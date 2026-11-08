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हिंदी न्यूज़शिक्षाArmy Cadet College Admission: आर्मी कैडेट कॉलेज में एडमिशन का मौका, NTA ने शुरू किए आवेदन 

Army Cadet College Admission: आर्मी कैडेट कॉलेज में एडमिशन का मौका, NTA ने शुरू किए आवेदन 

NTA आर्मी कैडेट कॉलेज जनवरी 2027 एंट्री के लिए आयोजित होने वाली कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. 

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 08 Nov 2026 07:55 AM (IST)
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Army Cadet College Admission: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आर्मी कैडेट कॉलेज जनवरी 2027 एंट्री के लिए आयोजित होने वाली कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. आयोग की ओर से जारी सूचना बुलेटिन के अनुसार यह प्रवेश परीक्षा ACC (10+2)-136, SCO Ser 61/Med (NT), और ACC (ग्रेजुएट)-136 कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित की जा रही है. इच्छुक उम्मीदवार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/acccee पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. 

NTA ACC CEE 2027 की जरूरी तारीखें 

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  • ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख- 6 नवंबर 2026 
  • आवेदन की अंतिम तारीख- 30 नवंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक)
  • लेट फीस के साथ आवेदन की तारीख- 1 से 3 दिसंबर 2026 
  • परीक्षा की तारीख- 4 जनवरी 2027 

आवेदन के लिए पात्रता की मुख्य शर्तें 

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अपने आर्मी एजुकेशन डायरेक्टरेट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आर्मी एजुकेशन डायरेक्टरेट की ओर से जारी रैंडमाइज्ड यूनिक आइडेंटिटी का उपयोग करना होगा. वहीं मोबाइल नंबर और आरयूआईडी का वेरिफिकेशन होने के बाद ही उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भर सकेंगे. 

कितनी देनी होगी आवेदन फीस?

उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के साथ आवेदन फीस भी भरनी होगी. आवेदन फीस कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग रखी गई है. इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1150 रुपये फीस रखी गई है. वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 950 रुपये फीस रखी गई है. इसके अलावा निर्धारित तारीख के बाद आवेदन करने पर 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा. 

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क्या रहेगा परीक्षा पैटर्न?

आर्मी कैडेट कॉलेज की परीक्षा में कुल 150 ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कुल 300 अंकों के होंगे. परीक्षा की अवधि 180 मिनट यानी 3 घंटे तय की गई है. वहीं हर सही उत्तर के लिए दो अंक दिए जाएंगे, जबकि गलत उत्तर पर 0.50 अंक काटा जाएगा. इसके अलावा परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम 100 अंक हासिल करना जरूरी होगा. 

चयन प्रक्रिया और हेल्पलाइन 

आर्मी कैडेट कॉलेज के लिए लिखित परीक्षा चयन प्रक्रिया का पहला चरण होगी. इसके रिजल्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया के लिए लिस्ट एडीजी एई डीटीई को भेजी जाएगी. परीक्षा के बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी,  जिस पर उम्मीदवार 200 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क देकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे. वहीं एक्सपर्ट्स इन आपत्तियों की समीक्षा करेंगे, इसके बाद अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा. इसके अलावा अगर उम्मीदवारों को फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वह एनटीए के हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 और 1800-180-4747 पर कांटेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा एनटीए की ईमेल आईडी acccee@nta.ac.in पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 08 Nov 2026 07:55 AM (IST)
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