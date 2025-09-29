हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सेल में खरीदा iPhone? असली है या नकली जानने के लिए करें ये 4 ज़रूरी चेक!

सेल में खरीदा iPhone? असली है या नकली जानने के लिए करें ये 4 ज़रूरी चेक!

iPhone in Sale: आजकल नकली iPhones का बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है. खासकर बड़े शॉपिंग इवेंट्स जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट की फेस्टिव सेल्स के दौरान नकली iPhones की बाढ़ आ जाती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 29 Sep 2025 09:18 AM (IST)
iPhone in Sale: आजकल नकली iPhones का बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है. खासकर बड़े शॉपिंग इवेंट्स जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट की फेस्टिव सेल्स के दौरान नकली iPhones की बाढ़ आ जाती है.

आजकल नकली iPhones का बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है. खासकर बड़े शॉपिंग इवेंट्स जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट की फेस्टिव सेल्स के दौरान नकली iPhones की बाढ़ आ जाती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह धंधा अब करोड़ों डॉलर का हो चुका है.

अगर आपने हाल ही में कोई iPhone खरीदा है तो ज़रूरी है कि उसकी असलियत की जांच कर लें. क्योंकि कई नकली मॉडल दिखने में बिलकुल असली जैसे लगते हैं लेकिन कुछ आसान तरीकों से आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि ये असली हैं या नकली.
अगर आपने हाल ही में कोई iPhone खरीदा है तो ज़रूरी है कि उसकी असलियत की जांच कर लें. क्योंकि कई नकली मॉडल दिखने में बिलकुल असली जैसे लगते हैं लेकिन कुछ आसान तरीकों से आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि ये असली हैं या नकली.
हर स्मार्टफोन का एक यूनिक IMEI (International Mobile Equipment Identity) नंबर होता है. इसे बॉक्स पर लगे स्टिकर से देखें या फोन में *#06# डायल करें. अगर फोन पर दिख रहा IMEI नंबर बॉक्स वाले नंबर से मैच नहीं करता तो समझ जाइए आपका iPhone नकली है.
हर स्मार्टफोन का एक यूनिक IMEI (International Mobile Equipment Identity) नंबर होता है. इसे बॉक्स पर लगे स्टिकर से देखें या फोन में *#06# डायल करें. अगर फोन पर दिख रहा IMEI नंबर बॉक्स वाले नंबर से मैच नहीं करता तो समझ जाइए आपका iPhone नकली है.
असली iPhone हमेशा iOS पर चलता है, जबकि नकली डिवाइस अक्सर Android के बदले हुए वर्ज़न का इस्तेमाल करते हैं, जो दिखने में iOS जैसा लगता है. Settings में जाकर सॉफ़्टवेयर डिटेल्स देखें. अगर सिस्टम में Android से जुड़े फीचर्स या अलग इंटरफ़ेस दिख रहा है तो यह iPhone असली नहीं है.
असली iPhone हमेशा iOS पर चलता है, जबकि नकली डिवाइस अक्सर Android के बदले हुए वर्ज़न का इस्तेमाल करते हैं, जो दिखने में iOS जैसा लगता है. Settings में जाकर सॉफ़्टवेयर डिटेल्स देखें. अगर सिस्टम में Android से जुड़े फीचर्स या अलग इंटरफ़ेस दिख रहा है तो यह iPhone असली नहीं है.
Apple खुद आपके iPhone की असलियत बताता है. वेबसाइट पर जाकर Apple Coverage Check पर जाएं. सीरियल नंबर डालें जो आपको बॉक्स या Settings > General > About में मिलेगा. अगर वेबसाइट
Apple खुद आपके iPhone की असलियत बताता है. वेबसाइट पर जाकर Apple Coverage Check पर जाएं. सीरियल नंबर डालें जो आपको बॉक्स या Settings > General > About में मिलेगा. अगर वेबसाइट "Invalid" दिखाए या डिटेल्स आपके फोन से मैच न करें तो यह डिवाइस नकली है.
iPhone की पहचान उसके प्रीमियम डिज़ाइन और क्वालिटी से भी होती है. बॉडी सस्ती प्लास्टिक जैसी लगे तो अलर्ट हो जाएं. Apple का लोगो या बैक पर लिखा टेक्स्ट धुंधला या टेढ़ा-मेढ़ा नज़र आए तो यह असली नहीं है. बटन ढीले, हिलने वाले या ठीक से काम न करें तो यह नकली फोन है. इन चार आसान तरीकों से आप तुरंत पहचान सकते हैं कि आपका iPhone असली है या नकली.
iPhone की पहचान उसके प्रीमियम डिज़ाइन और क्वालिटी से भी होती है. बॉडी सस्ती प्लास्टिक जैसी लगे तो अलर्ट हो जाएं. Apple का लोगो या बैक पर लिखा टेक्स्ट धुंधला या टेढ़ा-मेढ़ा नज़र आए तो यह असली नहीं है. बटन ढीले, हिलने वाले या ठीक से काम न करें तो यह नकली फोन है. इन चार आसान तरीकों से आप तुरंत पहचान सकते हैं कि आपका iPhone असली है या नकली.
Published at : 29 Sep 2025 09:18 AM (IST)
