सेल में खरीदा iPhone? असली है या नकली जानने के लिए करें ये 4 ज़रूरी चेक!

iPhone की पहचान उसके प्रीमियम डिज़ाइन और क्वालिटी से भी होती है. बॉडी सस्ती प्लास्टिक जैसी लगे तो अलर्ट हो जाएं. Apple का लोगो या बैक पर लिखा टेक्स्ट धुंधला या टेढ़ा-मेढ़ा नज़र आए तो यह असली नहीं है. बटन ढीले, हिलने वाले या ठीक से काम न करें तो यह नकली फोन है. इन चार आसान तरीकों से आप तुरंत पहचान सकते हैं कि आपका iPhone असली है या नकली.