मृणाल ठाकुर की अपकमिंग फिल्मों से हिलेगा बॉक्स ऑफिस, इन 3 एक्टर्स संग पर्दे पर फरमाएंगी इश्क
Mrunal Thakur Upcoming Films: मृणाल ठाकुर ने टीवी, बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक में अपनीन पहचान बनाई है. 2026 में भी एक्ट्रेस 3 शानदार फिल्मों से दर्शको का दिल जीतने वाली हैं.
साल 2026 बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर के नाम होने वाला है. एक्ट्रेस अगले साल अपनी 3 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस हिलाने की तैयारी में हैं. इन तीनों ही फिल्में में मृणाल अलग-अलग एक्टर्स के साथ रोमांस करती नजर आने वाली हैं. हम आपको इन फिल्मों की लिस्ट यहां दे रहे हैं और इनकी रिलीज डेट भी बता रहे हैं.
दो दीवाने सहर में
- मृणाल ठाकुर संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म 'दो दीवाने सहर' में नजर आएंगी.
- ये एक रोमांटिक फिल्म होगी जिसे रवि उदयवार डायरेक्ट कर रहे हैं.
- इस फिल्म में मृणाल के साथ एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी इश्क फरमात दिखाई देंगे.
- 'दो दीवाने सहर में' 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.
डकैत- एक प्रेम कथा
- मृणाल ठाकुर के पास 'डकैत: एक प्रेम कथा' भी पाइपलाइन में है.
- इस हिंदी-तेलुगु एक्शन-रोमांटिक फिल्म में एक्ट्रेस के अपोजिट अदिवि सेश नजर आएंगे.
- शेनिल देव के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अनुराग कश्यप भी दिखाई देंगे.
- 'डकैत: एक प्रेम कथा' ईद के मौके पर 19 मार्च 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.
- बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का सामना 'धुरंधर- पार्ट 2' और 'टॉक्सिक' से होने वाला है.
है जवानी तो इश्क होना है
- मृणाल ठाकुर रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का भी हिस्सा हैं.
- डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को रमेश तौरानी प्रोड्यूस कर रहे हैं.
- 'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन और पूजा हेगड़े भी लीड किरदार अदा करने वाले हैं.
- इसके अलावा मनीष पॉल, जिम्मी शेरगिल, मौनी रॉय और कुब्रा सैत भी फिल्म में नजर आएंगे.
- 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.
पूजा मेरी जान
- मृणाल ठाकुर के पास मैडॉक फिल्म्स की फिल्म 'पूजा मेरी जान' भी है.
- नवजोत गुलाठी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में हुमा कुरैशी भी लीड रोल में दिखेंगी.
- इसके अलावा विक्रम सिंह चौहान और विजय राज भी 'पूजा मेरी जान' में नजर आएंगे.
- इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2022 में ही हुई थी, हालांकि अब तक इसकी रिलीज डेट सामने नहीं आई है.
