने वाला, चीन से MBBS करने वाला और अभी यूके में नौकरी करने वाला. प्रोफाइल देखकर नैना को उस पर भरोसा होने लगा और बातचीत इंस्टाग्राम से बढ़कर व्हाट्सऐप तक पहुंच गई. डॉक्टर खान हर बार वीडियो कॉल की बात करता लेकिन कभी कैमरा ऑन नहीं करता, हमेशा नेटवर्क खराब होने का बहाना बनाता. कुछ ही दिनों में उसने शादी का प्रस्ताव भी रख दिया लेकिन नैना ने साफ इनकार कर दिया.