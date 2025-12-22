विजय हजारे ट्रॉफी 2025-2026 संस्करण 24 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. पहले दिन विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत एक्शन में होंगे. पहले दिन कुल 19 मुकाबले खेले जाएंगे. सभी टीमों का स्क्वाड आ गया है, जानिए इस टूर्नामेंट में कौन-कौन से बड़े खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे.

विजय हजारे ट्रॉफी में पहले ग्रुप चरण होगा. दिल्ली ग्रुप डी में है, मुंबई सी ग्रुप में है. ग्रुप ए, बी, सी और डी में 8-8 टीमें हैं. प्लेट ग्रुप में 6 टीमें हैं. कुल 38 टीमें टूर्नामेंट में शामिल हैं, जिनके बीच 135 मैच खेले जाएंगे. फॉर्मेट की बात करें तो पहले राउंड रॉबिन फिर नॉकआउट स्टेज होगा. इसका फाइनल 18 जनवरी को खेला जाएगा.

विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे 2 मैच

विराट कोहली 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे, उन्होंने 2010 में आखिरी बार इस टूर्नामेंट में खेला था. रोहित शर्मा 7 साल बाद इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं. विराट कोहली अभ्यास शुरू कर चुके हैं, जबकि रोहित शर्मा जयपुर पहुंच गए हैं. मुंबई के मैच जयपुर में होंगे. रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली और रोहित शर्मा अपनी अपनी टीमों के लिए शुरूआती 2 ही मैच खेलेंगे. दोनों न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा होंगे, जो 11 जनवरी से शुरू होगी.

क्या शुभमन गिल खेलेंगे?

भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर रखा गया है, जिसका कारण उनकी फॉर्म है. इस बीच वह विजय हजारे ट्रॉफी के लिए पंजाब के स्क्वाड में शामिल किए गए हैं. अगर उनकी टीम अगले दौर में जाती है तो वह भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू हो रही है.

ऋषभ पंत, प्रसिद्ध कृष्णा समेत ये स्टार खिलाड़ी भी खेलेंगे

अभिषेक शर्मा (पंजाब), अर्शदीप सिंह (पंजाब), एस भरत (आंध्र), नितीश कुमार रेड्डी (आंध्र), जितेश शर्मा (बड़ोदा), हार्दिक पांड्या (बड़ोदा), क्रुणाल पांड्या (बड़ोदा), आकाश दीप (बंगाल), मोहम्मद शमी (बंगाल), वैभव सूर्यवंशी (बिहार), सरफराज खान (मुंबई), शार्दुल ठाकुर (मुंबई), राहुल चाहर (राजस्थान), खलील अहमद (राजस्थान) आदि बड़े खिलाड़ी भी विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खेलेंगे.