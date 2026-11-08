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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीVi Prepaid Plan : Vi का 35 रुपये वाला नया प्लान, 1GB डेटा के साथ OTT का भी मजा

Vi Prepaid Plan : Vi का 35 रुपये वाला नया प्लान, 1GB डेटा के साथ OTT का भी मजा

Vi ने 35 रुपये का नया प्रीपेड ऐड-ऑन प्लान पेश किया है, जिसमें 1GB डेटा के साथ दो OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा. जानिए इस प्लान की वैलिडिटी और इसे यूज करने का तरीका.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 08 Nov 2026 08:11 AM (IST)
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  • छह OTT में से दो चुनें, नौ भारतीय भाषाओं में मनोरंजन.

Vi Prepaid Plan : स्मार्टफोन पर मनोरंजन का तरीका अब काफी बदल गया है. पहले जहां लोग फिल्में और टीवी शो देखने के लिए अलग-अलग ऐप का यूज करते थे, वहीं अब OTT प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता के बीच यूजर्स एक ही जगह पर कई तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, हालांकि अलग-अलग OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं. ऐसे में अगर कम कीमत में एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाए तो यह यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

इसी को ध्यान में रखते हुए Vodafone Idea (Vi) ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए 35 रुपये का नया ऐड-ऑन रिचार्ज प्लान पेश किया है. इस प्लान में 1GB डेटा के साथ दो OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देखने की सुविधा मिलती है. खास बात यह है कि इसमें कई भारतीय भाषाओं में मनोरंजन देखने का ऑप्शन मिलता है. 

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Vi के 35 रुपये वाले प्लान में क्या मिलेगा?
 
इस रिचार्ज पैक की कीमत 35 रुपये रखी गई है. इसमें यूजर्स को 1GB डेटा मिलता है और पैक की वैलिडिटी सात दिनों की है, हालांकि इस प्लान में चुने गए दोनों OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस 28 दिनों तक मिलता रहेगा. इस तरह डेटा की सुविधा और OTT एक्सेस की अवधि अलग-अलग रखी गई है. यह पैक उन यूजर्स के लिए है जिनके पास पहले से Vi का एक्टिव सर्विस वैलिडिटी प्लान मौजूद है.

पहले भी लॉन्च किए थे वॉयस-ओनली प्लान

Vi का यह नया पैक ऐसे समय आया है, जब कंपनी ने पिछले महीने चार वॉयस-ओनली प्रीपेड रिचार्ज प्लान भी पेश किए थे. इनकी कीमत 179 रुपये, 189 रुपये, 203 रुपये और 206 रुपये रखी गई थी. ये प्लान भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के निर्देश के बाद लॉन्च किए गए थे.

इस प्लान में मिलेंगे इतने OTT प्लेटफॉर्म

Vi के इस नए ऐड-ऑन पैक में यूजर्स को छह OTT सेवाओं में से अपनी पसंद के किन्हीं दो प्लेटफॉर्म को चुनने का ऑप्शन मिलता है. इन सेवाओं में SonyLIV South, Chaupal, ManoramaMAX, KLiKK, AddaTimes और Aao NXT शामिल हैं. ये सभी प्लेटफॉर्म मिलकर नौ भारतीय भाषाओं में मनोरंजन का कंटेंट उपलब्ध कराते हैं. यूजर्स अपनी पसंद की भाषा और कंटेंट के हिसाब से दो सेवाएं चुन सकते हैं.

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Vi ऐप से ऐसे चुनें अपने पसंदीदा OTT ऐप

इस पैक का फायदा लेने के लिए पात्र Vi प्रीपेड यूजर कंपनी के मोबाइल ऐप या सपोर्टेड थर्ड-पार्टी रिचार्ज प्लेटफॉर्म से 35 रुपये का रिचार्ज कर सकते हैं. रिचार्ज पूरा होने के बाद Vi Movies and TV ऐप खोलकर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करना होगा. इसके बाद उपलब्ध छह सेवाओं में से पसंद के दो OTT प्लेटफॉर्म चुनकर उनका एक्सेस एक्टिवेट किया जा सकता है. यूजर्स अपने स्मार्टफोन पर इसी ऐप के जरिए कंटेंट स्ट्रीम कर सकेंगे.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 08 Nov 2026 08:11 AM (IST)
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