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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAndroid यूजर्स की मौज! एक झटके में बंद होंगे Scam SMS, जानें तरीका

Android यूजर्स की मौज! एक झटके में बंद होंगे Scam SMS, जानें तरीका

Android Tips: फोन पर लगातार स्पैम या स्कैम SMS आने के पीछे कई कारण होते हैं. इसमें हो सकता है आपने किसी गलत वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज किया हो.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 01 Aug 2026 05:01 PM (IST)
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  • Google Messages में मुफ्त स्पैम सुरक्षा का विकल्प भी है।

Android Tips: आज के समय में टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है. ऐसे में अब साइबर अपराधी भी लोगों को ठगने के लिए नई-नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये कभी बैंक खाते के नाम पर तो कभी KYC अपडेट या इनाम जीतने का लालच देकर लोगों की पर्सनल जानकारी चुराने की कोशिश की जाती है. कई बार यूजर्स को समझ ही नहीं आता कि कौन-सा मैसेज असली है और कौन-सा फर्जी है.

इसी कड़ी में बता दें कि अगर आपके एंड्रॉयड फोन पर भी लगातार अनजान नंबरों से संदिग्ध मैसेज आ रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप भी अपने फोन में स्कैम एसएमएस को बंद कर सकेंगे.

आखिर क्यों आते हैं स्कैम मैसेज

आपको बता दें कि फोन पर लगातार स्पैम या स्कैम SMS आने के पीछे कई कारण होते हैं. इसमें हो सकता है आपने किसी गलत वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज किया हो. कई बार डेटा लीक (Data Breach) की वजह से भी आपकी पर्सनल जानकारी साइबर अपराधियों तक पहुंच जाती है. इसके अलावा अगर आपका मोबाइल नंबर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है तब भी ऐसे मैसेज मिलने की संभावना बढ़ जाती है.


Android यूजर्स की मौज! एक झटके में बंद होंगे Scam SMS, जानें तरीका

क्या होता है Message Protection फीचर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NordVPN ने अपने एंड्रॉयड ऐप में Message Protection फीचर जोड़ा है. ये फीचर आने वाले SMS को स्कैन करता है और अगर किसी मैसेज में धोखाधड़ी की संभावना हो तो यूजर को तुरंत चेतावनी देता है.

ये सिस्टम मैसेज में मौजूद लिंक, गलत शब्दों और भेजने वाले की जानकारी को चेक करता है. अगर कोई लिंक पहले से खतरनाक माना गया हो या भेजने वाले नंबर का रिकॉर्ड संदिग्ध हो तो ऐप अलर्ट दिखा देता है. इसका मकसद यूजर को पहले से सावधान करना है ताकि वह किसी फर्जी लिंक पर क्लिक करने से बच सके.

इसे कैसे करें एक्टिव

आपको बता दें कि ये फीचर अपने आप चालू नहीं होता है. अगर आपके पास NordVPN का सपोर्टेड प्लान है तो आपको इसे मैन्युअली ऑन करना होगा.

इसके लिए ये स्टेप्स अपनाएं

  • NordVPN ऐप खोलें.
  • नीचे दिए गए Products सेक्शन में जाएं.
  • वहां Message Protection ऑप्शन सर्च करें
  • इसके सामने मौजूद टॉगल को ऑन कर दें.
  • चाहें तो साथ में Call Protection फीचर भी एक्टिव कर सकते हैं.
  • इसके बाद आने वाले SMS की निगरानी शुरू हो जाएगी.

स्कैम मिलने पर क्या करता है ये फीचर


Android यूजर्स की मौज! एक झटके में बंद होंगे Scam SMS, जानें तरीका

अगर कोई मैसेज संदिग्ध पाया जाता है तो ऐप उसे अपने आप डिलीट नहीं करता और न ही नंबर को तुरंत ब्लॉक करता है. दरअसल, ऐस स्क्रीन पर एक वार्निंग मैसेज दिखाता है जिसमें बताया गया होता है कि ये मैसेज धोखाधड़ी वाला हो सकता है. इसके बाद फैसला पूरी तरह यूजर के हाथ में रहता है कि वह मैसेज हटाना चाहता है, ब्लॉक करना चाहता है या उसे नजरअंदाज करना चाहता है. इस सिस्टम का फायदा ये है कि गलती से कोई जरूरी मैसेज डिलीट होने का खतरा कम रहता है.

किन यूजर्स के लिए उपलब्ध है ये फीचर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फीचर की भी कुछ लिमिटेशन हैं. दरअसल, ये सुविधा मुफ्त नहीं है. इसे इस्तेमाल करने के लिए NordVPN का ऐसा पेड प्लान लेना पड़ता है जिसमें Call और Message Protection शामिल हो. इसके अलावा ये फीचर केवल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध है. iPhone इस्तेमाल करने वाले यूजर्स फिलहाल इस फीचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा ये केवल नॉर्मल SMS पर काम करता है. WhatsApp, Telegram या दूसरे मैसेजिंग ऐप पर आने वाले मैसेज की जांच ये फीचर नहीं करता है.

बिना पैसे खर्च किए भी रह सकते हैं सुरक्षित

अगर आप किसी पेड सेवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तब भी एंड्रॉयड फोन में कई ऑप्शन मौजूद हैं. दरअसल, ज्यादातर एंड्रॉयड स्मार्टफोन में Google Messages ऐप उपलब्ध होता है. इसमें Spam Protection और Scam Protection जैसे फीचर्स मिलते हैं.

इसे ऑन करने के लिए स्टेप्स

  • Google Messages ऐप खोलें.
  • ऊपर प्रोफाइल आइकन पर टैप करें.
  • Messages Settings में जाएं.
  • Protection & Safety ऑप्शन सेलेक्ट करें.
  • Spam Protection को ऑन कर दें.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 01 Aug 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Android Tech Tips TECH NEWS HINDI
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