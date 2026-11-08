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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचमोलीः बद्रीनाथ धाम की पहाड़ी पर भड़की आग, 2KM दूर से दिखीं लपटें

चमोलीः बद्रीनाथ धाम की पहाड़ी पर भड़की आग, 2KM दूर से दिखीं लपटें

चमोली स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम से सटी एक पहाड़ी पर शनिवार रात अचानक आग लग गई. आग लगने की सूचना पर वन विभाग की मौके पहुंची हैै. हालांकि, आग लगने की वजह से अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 08 Nov 2026 08:29 AM (IST)
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उत्तराखंड के चमोली स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम से सटी एक पहाड़ी पर शनिवार रात अचानक आग लग गई, देखते ही देखते लपटें तेजी से फैलने लगीं और पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया. आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें करीब दो किलोमीटर दूर से भी साफ दिखाई दे रही थीं. आग लगने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची.

वहीं, बद्रीनाथ धाम से सटी एक पहाड़ी पर आग लगने की सूचना पर वन विभाग में हड़कंप मच गया. अग्निकांड की सूचना पर वन विभाग ने कर्मचारियों की टीम मौके पहुंची. खबरों के मुताबिक, वनकर्मी देर रात तक आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे रहे. हालांकि, समाचार लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका था.

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खड़ी चट्टान से बढ़ी मुश्किलें

आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम से सटी जिस पहाड़ी पर आग लगी है, वहां खड़ी चट्टान होने के कारण वनकर्मियों को आग बुझाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.दुर्गम भौगोलिक स्थिति के बावजूद टीम लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है.

कारण अज्ञात, नुकसान का आकलन बाकी

वन विभाग की टीम आग की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. वहीं, इस अग्निकांड से वन संपदा को कितना नुकसान पहुंचा है, इसका आकलन भी अभी नहीं हो पाया है. आग पूरी तरह बुझने के बाद ही नुकसान की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी.

विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम से सटी पहाड़ियों में आग लगने की भयावह तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो हैरान करने वाली हैं. हालांकि, आग किन कारणों से लगी है, यह जांच का विषय है. फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास वन विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 08 Nov 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Chamoli News Badrinath Dham UTTARAKHAND NEWS
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