हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनए साल पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 23 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा, भक्तों ने सोना-चांदी-हीरे भी किए दान

नए साल पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 23 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा, भक्तों ने सोना-चांदी-हीरे भी किए दान

Shirdi Temple Donation: शिरडी के साईं बाबा मंदिर में अलग-अलग स्त्रोतों से कुल लगभग 23 करोड़ 29,23,373 रुपये का दान मिला है. इस दौरान 6 लाख से अधिक भक्तों ने प्रसाद भोजन का लाभ उठाया.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Jan 2026 06:18 PM (IST)
Preferred Sources

शिरडी में नए साल के मौके पर लगभग 23.29 करोड़ रुपये का चढ़ावा आया. इसमें विदेशी करेंसी, सोना चांदी और हीरा सब कुछ भक्तों ने दान दिया.यह जानकारी संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडिलकर (आई.पी.एस.) ने दी. 

शगाडिलकर ने बताया कि क्रिसमस की छुट्टियों,साल की विदाई और नए साल के स्वागत के दौरान दान पेटी से कुल 22 करोड़ 02 लाख 61 हजार 006 रुपये नकद, दान काउंटर के माध्यम से 3 करोड़ 22 लाख 43 हजार 388 रुपये, पी.आर. टोल पास के माध्यम से 2 करोड़ 42 लाख 60 हजार रुपये, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन दान, चेक/डीडी और मनीऑर्डर के माध्यम से 10 करोड़ 18 लाख 86 हजार 955 रुपये और विभिन्न 26 देशों से विदेशी मुद्रा के माध्यम से 16 लाख 83 हजार 673 रुपये का दान मिला.

साथ ही, 36,38,610 रुपये का सोना (293.910 ग्राम) और 9,49,741 रुपये की चांदी (05 किलो 983 ग्राम) दान में मिली. साथ ही, नए साल के पहले दिन, श्री साईं बाबा के चरणों में एक आकर्षक नक्षिकम के साथ 655 ग्राम वजन का सोने-हीरे का मुकुट चढ़ाया गया. मुकुट का अनुमानित मूल्य लगभग 80 लाख रुपये है और इसमें लगभग 585 ग्राम शुद्ध सोना और लगभग 153 कैरेट कीमती हीरे लगे हैं.

6 लाख भक्तों ने खाया प्रसाद भोजन

इस तरह, विभिन्न स्रोतों से संस्थान को कुल लगभग 23 करोड़ 29,23,373 रुपये का दान मिला है. साथ ही, इस अवधि के दौरान, 06 लाख से अधिक साईं भक्तों ने श्री साईं प्रसादालय में निःशुल्क प्रसाद भोजन का लाभ उठाया. जबकि 1 लाख 09 हज़ार से ज़्यादा साईं भक्तों ने फ़ूड पैकेट का फ़ायदा उठाया है.

7 लाख से ज्यादा बंटे लड्डू प्रसाद के पैकेट

इसके साथ ही, 7 लाख 67 हज़ार 444 लड्डू प्रसाद पैकेट बिके हैं और 02 करोड़ 30 लाख 23 हज़ार 320 रुपये मिले हैं. इसके साथ ही, 5 लाख 76 हज़ार 400 साईं भक्तों ने मुफ़्त बूंदी प्रसाद पैकेट का फ़ायदा उठाया है.

यहां होगा दान का इस्तेमाल

गाडिलकर ने बताया कि श्री साईंबाबा संस्थान को मिले दान का इस्तेमाल श्री साईंबाबा अस्पताल और श्री साईनाथ अस्पताल, श्री साईं प्रसादालय में मुफ्त भोजन, संस्थान के अलग-अलग शिक्षण संस्थानों, बाहरी मरीजों के लिए चैरिटी, साईं भक्तों की सुविधा के लिए शुरू की जा रही अलग-अलग एक्टिविटी और अलग-अलग सामाजिक कामों के लिए किया जा रहा है.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 03 Jan 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
Shirdi Temple MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, खोकन दास ने तीन दिन बाद तोड़ा दम; भीड़ ने मारने-पीटने के बाद लगाई थी आग
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, खोकन दास ने तीन दिन बाद तोड़ा दम; भीड़ ने मारने-पीटने के बाद लगाई थी आग
हरियाणा
दिल्ली के नरेला में INLD नेता भूपेंद्र दहिया की नृशंस हत्या, शव को जलाने की कोशिश
दिल्ली के नरेला में INLD नेता भूपेंद्र दहिया की नृशंस हत्या, शव को जलाने की कोशिश
विश्व
ईरान में प्रोटेस्ट के बीच ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को दिया ऑफर तो भड़का ईरान, खोल दिया अमेरिका का कच्चा चिट्ठा!
ईरान में प्रोटेस्ट के बीच ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को दिया ऑफर तो भड़का ईरान, खोल दिया US का कच्चा चिट्ठा!
बॉलीवुड
बर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया नया साल, कहा- 'हमेशा मिले ऐसी जन्नत'
बर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया नया साल, कहा- 'हमेशा मिले ऐसी जन्नत'
Advertisement

वीडियोज

Amanraj Gill Interview: Haryanvi-Punjabi Hits, Viral Craze, Controversies और Artist Journey की पूरी कहानी
LIC की long term holding पर ITC crash का असर ITC market cap से दो दिन में करोड़ों गायब | PaisaLive
Rs 2000 Note को लेकर RBI का Latest Update और Exchange Process | Paisa Live
Indore दूषित पानी मामले में बहुत बड़ा खुलासा, अधिकारियों की मनमानी जान होश उड़ जाएंगे !
Sameer Anjaan का Interview: Salman Khan और Madhuri Dixit के साथ Bollywood की अंदर की कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, खोकन दास ने तीन दिन बाद तोड़ा दम; भीड़ ने मारने-पीटने के बाद लगाई थी आग
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, खोकन दास ने तीन दिन बाद तोड़ा दम; भीड़ ने मारने-पीटने के बाद लगाई थी आग
हरियाणा
दिल्ली के नरेला में INLD नेता भूपेंद्र दहिया की नृशंस हत्या, शव को जलाने की कोशिश
दिल्ली के नरेला में INLD नेता भूपेंद्र दहिया की नृशंस हत्या, शव को जलाने की कोशिश
विश्व
ईरान में प्रोटेस्ट के बीच ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को दिया ऑफर तो भड़का ईरान, खोल दिया अमेरिका का कच्चा चिट्ठा!
ईरान में प्रोटेस्ट के बीच ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को दिया ऑफर तो भड़का ईरान, खोल दिया US का कच्चा चिट्ठा!
बॉलीवुड
बर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया नया साल, कहा- 'हमेशा मिले ऐसी जन्नत'
बर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया नया साल, कहा- 'हमेशा मिले ऐसी जन्नत'
क्रिकेट
संजू सैमसन ने शतक लगाकर ठोका दावा, क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मिलेगा मौका?
संजू सैमसन ने शतक लगाकर ठोका दावा, क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मिलेगा मौका?
विश्व
'राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के कब्जे में', वेनेजुएला पर एयरस्ट्राइक के बाद डोनाल्ड ट्रंप का दावा
'राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के कब्जे में', वेनेजुएला पर एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप का दावा
Parenting
स्मार्टफोन से अब भटकेगा नहीं आपका बच्चा, ये 4 ऐप संवार देंगे उसकी जिंदगी
स्मार्टफोन से अब भटकेगा नहीं आपका बच्चा, ये 4 ऐप संवार देंगे उसकी जिंदगी
ट्रेंडिंग
हिमाचल के इस गांव में पहली बार पहुंची बस, गांव वालों ने मनाया जश्न, रिबन काट किया रोडवेज का स्वागत
हिमाचल के इस गांव में पहली बार पहुंची बस, गांव वालों ने मनाया जश्न, रिबन काट किया रोडवेज का स्वागत
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget