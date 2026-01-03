मृणाल ठाकुर की अपकमिंग फिल्मों से हिलेगा बॉक्स ऑफिस, इन 3 एक्टर्स संग पर्दे पर फरमाएंगी इश्क

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमृणाल ठाकुर की अपकमिंग फिल्मों से हिलेगा बॉक्स ऑफिस, इन 3 एक्टर्स संग पर्दे पर फरमाएंगी इश्क

Mrunal Thakur Upcoming Films: मृणाल ठाकुर ने टीवी, बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक में अपनीन पहचान बनाई है. 2026 में भी एक्ट्रेस 3 शानदार फिल्मों से दर्शको का दिल जीतने वाली हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 03 Jan 2026 07:51 PM (IST)
साल 2026 बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर के नाम होने वाला है. एक्ट्रेस अगले साल अपनी 3 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस हिलाने की तैयारी में हैं. इन तीनों ही फिल्में में मृणाल अलग-अलग एक्टर्स के साथ रोमांस करती नजर आने वाली हैं. हम आपको इन फिल्मों की लिस्ट यहां दे रहे हैं और इनकी रिलीज डेट भी बता रहे हैं.

दो दीवाने सहर में

  • मृणाल ठाकुर संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म 'दो दीवाने सहर' में नजर आएंगी.
  • ये एक रोमांटिक फिल्म होगी जिसे रवि उदयवार डायरेक्ट कर रहे हैं.
  • इस फिल्म में मृणाल के साथ एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी इश्क फरमात दिखाई देंगे.
  • 'दो दीवाने सहर में' 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

डकैत- एक प्रेम कथा

  • मृणाल ठाकुर के पास 'डकैत: एक प्रेम कथा' भी पाइपलाइन में है.
  • इस हिंदी-तेलुगु एक्शन-रोमांटिक फिल्म में एक्ट्रेस के अपोजिट अदिवि सेश नजर आएंगे.
  • शेनिल देव के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अनुराग कश्यप भी दिखाई देंगे.
  • 'डकैत: एक प्रेम कथा' ईद के मौके पर 19 मार्च 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.
  • बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का सामना 'धुरंधर- पार्ट 2' और 'टॉक्सिक' से होने वाला है.

है जवानी तो इश्क होना है

  • मृणाल ठाकुर रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का भी हिस्सा हैं.
  • डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को रमेश तौरानी प्रोड्यूस कर रहे हैं.
  • 'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन और पूजा हेगड़े भी लीड किरदार अदा करने वाले हैं.
  • इसके अलावा मनीष पॉल, जिम्मी शेरगिल, मौनी रॉय और कुब्रा सैत भी फिल्म में नजर आएंगे.
  • 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.

 
 
 
 
 
पूजा मेरी जान

  • मृणाल ठाकुर के पास मैडॉक फिल्म्स की फिल्म 'पूजा मेरी जान' भी है.
  • नवजोत गुलाठी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में हुमा कुरैशी भी लीड रोल में दिखेंगी.
  • इसके अलावा विक्रम सिंह चौहान और विजय राज भी 'पूजा मेरी जान' में नजर आएंगे.
  • इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2022 में ही हुई थी, हालांकि अब तक इसकी रिलीज डेट सामने नहीं आई है.
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 03 Jan 2026 07:49 PM (IST)
Mrunal Thakur Mrunal Thakur Upcoming Films Dacoit Ek Prem Katha Hai Jawani To Ishq Hona Hai
