एक App से दूसरे App तक WhatsApp का कनेक्शन, जानें कैसे करें Link

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom WhatsApp पर 30 फाइलें, अधिकतम 2GB तक ही साझा करें.

आज के समय में एक ऐप से दूसरे ऐप पर कोई जानकारी भेजना डेली के काम का हिस्सा बन चुका है. खासकर WhatsApp पर किसी दूसरे ऐप से फोटो, वीडियो, PDF, ऑडियो या कोई लिंक शेयर करने की जरूरत अक्सर पड़ती है. iPhone में WhatsApp को किसी दूसरे ऐप से जोड़ने या उसमें कंटेंट भेजने के लिए अलग-अलग तरीके मौजूद हैं. इनमें Universal Links, Custom URL Scheme और Share Extension जैसे ऑप्शन शामिल हैं. इनका इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि एक App से दूसरे App तक WhatsApp का कनेक्शन कैसे करें.

Universal Link से WhatsApp कैसे करें Link?

WhatsApp अकाउंट से लिंक करने के लिए Universal Link सबसे आम तरीकों में से एक है. इसमें wa.me के साथ WhatsApp नंबर को इंटरनेशनल फॉर्मेट में लिखना होता है. वहीं नंबर लिखते समय +, शुरुआत में अतिरिक्त 0, ब्रैकेट या डैश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इसके अलावा Universal Link में पहले से लिखा हुआ मैसेज भी जोड़ा जा सकता है. इससे WhatsApp चैट खुलने पर वह मैसेज टेक्स्ट बॉक्स में पहले से दिखाई देता है. इसके लिए नंबर के साथ ?text= के जरिए URL-encoded मैसेज जोड़ा जाता है. इससे तरह बिना किसी खास नंबर के भी पहले से तैयार मैसेज वाला WhatsApp लिंक बनाया जा सकता है.

Custom URL Scheme का क्या है काम?

iPhone पर WhatsApp को सीधे खोलने के लिए Custom URL Scheme का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए whatsapp:// के साथ जरूरी पैरामीटर दिया जाता है. इससे ऐप खुलने के साथ तय किया गया काम भी किया जा सकता है, जैसे कोई टेक्स्ट भेजने के लिए तैयार करना. अगर किसी ऐप को यह जांचना हो कि iPhone में WhatsApp इंस्टॉल है या नहीं, तो UIApplication canOpenURL: का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए WhatsApp URL को ऐप की Info.plist फाइल में LSApplicationQueriesSchemes के अंदर शामिल करना जरूरी होता है.

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Share Extension से WhatsApp पर क्या भेज सकते हैं?

WhatsApp पर दूसरे ऐप से कंटेंट शेयर करने के लिए Share Extension सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले तरीकों में से एक है. iOS 8.0 से उपलब्ध इस फीचर की मदद से एक ऐप का कंटेंट दूसरे इंस्टॉल किए गए ऐप में भेजा जा सकता है. WhatsApp के जरिए टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो नोट्स और म्यूजिक फाइल, PDF, कॉन्टैक्ट कार्ड और वेब URL शेयर किए जा सकते हैं.

Share Extension में अलग-अलग तरह के करीब 30 मीडिया फाइल टाइप सपोर्ट किए जाते हैं, हालांकि दूसरे ऐप से शेयर करते समय फाइल को एडिट नहीं किया जा सकता है. अगर किसी फोटो, वीडियो या दूसरी फाइल में बदलाव करना है, तो शेयर करने से पहले उसे उसी ऐप में एडिट करना होगा.

WhatsApp पर फाइल शेयर करने की लिमिट क्या है?

एक बार में अधिकतम 30 फाइल अपलोड की जा सकती हैं. सभी फाइलों के लिए अधिकतम साइज 2GB है. वहीं वीडियो फाइल की सीमा 200MB और फोटो की सीमा 16MB है.

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