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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन में अचानक दिखने लगा No Service, चेक करें ये चीज

फोन में अचानक दिखने लगा No Service, चेक करें ये चीज

आपके फोन में अचानक से No Service दिखाई दे तो घबराने की जरूरत नहीं है. अपने फोन की सेटिंग्स में कुछ आसान चीजें चेक करके आप पता लगा सकते हैं कि समस्या नेटवर्क की है या फोन की.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 14 Sep 2026 05:07 PM (IST)
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कई बार फोन इस्तेमाल करते समय अचानक नेटवर्क गायब हो जाता है और स्क्रीन पर No Service लिखा दिखाई देने लगता है. इसके बाद न तो कॉल आती है और न ही कॉल लगती है. इंटरनेट भी काम करना बंद कर देता है. ऐसी स्थिति में सबसे पहले लोग अपना फोन खराब समझ लेते हैं, लेकिन हर बार समस्या फोन में ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है.

कई बार SIM, नेटवर्क कवरेज या फोन की कुछ सेटिंग के कारण भी यह परेशानी आ सकती है. अगर आपके फोन में भी अचानक No Service दिख रहा है तो बिना घबराए कुछ चीजें चेक कर लें. कई बार छोटी सी सेटिंग बदलने या फोन को दोबारा शुरू करने से ही नेटवर्क वापस आ जाता है.

सबसे पहले Airplane Mode चेक करें

अगर फोन में अचानक नेटवर्क चला गया है तो सबसे पहले Airplane Mode चेक करें. कई बार यह गलती से ऑन हो जाता है और फोन का मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाता है. स्क्रीन पर जाकर देखें कि Airplane Mode चालू तो नहीं है. अगर यह ऑन है तो उसे बंद कर इसके बाद फोन दोबारा नेटवर्क पकड़ लेता है. अगर Airplane Mode पहले से बंद है तो उसे करीब 10 सेकंड के लिए ऑन करके फिर बंद भी कई बार इस ट्रिक से भी नेटवर्क आने लगता है.

SIM कार्ड को भी जरूर देखें

No Service दिखने की एक वजह SIM कार्ड भी हो सकता है. अगर SIM ठीक से फोन में नहीं लगी है या SIM में कोई दिक्कत है तो नेटवर्क नहीं आएगा. ऐसी स्थिति में फोन बंद करके SIM निकालें और दोबारा लगाएं. अगर आपके पास दूसरा फोन है तो SIM को उसमें लगाकर भी देख सकते हैं. अगर दूसरे फोन में भी नेटवर्क नहीं आता है तो समस्या SIM या नेटवर्क की होती है. वहीं अगर दूसरे फोन में नेटवर्क आ रहा है और आपके फोन में भी दिक्कत हो सकती है.

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नेटवर्क सेटिंग को एक बार चेक करें

फोन की नेटवर्क सेटिंग में भी गड़बड़ी होने पर No Service दिखाई दे सकता है. सेटिंग्स में जाकर मोबाइल नेटवर्क या SIM सेटिंग्स खोलें और देखें कि आपकी SIM एक्टिव है या नहीं. नेटवर्क ओपरेटर को आटोमेटिक पर रखने से फोन नेटवर्क को पकड़ लेता है. अगर आपने हाल ही में कोई नेटवर्क सेटिंग बदली है तो उसे दोबारा एक बार देख लें. अगर इसके बाद भी नेटवर्क नहीं आता तो फोन को एक बार रिस्टार्ट.

कहीं नेटवर्क कवरेज की समस्या तो नहीं

कई बार फोन में No Service इसलिए आता है क्योंकि आप ऐसी जगह पर हैं जहां मोबाइल नेटवर्क अच्छा नही आ रहा हो. बेसमेंट, लिफ्ट, पहाड़ी इलाके या किसी बंद जगह में ऐसा हो सकता है. ऐसी स्थिति में खुली जगह पर जाकर कुछ देर इंतजार करें. अगर आसपास दूसरे लोगों के उसी नेटवर्क के फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहे हैं तो नेटवर्क या कंपनी की तरफ से समस्या हो सकती है.

फिर भी नेटवर्क न आए तो क्या करें

अगर SIM सही है, सेटिंग भी ठीक है और दूसरी जगह जाने पर भी No Service बना हुआ है तो नेटवर्क कंपनी से बात करना सबसे अच्छा ऑप्शन है. अगर समस्या सिर्फ आपके फोन में है तो सर्विस सेंटर पर फोन की जांच कराएं खासकर अगर फोन गिरने, पानी लगने या किसी दूसरी परेशानी के बाद नेटवर्क गायब हुआ है तो हार्डवेयर की जांच करना जरूरी है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 14 Sep 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Technology News Mobile Network Problem
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