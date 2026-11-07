ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAmazon Alexa Shopping : बिना बोले होगी ऑनलाइन शॉपिंग! Amazon Alexa अब मैसेज से खरीदेगी सामान

Amazon Alexa Shopping : बिना बोले होगी ऑनलाइन शॉपिंग! Amazon Alexa अब मैसेज से खरीदेगी सामान

Amazon Alexa के नए फीचर से यूजर्स मैसेज के जरिए प्रोडक्ट सर्च करने, कीमतों की तुलना करने, ऑफर्स ट्रैक करने और खरीदारी करने जैसे काम कर सकेंगे. जानिए यह नई सुविधा कैसे काम करेगी.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 07 Nov 2026 09:35 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यह फीचर अमेरिका में शुरू, भारत उपलब्धता अभी नहीं.

Amazon Alexa Shopping : ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अब हर बार ऐप खोलकर प्रोडक्ट सर्च करने, अलग-अलग वेबसाइट पर कीमतें देखने या ऑफर का इंतजार करने की जरूरत कम हो सकती है.  आने वाले समय में सिर्फ एक मैसेज के जरिए भी आप अपनी पसंद का सामान सर्च कर सकेंगे और उसकी खरीदारी कर सकेंगे. Amazon ने अपने AI आधारित शॉपिंग असिस्टेंट Alexa for Shopping में एक नया फीचर पेश किया है. इसकी मदद से यूजर्स अब Alexa से बोलकर ही नहीं, बल्कि टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी बातचीत कर पाएंगे. अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसकी कीमत की तुलना करना चाहते हैं या उस पर मिलने वाले ऑफर्स पर नजर रखना चाहते हैं, तो ये सारे काम मैसेज के जरिए किए जा सकेंगे. 

ऑफर्स से लेकर कीमतों में गिरावट तक पर रहेगी नजर

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Upcoming Flagship Smartphones : 2026 खत्म होने से पहले भारत में आएंगे ये धांसू फोन, फीचर्स हैं खास
2026 खत्म होने से पहले भारत में आएंगे ये धांसू फोन, फीचर्स हैं खास
टेक्नोलॉजी
Razer Gaming Earphones : Razer ने उतारे नए गेमिंग ईयरफोन, आवाज के साथ Chroma लाइटिंग इफेक्ट
Razer ने उतारे नए गेमिंग ईयरफोन, आवाज के साथ Chroma लाइटिंग इफेक्ट
टेक्नोलॉजी
Motorola Signature 27 vs Signature: कीमत से फीचर्स तक किसका पलड़ा भारी?
Motorola Signature 27 vs Signature: कीमत से फीचर्स तक किसका पलड़ा भारी?
टेक्नोलॉजी
GaN Charger: नॉर्मल चार्जर से कितना अलग है GaN चार्जर? जानें फोन के लिए कौन सा है बेस्ट
नॉर्मल चार्जर से कितना अलग है GaN चार्जर? जानें फोन के लिए कौन सा है बेस्ट

इस फीचर की खास बात यह है कि यूजर्स Alexa से किसी प्रोडक्ट पर मिलने वाले ऑफर्स और कीमतों में होने वाले बदलावों को ट्रैक करने के लिए भी कह सकेंगे. अगर किसी पसंदीदा सामान की कीमत कम होती है या उस पर कोई डील आती है, तो यूजर इस पर नजर रख पाएंगे. इसके लिए उन्हें बार-बार Amazon की वेबसाइट पर जाकर प्रोडक्ट की लिस्टिंग चेक करने की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा यूजर्स Alexa को अपनी तरफ से खरीदारी पूरी करने के लिए भी कह सकेंगे. 

यह भी पढ़ें - iPhone Duo Customization : अब आपकी पसंद से तैयार होगा iPhone Duo, Caviar ने दिया कस्टमाइजेशन

मैसेज से प्रोडक्ट सर्च करेगी Amazon Alexa

Amazon के इस नए फीचर के आने के बाद Alexa for Shopping का यूज करने का तरीका बदल जाएगा. अब यूजर्स को शॉपिंग से जुड़ी मदद लेने के लिए हर बार वॉयस कमांड देने की जरूरत नहीं होगी. सीधे टेक्स्ट मैसेज लिखकर अपनी जरूरत बता सकेंगे. इसके आधार पर AI असिस्टेंट उन्हें पसंद के प्रोडक्ट सर्च और अलग-अलग ऑप्शनों को समझने में मदद करेगा. 

भारत में कब आएगा यह फीचर?

Amazon ने फिलहाल इस फीचर को अमेरिका में कुछ इनवाइटेड यूजर्स के लिए रोलआउट किया है. कंपनी आने वाले हफ्तों में इसे और ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाने की योजना बना रही है, हालांकि भारत समेत दूसरे देशों में इसकी उपलब्धता को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है. 

यह भी पढ़ें - Oppo Smartphone Launch: पावर बैंक को टक्कर देगा स्मार्टफोन! Oppo के नए फोन में 12000mAh बैटरी

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 09:35 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Upcoming Flagship Smartphones : 2026 खत्म होने से पहले भारत में आएंगे ये धांसू फोन, फीचर्स हैं खास
2026 खत्म होने से पहले भारत में आएंगे ये धांसू फोन, फीचर्स हैं खास
टेक्नोलॉजी
Razer Gaming Earphones : Razer ने उतारे नए गेमिंग ईयरफोन, आवाज के साथ Chroma लाइटिंग इफेक्ट
Razer ने उतारे नए गेमिंग ईयरफोन, आवाज के साथ Chroma लाइटिंग इफेक्ट
टेक्नोलॉजी
Motorola Signature 27 vs Signature: कीमत से फीचर्स तक किसका पलड़ा भारी?
Motorola Signature 27 vs Signature: कीमत से फीचर्स तक किसका पलड़ा भारी?
टेक्नोलॉजी
GaN Charger: नॉर्मल चार्जर से कितना अलग है GaN चार्जर? जानें फोन के लिए कौन सा है बेस्ट
नॉर्मल चार्जर से कितना अलग है GaN चार्जर? जानें फोन के लिए कौन सा है बेस्ट
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर आज भी बाबर', सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार
'कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर आज भी बाबर', सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव के राम मंदिर दौरे पर सपा का खंडन, मनोज काका बोले- अभी नहीं जाएंगे
अखिलेश यादव के राम मंदिर दौरे पर सपा का खंडन, मनोज काका बोले- अभी नहीं जाएंगे
बॉलीवुड
'रामायण' से लीक हुआ लक्ष्मण-सीता का फाइट सीक्वेंस, हिंदी वर्जन में है मिसिंग
'रामायण' से लीक हुआ लक्ष्मण-सीता का फाइट सीक्वेंस, हिंदी वर्जन में है मिसिंग
क्रिकेट
दिवाली के दिन भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला, टाइमिंग से लाइव स्ट्रीमिंग तक जानें सब
दिवाली के दिन भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला, टाइमिंग से लाइव स्ट्रीमिंग तक जानें सब
इंडिया
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
शिक्षा
J&K Bank Recruitment 2026: जम्मू कश्मीर बैंक में 1397 पदों पर निकली भर्ती, 26 नवंबर तक करें आवेदन 
जम्मू कश्मीर बैंक में 1397 पदों पर निकली भर्ती, 26 नवंबर तक करें आवेदन 
एग्रीकल्चर
Cattle Deworming: दुधारू पशुओं को साल में कितनी बार देनी चाहिए कीड़े मारने की दवा?
दुधारू पशुओं को साल में कितनी बार देनी चाहिए कीड़े मारने की दवा?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget