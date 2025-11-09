सोशल मीडिया पर हर वक्त एक्टिव रहते हैं? तो सावधान! हैकर्स बस एक क्लिक में उड़ाएंगे आपका डेटा, बचने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट ट्रिक्स

अगर आपको हर चीज सोशल मीडिया पर शेयर करने की आदत है तो अब वक्त है थोड़ा संयम बरतने का. निजी भावनाएं या रोजमर्रा के पल किसी सुरक्षित मैसेजिंग ऐप जैसे Signal पर भरोसेमंद दोस्तों के साथ साझा करें. अगर आप खुद को व्यक्त करना पसंद करते हैं तो ऑनलाइन पोस्ट करने की बजाय किसी डिजिटल डायरी ऐप या फोन के Notes ऐप में अपने विचार लिखें. याद रखें, कुछ लाइक्स या थोड़ी सी लोकप्रियता के लिए अपनी प्राइवेसी को खतरे में डालना समझदारी नहीं है.