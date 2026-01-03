संजू सैमसन ने शतक लगाकर ठोका दावा, क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मिलेगा मौका?

केरल के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने झारखंड के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली. ये विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 संस्करण में संजू का पहला मैच था, जिसमें उन्होंने 90 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. इस पारी से संजू ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए मजबूत दावेदारी पेश की है. बता दें कि खबर लिखे जाने तक बीसीसीआई ने वनडे सीरीज के लिए टीम का एलान नहीं किया है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड, 3 मैचों की वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी. बीसीसीआई जल्द ही टीम का ऐलान करने वाला है, 2 विकेटकीपर के रूप में ऋषभ पंत और केएल राहुल का नाम सामने आ रहा है. हालांकि विजय हजारे ट्रॉफी के जारी संस्करण में अपने पहले ही मैच में शतक लगाकर संजू सैमसन ने भी दावेदारी ठोकी है.

कुमार कुशाग्र ने खेली विस्फोटक पारी

अहमदाबाद में खेले गए पांचवे राउंड के इस मुकाबले में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. झारखंड के लिए सबसे अधिक रन कुमार कुशाग्र ने बनाए, उन्होंने नाबाद 143 रनों की पारी खेली. 137 गेंदों में खेली इस शतकीय पारी में कुशाग्र ने 7 छक्के और 8 चौके लगाए. अनुकूल रॉय ने 72 रन बनाए. पहले बल्लेबाजी करते हुए झारखंड ने केरल के सामने 312 रनों का लक्ष्य रखा था.

कप्तान के साथ संजू सैमसन ने 212 रनों की साझेदारी

लक्ष्य का पीछा करते हुए संजू सैमसन और रोहन कुन्नुम्मल ने केरल को शानदार शुरुआत दिलाई, दोनों ने पहले विकेट के लिए 212 रनों की साझेदारी की. रोहन ने 78 गेंदों में 124 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 11 छक्के और 8 चौके लगाए.

संजू सैमसन ने 90 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, उन्होंने 95 गेंदों में 3 छक्के और 9 चौकों की मदद से 101 रन बनाए.

संजू सैमसन करियर

विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने भारत के लिए 16 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 99.60 की स्ट्राइक रेट से 510 रन बनाए. वह वनडे में 1 शतक और 3 अर्धशतक लगा चुके हैं. संजू ने दिसंबर, 2023 में आखिरी अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेला था.

इसके आलावा संजू सैमसन ने 52 टी20 मैचों में 1032 रन बनाए, इस छोटे फॉर्मेट में उन्होंने 3 शतक और 3 अर्धशतक लगाए.