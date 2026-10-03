यूसुफ पठान ने की ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग? बोले - 'मैंने ऐसा...'

एनसीपीआई सांसद यूसुफ पठान ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को देश का सर्वोच्च सम्मान देने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखने की खबरों पर सफाई दी है. NCPI सांसद ने साफ किया है कि उन्होंने ऐसी कोई भी मांग नहीं की.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सांसद यूसुफ पठान ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में कहा, 'ऐसे समय में जब बंगाल, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर और पूरे भारत में लोग अपने मताधिकार की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं, मैं किसी को पुरस्कार के लिए क्यों सिफारिश करूंगा? मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा. अगर ऐसा कोई पत्र मौजूद है, तो उसे सार्वजनिक करें. सबूत पेश करें, वरना इसे फर्जी और मेरे नाम का दुरुपयोग करने का प्रयास मानें. लोग सच जानना चाहते हैं, अफवाहें नहीं. एक पूरी पीढ़ी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतार में खड़ी है. इसके लिए कौन जिम्मेदार है?'