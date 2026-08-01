IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगंभीर के खास प्लेयर पर दिग्गज का तीखा प्रहार, कहा- उससे बढ़िया तो...

गंभीर के खास प्लेयर पर दिग्गज का तीखा प्रहार, कहा- उससे बढ़िया तो...

टीम इंडिया की अगली सीरीज श्रीलंका के खिलाफ है. इस दौरे पर भारत 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा. शुभमन गिल की कप्तानी वाली इस टीम में एकमात्र नया चेहरा सारांश जैन है, जिनको लेकर दिग्गज ने बड़ा दावा किया.

Written By : शिवम |  Updated at : 01 Aug 2026 06:06 PM (IST)
Preferred Sources

श्रीलंका दौरे पर होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 33 वर्षीय सारांश जैन को टीम में जगह मिली है. वह पहली बार नेशनल टीम में चुने गए हैं. ऑलराउंडर खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम में जगह पाई है, उनका डेब्यू श्रीलंका में हो सकता है. पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें वॉशिंगटन सुंदर से बेहतर गेंदबाज बताया.

अपने यूट्यूब चैनल (Wasim Jaffer Official) पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीलंका में बाएं हाथ के कई बल्लेबाज हैं, इसलिए भारत को एक ऑफ सिणेर चाहिए. उनके अनुसार वॉशिंगटन अच्छे बल्लेबाजी हो सकते हैं, लेकिन सारांश गेंदबाजी में आगे हैं.

उन्होंने कहा, "श्रीलंका टीम में बाएं हाथ के कई बल्लेबाज हैं और आपको एक अच्छा ऑफ-स्पिनर चाहिए होगा. वॉशिंगटन सुंदर फिट नहीं हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सारांश जैन सुंदर से बेहतर गेंदबाज हैं. भले ही वॉशिंगटन अच्छा बल्लेबाज हो, लेकिन गेंदबाज के तौर पर सारांश में असली काबिलियत है." 

जाफर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सारांश की उम्र को नहीं देखा गया. बता दें कि सारांश 33 साल के हैं, और पहली बार नेशनल टीम में चुने गए हैं. पूर्व क्रिकेटर ने कहा, "उन्हें पूरी तरह से उनकी काबिलियत के आधार पर चुना गया. इससे मुझे हैरानी भी नहीं हुई. घरेलू क्रिकेट, खासकर रेड-बॉल क्रिकेट में वह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. वह मेहनती क्रिकेटर हैं जो रेड बॉल क्रिकेट में आकर लगातार अपना काम करते हैं. वह बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं करते, लेकिन उनमे काबिलियत है कि एक ही जगह पर लगातार गेंद डाल पाएं.

यह भी पढ़ें- रिटायरमेंट के बाद अजिंक्य रहाणे को BCCI से कितनी पेंशन मिलेगी?

वसीम जाफर ने सारांश की सीम प्रेजेंटेशन की तारीफ करते हुए कहा, "जैसे अश्विन और हरभजन जैसे गेंदबाजों में देखा, वैसे उनकी सीम प्रेजेंटेशन है. मुझे लगता है कि यह एक अच्छा सिलेक्शन है. पिछले संस्करण उन्होंने 500 से अधिक रन बनाए और 30 से अधिक विकेट चटकाए. घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को बढ़ावा मिल रहा है, ये देखकर अच्छा लगता है. सारांश जैन के लिए खुश हूं. वह शानदार हैं और अपने प्रदर्शन के दम पर टीम में आए हैं.

यह भी पढ़ें- IND vs SL टेस्ट से पहले भारत के अभ्यास मैच के शेड्यूल में बदलाव

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 01 Aug 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
IND Vs SL Test Series Washington Sundar India Vs Sri Lanka Test Series INDIAN CRICKET TEAM WASIM JAFFER Saransh Jain
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
गंभीर के खास प्लेयर पर दिग्गज का तीखा प्रहार, कहा- उससे बढ़िया तो...
गंभीर के खास प्लेयर पर दिग्गज का तीखा प्रहार, कहा- उससे बढ़िया तो
क्रिकेट
IND vs SL टेस्ट से पहले भारत के अभ्यास मैच के शेड्यूल में बदलाव
IND vs SL टेस्ट से पहले भारत के अभ्यास मैच के शेड्यूल में बदलाव
क्रिकेट
रिटायरमेंट के बाद अजिंक्य रहाणे को BCCI से कितनी पेंशन मिलेगी?
रिटायरमेंट के बाद अजिंक्य रहाणे को BCCI से कितनी पेंशन मिलेगी?
क्रिकेट
Watch: भारतीय क्रिकेटर ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को लगाया गले, वीडियो पर मचा बवाल
भारतीय क्रिकेटर ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को लगाया गले, वीडियो पर मचा बवाल
Advertisement

वीडियोज

Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘आतंकियों ने पूछे जाति और धर्म’, कुलगाम में गोली मारने से पहले की गई पहचान
‘आतंकियों ने पूछे जाति और धर्म’, कुलगाम में गोली मारने से पहले की गई पहचान
बिहार
प्रधानमंत्री के वीडियो पर रोहिणी आचार्य, 'जरूर मोदी जी…'
प्रधानमंत्री के वीडियो पर रोहिणी आचार्य, 'जरूर मोदी जी…'
बॉलीवुड
Saturday Box Office: दोपहर 3.30 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 135 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
दोपहर 3.30 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 135 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
स्पोर्ट्स
CWG: फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
इंडिया
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
इंडिया
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
विश्व
स्पेन में जमीन और समुद्र के रास्ते घुसपैठ, 50 हजार में से कितने लौटे मोरक्को?
स्पेन में जमीन और समुद्र के रास्ते घुसपैठ, 50 हजार में से कितने लौटे मोरक्को?
एग्रीकल्चर
खेत पड़ा है खाली, शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस
खेत पड़ा है खाली, शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget