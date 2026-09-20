Power Cut में Generator से कनेक्ट करने से पहले जानें, किन डिवाइस को खतरा

Oven, Washing Machine, Dryer और Refrigerator जैसे बड़े अप्लायंसेस को चलाने के लिए काफी ज्यादा बिजली चाहिए. इन्हें चालू करते समय अचानक ज्यादा Watt की जरूरत पड़ सकती है, जिससे Generator पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. अगर एक साथ कई बड़े डिवाइस जोड़ दिए जाएं तो Generator Overload भी हो सकता है. ऐसी स्थिति में Voltage कम हो सकता है या Generator पूरी तरह बंद हो सकता है. इससे Generator या Appliance के संवेदनशील हिस्सों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है. इसलिए किसी बड़े Appliance को जोड़ने से पहले Generator की क्षमता और मैन्युफैक्चरर की सलाह जरूर देखनी चाहिए.