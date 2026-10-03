Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAmazon-Flipkart सेल में Poco X8 से Nord CE 6 Lite तक, 30 हजार में बेस्ट फोन

Amazon-Flipkart सेल में Poco X8 से Nord CE 6 Lite तक, 30 हजार में बेस्ट फोन

30,000 रुपये से कम में नया स्मार्टफोन लेने का प्लान है तो Amazon और Flipkart की सेल में Poco, Redmi, OnePlus और Motorola के कई फोन बड़ी बैटरी और दमदार फीचर्स के साथ मिल रहे हैं. जानिए पूरी लिस्ट

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 03 Oct 2026 02:22 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 9000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा उपलब्ध.

Amazon और Flipkart की सेल में अगर आप 30,000 रुपये से कम में स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Poco, Redmi, OnePlus और Motorola के कुछ मॉडल देख सकते हैं. इन फोन्स में 9,000mAh तक की बड़ी बैटरी, 144Hz तक का रिफ्रेश रेट और 50 मेगापिक्सल कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं.  तो आइए जानते हैं कि Amazon-Flipkart सेल में 30,000 रुपये के अंदर स्मार्टफोन ऑप्शन कौन-से हैं. 

OnePlus Nord N6

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
OpenAI ने 100 से ज्यादा कंपनियों को भेजा अलर्ट, AI एजेंट्स ने लगाई डेटा में सेंध!
OpenAI ने 100 से ज्यादा कंपनियों को भेजा अलर्ट, AI एजेंट्स ने लगाई डेटा में सेंध!
टेक्नोलॉजी
Nothing Phone 4 Series पर बड़ा ऑफर, CMF Buds खरीदना भी होगा सस्ता
Nothing Phone 4 Series पर बड़ा ऑफर, CMF Buds खरीदना भी होगा सस्ता
टेक्नोलॉजी
Zoho का बड़ा दांव, लॉन्च किया Arattai का बिजनेस वर्जन
Zoho का बड़ा दांव, लॉन्च किया Arattai का बिजनेस वर्जन
टेक्नोलॉजी
Facebook नहीं, वेबसाइट्स से पहुंच रहा Meta तक आपका डेटा! ऐसे देखें
Facebook नहीं, वेबसाइट्स से पहुंच रहा Meta तक आपका डेटा! ऐसे देखें

कम बजट में बड़ी बैटरी चाहने वालों के लिए OnePlus Nord N6 एक बेस्ट ऑप्शन है. इसकी शुरुआती कीमत 24,999 रुपये है. फोन में 6.75 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इसमें 8,000mAh की बैटरी और 45W चार्जिंग दी गई है. फोन MediaTek Dimensity 6360 Apex प्रोसेसर पर चलता है और 6GB तक RAM साथ ही 128GB स्टोरेज मिलता है, हालांकि इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट 2 साल के OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट तक सीमित है. 

Poco X8

इस लिस्ट में Poco X8 को 29,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है. फोन में 6.83 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इसे IP69K रेटिंग के साथ पेश किया गया है.  फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा और डेप्थ मैपिंग के लिए एक अतिरिक्त कैमरा दिया गया है, हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p पर 30fps तक सीमित है.  इसकी सबसे बड़ी खासियत 9,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है, जो 67W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर, 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलता है. 

Motorola G77 Power

Motorola G77 Power इस लिस्ट में 22,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ सबसे कम कीमत वाले ऑप्शनों में शामिल है .फोन में 6.74 इंच का FHD+ LCD डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है. इसे IP64 रेटिंग दी गई है.  इस फोन की खासियत इसका 7,000mAh बैटरी पैक है, जिसे कंपनी सामान्य इस्तेमाल में 2 दिन तक चलने वाला बताती है. फोन MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर पर चलता है और 30W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है. 

यह भी पढ़ें - Facebook नहीं, वेबसाइट्स से पहुंच रहा Meta तक आपका डेटा! ऐसे देखें

Redmi Note 17

Redmi Note 17 की शुरुआती कीमत 27,999 रुपये है. फोन में 6.9 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन के साथ आता है.  बॉडी को IP65 रेटिंग मिली है. फोन में 8,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर, 8GB तक RAM, 128GB स्टोरेज और 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है.

OnePlus Nord CE 6 Lite

Nord CE 6 Lite की शुरुआती कीमत 28,999 रुपये है. इसमें 6.72 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. फोन में MediaTek Dimensity 7400 Apex प्रोसेसर दिया गया है.  इसमें 7,000mAh की बैटरी और 45W चार्जिंग मिलती है. फोन में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है.

यह भी पढ़ें - WiFi लगवाने से पहले जान लें, केबल वाला कनेक्शन बेहतर या वायरलेस?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 03 Oct 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Best Phones Under 30000
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
OpenAI ने 100 से ज्यादा कंपनियों को भेजा अलर्ट, AI एजेंट्स ने लगाई डेटा में सेंध!
OpenAI ने 100 से ज्यादा कंपनियों को भेजा अलर्ट, AI एजेंट्स ने लगाई डेटा में सेंध!
टेक्नोलॉजी
Nothing Phone 4 Series पर बड़ा ऑफर, CMF Buds खरीदना भी होगा सस्ता
Nothing Phone 4 Series पर बड़ा ऑफर, CMF Buds खरीदना भी होगा सस्ता
टेक्नोलॉजी
Zoho का बड़ा दांव, लॉन्च किया Arattai का बिजनेस वर्जन
Zoho का बड़ा दांव, लॉन्च किया Arattai का बिजनेस वर्जन
टेक्नोलॉजी
Facebook नहीं, वेबसाइट्स से पहुंच रहा Meta तक आपका डेटा! ऐसे देखें
Facebook नहीं, वेबसाइट्स से पहुंच रहा Meta तक आपका डेटा! ऐसे देखें
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका
लद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP से बागी हुए MLC प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी सपा में शामिल, अखिलेश ने बनाया उम्मीदवार
BJP से बागी हुए MLC प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी सपा में शामिल, अखिलेश ने बनाया उम्मीदवार
क्रिकेट
अभिषेक या तिलक नहीं, इन 2 गेंदबाजों ने टीम इंडिया को दिलाया गोल्ड मेडल
अभिषेक या तिलक नहीं, इन 2 गेंदबाजों ने टीम इंडिया को दिलाया गोल्ड मेडल
साउथ सिनेमा
प्रभास की 'फौजी' की रिलीज में क्यों हो रही देरी? सामने आई अब असल वजह
प्रभास की 'फौजी' की रिलीज में क्यों हो रही देरी? सामने आई अब असल वजह
विश्व
क्या पहले से अटैक का था प्लान? हमामी ने क्यों की प्लेन क्रैश की कोशिश, इनसाइड स्टोरी
क्या पहले से अटैक का था प्लान? हमामी ने क्यों की प्लेन क्रैश की कोशिश, इनसाइड स्टोरी
इंडिया
वोटर लिस्ट में नाम हटने-जुड़ने की होगी समीक्षा, 2026 तक आएगी रिपोर्ट
वोटर लिस्ट में नाम हटने-जुड़ने की होगी समीक्षा, 2026 तक आएगी रिपोर्ट
टेक्नोलॉजी
OpenAI ने 100 से ज्यादा कंपनियों को भेजा अलर्ट, AI एजेंट्स ने लगाई डेटा में सेंध!
OpenAI ने 100 से ज्यादा कंपनियों को भेजा अलर्ट, AI एजेंट्स ने लगाई डेटा में सेंध!
ट्रेंडिंग
असली याराना!' दोस्त को बचाने Dog Catcher पर टूटा पड़ा कुत्ता, वीडियो वायरल
असली याराना!' दोस्त को बचाने Dog Catcher पर टूटा पड़ा कुत्ता, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget