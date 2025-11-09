हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सोशल मीडिया पर हर वक्त एक्टिव रहते हैं? तो सावधान! हैकर्स बस एक क्लिक में उड़ाएंगे आपका डेटा, बचने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट ट्रिक्स

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 09 Nov 2025 10:55 AM (IST)
आज सोशल मीडिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. लोग अपने हर छोटे-बड़े पलों को तस्वीरों, वीडियोज़ और स्टोरीज़ के ज़रिए सोशल मीडिया पर शेयर करना पसंद करते हैं. लेकिन यही आदत कई बार खतरे का कारण बन सकती है क्योंकि साइबर अपराधी आपकी इन पोस्ट्स से निजी जानकारी जुटाकर धोखाधड़ी कर सकते हैं.

हैकर्स आपकी फोटो, लोकेशन या पोस्ट की डिटेल्स का इस्तेमाल कर नकली प्रोफाइल बना लेते हैं और फिर इन्हीं फेक अकाउंट्स से आपके दोस्तों या फॉलोअर्स से पैसे ठगते हैं, फिशिंग लिंक भेजते हैं या किसी भावनात्मक जाल में फंसाकर ठगी करते हैं.
हैकर्स आपकी फोटो, लोकेशन या पोस्ट की डिटेल्स का इस्तेमाल कर नकली प्रोफाइल बना लेते हैं और फिर इन्हीं फेक अकाउंट्स से आपके दोस्तों या फॉलोअर्स से पैसे ठगते हैं, फिशिंग लिंक भेजते हैं या किसी भावनात्मक जाल में फंसाकर ठगी करते हैं.
सोशल मीडिया पर सुरक्षा के लिए सबसे पहला कदम है अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को बदलना. अपने अकाउंट की सेटिंग में जाकर प्रोफाइल को ‘पब्लिक’ की जगह प्राइवेट करें ताकि केवल वही लोग आपकी पोस्ट्स देख सकें जिन्हें आप चाहते हैं. फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर Privacy Checkup या Off-Facebook Activity जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें ताकि ऐप्स और गेम्स को आपके डेटा तक पहुंचने से रोका जा सके.
सोशल मीडिया पर सुरक्षा के लिए सबसे पहला कदम है अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को बदलना. अपने अकाउंट की सेटिंग में जाकर प्रोफाइल को ‘पब्लिक’ की जगह प्राइवेट करें ताकि केवल वही लोग आपकी पोस्ट्स देख सकें जिन्हें आप चाहते हैं. फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर Privacy Checkup या Off-Facebook Activity जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें ताकि ऐप्स और गेम्स को आपके डेटा तक पहुंचने से रोका जा सके.
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कभी भी एक ही पासवर्ड कई अकाउंट्स पर इस्तेमाल न करें. हर अकाउंट के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड बनाएं जिसमें अक्षर, नंबर और विशेष चिन्हों का मिश्रण हो. पासवर्ड याद रखने में दिक्कत हो तो किसी विश्वसनीय पासवर्ड मैनेजर ऐप का इस्तेमाल करें.
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कभी भी एक ही पासवर्ड कई अकाउंट्स पर इस्तेमाल न करें. हर अकाउंट के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड बनाएं जिसमें अक्षर, नंबर और विशेष चिन्हों का मिश्रण हो. पासवर्ड याद रखने में दिक्कत हो तो किसी विश्वसनीय पासवर्ड मैनेजर ऐप का इस्तेमाल करें.
अपने अकाउंट को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी टू-स्टेप वेरिफिकेशन जरूर चालू करें. इससे हर लॉगिन पर एक अतिरिक्त कोड या डिवाइस की पुष्टि करनी होगी जो हैकर्स के लिए आपके अकाउंट तक पहुंचना मुश्किल बना देगा.
अपने अकाउंट को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी टू-स्टेप वेरिफिकेशन जरूर चालू करें. इससे हर लॉगिन पर एक अतिरिक्त कोड या डिवाइस की पुष्टि करनी होगी जो हैकर्स के लिए आपके अकाउंट तक पहुंचना मुश्किल बना देगा.
कई लोग पुराने या बेकार पड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूं ही छोड़ देते हैं लेकिन यही अकाउंट साइबर अपराधियों के निशाने पर रहते हैं. ये हैक होकर जॉम्बी अकाउंट में बदल जाते हैं जिनका उपयोग फिशिंग या ठगी के लिए किया जा सकता है. इसलिए ऐसे अकाउंट्स को डिलीट करने से पहले जरूरी डेटा डाउनलोड कर लें और फिर हमेशा के लिए हटा दें.
कई लोग पुराने या बेकार पड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूं ही छोड़ देते हैं लेकिन यही अकाउंट साइबर अपराधियों के निशाने पर रहते हैं. ये हैक होकर जॉम्बी अकाउंट में बदल जाते हैं जिनका उपयोग फिशिंग या ठगी के लिए किया जा सकता है. इसलिए ऐसे अकाउंट्स को डिलीट करने से पहले जरूरी डेटा डाउनलोड कर लें और फिर हमेशा के लिए हटा दें.
अगर आपको हर चीज सोशल मीडिया पर शेयर करने की आदत है तो अब वक्त है थोड़ा संयम बरतने का. निजी भावनाएं या रोजमर्रा के पल किसी सुरक्षित मैसेजिंग ऐप जैसे Signal पर भरोसेमंद दोस्तों के साथ साझा करें. अगर आप खुद को व्यक्त करना पसंद करते हैं तो ऑनलाइन पोस्ट करने की बजाय किसी डिजिटल डायरी ऐप या फोन के Notes ऐप में अपने विचार लिखें. याद रखें, कुछ लाइक्स या थोड़ी सी लोकप्रियता के लिए अपनी प्राइवेसी को खतरे में डालना समझदारी नहीं है.
अगर आपको हर चीज सोशल मीडिया पर शेयर करने की आदत है तो अब वक्त है थोड़ा संयम बरतने का. निजी भावनाएं या रोजमर्रा के पल किसी सुरक्षित मैसेजिंग ऐप जैसे Signal पर भरोसेमंद दोस्तों के साथ साझा करें. अगर आप खुद को व्यक्त करना पसंद करते हैं तो ऑनलाइन पोस्ट करने की बजाय किसी डिजिटल डायरी ऐप या फोन के Notes ऐप में अपने विचार लिखें. याद रखें, कुछ लाइक्स या थोड़ी सी लोकप्रियता के लिए अपनी प्राइवेसी को खतरे में डालना समझदारी नहीं है.
Published at : 09 Nov 2025 10:54 AM (IST)
Embed widget