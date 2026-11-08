Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom छह OTT में से दो चुनें, नौ भारतीय भाषाओं में मनोरंजन.

Vi Prepaid Plan : स्मार्टफोन पर मनोरंजन का तरीका अब काफी बदल गया है. पहले जहां लोग फिल्में और टीवी शो देखने के लिए अलग-अलग ऐप का यूज करते थे, वहीं अब OTT प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता के बीच यूजर्स एक ही जगह पर कई तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, हालांकि अलग-अलग OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं. ऐसे में अगर कम कीमत में एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाए तो यह यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

इसी को ध्यान में रखते हुए Vodafone Idea (Vi) ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए 35 रुपये का नया ऐड-ऑन रिचार्ज प्लान पेश किया है. इस प्लान में 1GB डेटा के साथ दो OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देखने की सुविधा मिलती है. खास बात यह है कि इसमें कई भारतीय भाषाओं में मनोरंजन देखने का ऑप्शन मिलता है.

Vi के 35 रुपये वाले प्लान में क्या मिलेगा?



इस रिचार्ज पैक की कीमत 35 रुपये रखी गई है. इसमें यूजर्स को 1GB डेटा मिलता है और पैक की वैलिडिटी सात दिनों की है, हालांकि इस प्लान में चुने गए दोनों OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस 28 दिनों तक मिलता रहेगा. इस तरह डेटा की सुविधा और OTT एक्सेस की अवधि अलग-अलग रखी गई है. यह पैक उन यूजर्स के लिए है जिनके पास पहले से Vi का एक्टिव सर्विस वैलिडिटी प्लान मौजूद है.

पहले भी लॉन्च किए थे वॉयस-ओनली प्लान

Vi का यह नया पैक ऐसे समय आया है, जब कंपनी ने पिछले महीने चार वॉयस-ओनली प्रीपेड रिचार्ज प्लान भी पेश किए थे. इनकी कीमत 179 रुपये, 189 रुपये, 203 रुपये और 206 रुपये रखी गई थी. ये प्लान भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के निर्देश के बाद लॉन्च किए गए थे.

इस प्लान में मिलेंगे इतने OTT प्लेटफॉर्म

Vi के इस नए ऐड-ऑन पैक में यूजर्स को छह OTT सेवाओं में से अपनी पसंद के किन्हीं दो प्लेटफॉर्म को चुनने का ऑप्शन मिलता है. इन सेवाओं में SonyLIV South, Chaupal, ManoramaMAX, KLiKK, AddaTimes और Aao NXT शामिल हैं. ये सभी प्लेटफॉर्म मिलकर नौ भारतीय भाषाओं में मनोरंजन का कंटेंट उपलब्ध कराते हैं. यूजर्स अपनी पसंद की भाषा और कंटेंट के हिसाब से दो सेवाएं चुन सकते हैं.

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Vi ऐप से ऐसे चुनें अपने पसंदीदा OTT ऐप

इस पैक का फायदा लेने के लिए पात्र Vi प्रीपेड यूजर कंपनी के मोबाइल ऐप या सपोर्टेड थर्ड-पार्टी रिचार्ज प्लेटफॉर्म से 35 रुपये का रिचार्ज कर सकते हैं. रिचार्ज पूरा होने के बाद Vi Movies and TV ऐप खोलकर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करना होगा. इसके बाद उपलब्ध छह सेवाओं में से पसंद के दो OTT प्लेटफॉर्म चुनकर उनका एक्सेस एक्टिवेट किया जा सकता है. यूजर्स अपने स्मार्टफोन पर इसी ऐप के जरिए कंटेंट स्ट्रीम कर सकेंगे.

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