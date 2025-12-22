हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नेटफ्लिक्स पर ये 10 फिल्में खूब देखी जा रहीं, कई हफ्तों से लिस्ट से नहीं हो रहीं बाहर

Netflix Top 10 Films: कई हफ्तों से नेटफ्लिक्स पर मूवीज दर्शकों को एंटरटेन कर रही है. नेटफ्लिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जानें कौन सी इंडियन फिल्म्स कितने हफ्तों से टॉप 10 की लिस्ट में बनी हुई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Dec 2025 08:00 PM (IST)
नेटफ्लिक्स पर एक से बढ़कर एक कमाल की फिल्में स्ट्रीम हो रही हैं. इसमें हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और साउथ की भी कई जबरदस्त फिल्म्स का नाम शुमार है. इसके साथ ही नेटफ्लिक्स ने अपनी रिपोर्ट भी जारी कर दिया है जिसमें कई हफ्तों से टॉप 10 में शामिल मूवीज का नाम सामने आ चुका है.

इन लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर रश्मिका मंदाना की लेटेस्ट रिलीज फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' है. फिल्म थिएटर्स में फिसड्डी रही लेकिन ओटीटी पर कमाल कर रही है. दो हफ्तों से ये नंबर 1 पर बनी हुई है.
दूसरे पोजीशन पर 'स्टीफन' है. ये तमिल मूवी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर खूब धूम मचा रही है. नेटफ्लिक्स के रिपोर्ट के मुताबिक दो हफ्तों से इसने अपनी बादशाहत बरकरार रखी है.
Published at : 22 Dec 2025 08:00 PM (IST)
The Girlfriend Dude Kaantha

