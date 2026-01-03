शिरडी में नए साल के मौके पर लगभग 23.29 करोड़ रुपये का चढ़ावा आया. इसमें विदेशी करेंसी, सोना चांदी और हीरा सब कुछ भक्तों ने दान दिया.यह जानकारी संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडिलकर (आई.पी.एस.) ने दी.

शगाडिलकर ने बताया कि क्रिसमस की छुट्टियों,साल की विदाई और नए साल के स्वागत के दौरान दान पेटी से कुल 22 करोड़ 02 लाख 61 हजार 006 रुपये नकद, दान काउंटर के माध्यम से 3 करोड़ 22 लाख 43 हजार 388 रुपये, पी.आर. टोल पास के माध्यम से 2 करोड़ 42 लाख 60 हजार रुपये, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन दान, चेक/डीडी और मनीऑर्डर के माध्यम से 10 करोड़ 18 लाख 86 हजार 955 रुपये और विभिन्न 26 देशों से विदेशी मुद्रा के माध्यम से 16 लाख 83 हजार 673 रुपये का दान मिला.

साथ ही, 36,38,610 रुपये का सोना (293.910 ग्राम) और 9,49,741 रुपये की चांदी (05 किलो 983 ग्राम) दान में मिली. साथ ही, नए साल के पहले दिन, श्री साईं बाबा के चरणों में एक आकर्षक नक्षिकम के साथ 655 ग्राम वजन का सोने-हीरे का मुकुट चढ़ाया गया. मुकुट का अनुमानित मूल्य लगभग 80 लाख रुपये है और इसमें लगभग 585 ग्राम शुद्ध सोना और लगभग 153 कैरेट कीमती हीरे लगे हैं.

6 लाख भक्तों ने खाया प्रसाद भोजन

इस तरह, विभिन्न स्रोतों से संस्थान को कुल लगभग 23 करोड़ 29,23,373 रुपये का दान मिला है. साथ ही, इस अवधि के दौरान, 06 लाख से अधिक साईं भक्तों ने श्री साईं प्रसादालय में निःशुल्क प्रसाद भोजन का लाभ उठाया. जबकि 1 लाख 09 हज़ार से ज़्यादा साईं भक्तों ने फ़ूड पैकेट का फ़ायदा उठाया है.

7 लाख से ज्यादा बंटे लड्डू प्रसाद के पैकेट

इसके साथ ही, 7 लाख 67 हज़ार 444 लड्डू प्रसाद पैकेट बिके हैं और 02 करोड़ 30 लाख 23 हज़ार 320 रुपये मिले हैं. इसके साथ ही, 5 लाख 76 हज़ार 400 साईं भक्तों ने मुफ़्त बूंदी प्रसाद पैकेट का फ़ायदा उठाया है.

यहां होगा दान का इस्तेमाल

गाडिलकर ने बताया कि श्री साईंबाबा संस्थान को मिले दान का इस्तेमाल श्री साईंबाबा अस्पताल और श्री साईनाथ अस्पताल, श्री साईं प्रसादालय में मुफ्त भोजन, संस्थान के अलग-अलग शिक्षण संस्थानों, बाहरी मरीजों के लिए चैरिटी, साईं भक्तों की सुविधा के लिए शुरू की जा रही अलग-अलग एक्टिविटी और अलग-अलग सामाजिक कामों के लिए किया जा रहा है.