Power Cut में Generator से कनेक्ट करने से पहले जानें, किन डिवाइस को खतरा

पावर कट होते ही Generator की मदद से घर में लाइटें और कुछ जरूरी काम चलते रहते हैं, लेकिन Generator का मतलब यह नहीं है कि बिजली जाने के बाद घर के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इससे चला लिया जाए. इसकी क्षमता सीमित होती है और गलत डिवाइस कनेक्ट करने पर Generator के साथ-साथ डिवाइस को भी नुकसान पहुंच सकता है. खासकर ऐसे समय में जब बिजली लंबे वक्त तक आने की उम्मीद न हो. ऐसे में आइए जानते हैं कि Power Cut में Generator से डिवाइस कनेक्ट करने से पहले किन डिवाइस को खतरा हो सकता है.
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स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी और गेमिंग कंसोल जैसे डिवाइस में सर्किट बोर्ड होता है, जिसे स्थिर बिजली की जरूरत होती है. Portable Generator से मिलने वाली बिजली हमेशा एक जैसी नहीं रहती है. मोटर की स्पीड बदलने पर बिजली में अचानक फ्लकचुएशन हो सकता है. इसे Dirty Power कहा जाता है. ऐसी अस्थिर बिजली संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती है और डिवाइस की उम्र भी कम कर सकती है. फोन या लैपटॉप चार्ज करना हो तो इन्हें सीधे Generator से जोड़ने की जगह Inverter Generator, अच्छी क्वालिटी के Surge Protector या UPS का इस्तेमाल करना बेहतर है.
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Oven, Washing Machine, Dryer और Refrigerator जैसे बड़े अप्लायंसेस को चलाने के लिए काफी ज्यादा बिजली चाहिए. इन्हें चालू करते समय अचानक ज्यादा Watt की जरूरत पड़ सकती है, जिससे Generator पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. अगर एक साथ कई बड़े डिवाइस जोड़ दिए जाएं तो Generator Overload भी हो सकता है. ऐसी स्थिति में Voltage कम हो सकता है या Generator पूरी तरह बंद हो सकता है. इससे Generator या Appliance के संवेदनशील हिस्सों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है. इसलिए किसी बड़े Appliance को जोड़ने से पहले Generator की क्षमता और मैन्युफैक्चरर की सलाह जरूर देखनी चाहिए.
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Space Heater और Heating Pad जैसे डिवाइस बिजली की काफी खपत करते हैं, यही ज्यादा Power Draw Generator पर दबाव डाल सकता है और उसे बंद होने की स्थिति में पहुंचा सकता है. इसके अलावा Heating Element खुद बहुत गर्म होता है और उसे लगातार स्थिर बिजली की जरूरत होती है. बिजली में फ्लकचुएशन होने पर डिवाइस ऑवर हीट या बंद हो सकता है और फायर रिस्क भी पैदा हो सकता है. इसलिए ऐसे डिवाइसों के लिए Generator Manufacturer की रिकमेंडेशन देखना जरूरी है और इन्हें बिना निगरानी के नहीं छोड़ना चाहिए.
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Well Pump को शुरू होते समय काफी ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है. अचानक बढ़ने वाला यह लोड Generator को धीमा कर सकता है, रोक सकता है या बंद कर सकता है. Pump चलने के बाद भी उसे लगातार स्टेबल पावर चाहिए होती है. Voltage में बदलाव होने पर Pump बीच में बंद हो सकता है या ओवरहीट हो सकता है. अगर पावर कट के दौरान Well Pump चलाना जरूरी है तो Generator की कैपेसिटी पहले जांच लें. ऐसा Generator चुनना चाहिए जो Pump का लोड संभाल सके.
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सस्ते एक्सटेंशन कॉर्ड या पावर स्ट्रिप को Generator से जोड़ना सही नहीं है. कमजोर वायरिंग, ढीले कनेक्शन या खराब इंसुलेशन वाले तार ज्यादा लोड और बिजली के फ्लकचुएशन को सहन नहीं कर पाते, इससे तार गर्म होकर पिघल सकता है, चिंगारी निकल सकती है या खराब हो सकता है, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. अगर Generator बाहर रखा है, तो बाहर इस्तेमाल के लिए बने एक्सटेंशन कॉर्ड का ही यूज करें. साथ ही पावर स्ट्रिप या सर्ज प्रोटेक्टर भी उतने ही लोड के लिए इस्तेमाल करें, जितना Generator सुरक्षित रूप से संभाल सकता है.
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पावर कट के दौरान Generator का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी डिवाइसों को चलाने के लिए करना चाहिए. एक साथ कई डिवाइस कनेक्ट करने से Generator पर ज्यादा लोड पड़ सकता है और वह ओवरलोड हो सकता है. इसलिए किसी भी डिवाइस को जोड़ने से पहले उसकी बिजली की जरूरत और Generator की क्षमता जरूर जांच लें. खासकर बड़े Appliances, हीटिंग वाले डिवाइस या Water Pump चलाने से पहले Manufacturer की ओर से दी गई जानकारी और निर्देशों को जरूर देखें.