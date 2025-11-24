हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारतीय महिलाओं पर साइबर गिरोह का हमला! पैसें उड़ाने की ऐसी चाल पहली बार आई सामने, जानिए कैसे बचें

भारतीय महिलाओं पर साइबर गिरोह का हमला! पैसें उड़ाने की ऐसी चाल पहली बार आई सामने, जानिए कैसे बचें

Cyber Fraud: भारतीय महिलाओं को निशाना बना रहे साइबर ठग अब ऐसी चाल चल रहे हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने पहले कभी सुना तक नहीं था.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 24 Nov 2025 03:57 PM (IST)
Cyber Fraud: भारतीय महिलाओं को निशाना बना रहे साइबर ठग अब ऐसी चाल चल रहे हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने पहले कभी सुना तक नहीं था.

भारतीय महिलाओं को निशाना बना रहे साइबर ठग अब ऐसी चाल चल रहे हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने पहले कभी सुना तक नहीं था. सोशल मीडिया पर शुरू होने वाली यह ठगी दिखने में जितनी मीठी लगती है अंत में उतनी ही खतरनाक साबित होती है. दोस्ती, चैटिंग और महंगे तोहफों का लालच देकर ठग महिलाओं को जाल में फंसा लेते हैं और फिर ब्लैकमेल कर हजारों–लाखों रुपये ऐंठ लेते हैं. साइबर विशेषज्ञों की मानें तो हाल ही में ऐसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, खासकर युवा लड़कियां इनका निशाना बन रही हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट अनुसार, उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने वाली नैना (बदला हुआ नाम) इसी तरह की ठगी का शिकार बनते-बनते बच गई. छठ पूजा के दिन उसके फोन पर एक अनजान इंस्टाग्राम यूज़र का मैसेज आया. पहले उसने इसे अनदेखा कर दिया लेकिन शाम तक वही व्यक्ति बार-बार मैसेज करने लगा.
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट अनुसार, उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने वाली नैना (बदला हुआ नाम) इसी तरह की ठगी का शिकार बनते-बनते बच गई. छठ पूजा के दिन उसके फोन पर एक अनजान इंस्टाग्राम यूज़र का मैसेज आया. पहले उसने इसे अनदेखा कर दिया लेकिन शाम तक वही व्यक्ति बार-बार मैसेज करने लगा.
उसने खुद को लंदन में रहने वाला डॉक्टर खान बताया—पाकिस्तान का रहने वाला, चीन से MBBS करने वाला और अभी यूके में नौकरी करने वाला. प्रोफाइल देखकर नैना को उस पर भरोसा होने लगा और बातचीत इंस्टाग्राम से बढ़कर व्हाट्सऐप तक पहुंच गई. डॉक्टर खान हर बार वीडियो कॉल की बात करता लेकिन कभी कैमरा ऑन नहीं करता, हमेशा नेटवर्क खराब होने का बहाना बनाता. कुछ ही दिनों में उसने शादी का प्रस्ताव भी रख दिया लेकिन नैना ने साफ इनकार कर दिया.
उसने खुद को लंदन में रहने वाला डॉक्टर खान बताया—पाकिस्तान का रहने वाला, चीन से MBBS करने वाला और अभी यूके में नौकरी करने वाला. प्रोफाइल देखकर नैना को उस पर भरोसा होने लगा और बातचीत इंस्टाग्राम से बढ़कर व्हाट्सऐप तक पहुंच गई. डॉक्टर खान हर बार वीडियो कॉल की बात करता लेकिन कभी कैमरा ऑन नहीं करता, हमेशा नेटवर्क खराब होने का बहाना बनाता. कुछ ही दिनों में उसने शादी का प्रस्ताव भी रख दिया लेकिन नैना ने साफ इनकार कर दिया.
इसके बाद शुरू हुआ असली खेल. ठग ने महंगे गिफ्ट भेजने का नाटक किया—आईफोन, ज्वेलरी, कीमती साड़ियां यह सब खरीदते हुए वीडियो नैना को भेजे गए. उसने पता देने से मना किया, फिर भी ठग ने दावा किया कि गिफ्ट भारत भेज दिए गए हैं.
इसके बाद शुरू हुआ असली खेल. ठग ने महंगे गिफ्ट भेजने का नाटक किया—आईफोन, ज्वेलरी, कीमती साड़ियां यह सब खरीदते हुए वीडियो नैना को भेजे गए. उसने पता देने से मना किया, फिर भी ठग ने दावा किया कि गिफ्ट भारत भेज दिए गए हैं.
अगली सुबह एक कॉल आया कि पार्सल मुंबई एयरपोर्ट पर अटका है और 4,000 रुपये देने होंगे. मना करने पर CBI में मामला भेजने की धमकी दी गई. डरकर नैना ने पैसे भेज दिए. अगले दिन 12,000 रुपये और मांगे गए. इंकार करने पर डॉक्टर खान ने धमकी दी कि उसने नैना का रिकॉर्ड किया वीडियो वायरल कर देगा.
अगली सुबह एक कॉल आया कि पार्सल मुंबई एयरपोर्ट पर अटका है और 4,000 रुपये देने होंगे. मना करने पर CBI में मामला भेजने की धमकी दी गई. डरकर नैना ने पैसे भेज दिए. अगले दिन 12,000 रुपये और मांगे गए. इंकार करने पर डॉक्टर खान ने धमकी दी कि उसने नैना का रिकॉर्ड किया वीडियो वायरल कर देगा.
घबराई नैना सोने की बालियां बेचने दुकान पहुंच गई लेकिन बैंक की चेतावनी और दुकानदार की समझदारी ने उसे बचा लिया. बाद में नकली CBI के कॉल भी आए, मगर इस बार नैना ने बिना डराए सब नंबर ब्लॉक कर दिए. शर्म या बदनामी के डर से उसने यह बात अपने परिवार या पुलिस को नहीं बताई.
घबराई नैना सोने की बालियां बेचने दुकान पहुंच गई लेकिन बैंक की चेतावनी और दुकानदार की समझदारी ने उसे बचा लिया. बाद में नकली CBI के कॉल भी आए, मगर इस बार नैना ने बिना डराए सब नंबर ब्लॉक कर दिए. शर्म या बदनामी के डर से उसने यह बात अपने परिवार या पुलिस को नहीं बताई.
साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, ठग सबसे पहले सोशल मीडिया पर लड़कियों को टारगेट करते हैं, भरोसा बनाते हैं और फिर महंगे गिफ्ट की आड़ में ठगी शुरू कर देते हैं. नकली कस्टम अफसर, एयरपोर्ट अधिकारी और फर्जी कूरियर कॉल यह सब एक ही गैंग की रची हुई योजना होती है. असलियत में कस्टम विभाग कभी फोन पर पैसे नहीं मांगता और न ही कोई विदेशी गिफ्ट बिना कागजात के भारत में पहुंच सकता है.
साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, ठग सबसे पहले सोशल मीडिया पर लड़कियों को टारगेट करते हैं, भरोसा बनाते हैं और फिर महंगे गिफ्ट की आड़ में ठगी शुरू कर देते हैं. नकली कस्टम अफसर, एयरपोर्ट अधिकारी और फर्जी कूरियर कॉल यह सब एक ही गैंग की रची हुई योजना होती है. असलियत में कस्टम विभाग कभी फोन पर पैसे नहीं मांगता और न ही कोई विदेशी गिफ्ट बिना कागजात के भारत में पहुंच सकता है.
ऐसे ठगों से बचने के लिए अनजान प्रोफाइल से चैटिंग न करें, किसी पर जल्दी भरोसा न करें, गिफ्ट के नाम पर पैसे ट्रांसफर न करें और कोई भी धमकी मिले तो तुरंत समझ जाएं कि यह ठगी है. सबसे जरूरी बात ऐसे मामलों में छिपें नहीं तुरंत 1930 हेल्पलाइन या cybercrime.gov.in पर शिकायत जरूर करें.
ऐसे ठगों से बचने के लिए अनजान प्रोफाइल से चैटिंग न करें, किसी पर जल्दी भरोसा न करें, गिफ्ट के नाम पर पैसे ट्रांसफर न करें और कोई भी धमकी मिले तो तुरंत समझ जाएं कि यह ठगी है. सबसे जरूरी बात ऐसे मामलों में छिपें नहीं तुरंत 1930 हेल्पलाइन या cybercrime.gov.in पर शिकायत जरूर करें.
Published at : 24 Nov 2025 03:57 PM (IST)
Online Scam Cyber Fraud TECH NEWS HINDI

