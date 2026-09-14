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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीChatGPT हिस्ट्री डिलीट करने पर डेटा कहां जाता है? समझें AI चैट का पूरा सिस्टम

ChatGPT हिस्ट्री डिलीट करने पर डेटा कहां जाता है? समझें AI चैट का पूरा सिस्टम

ChatGPT पर की गई हर बातचीत हमेशा हिस्ट्री में रखना जरूरी नहीं होता, लेकिन किसी चैट को डिलीट करने से पहले यह जानना जरूरी है कि उसके बाद उस बातचीत का क्या होता है और क्या उसे वापस पाया जा सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 14 Sep 2026 05:46 PM (IST)
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  • महत्वपूर्ण चैट्स एक्सपोर्ट डेटा से सुरक्षित रख सकते हैं.

ChatGPT पर रोजाना कई तरह की बातचीत होती है. इनमें कुछ चैट ऐसी होती हैं जिन्हें यूजर बाद में दोबारा देखना चाहता है, जबकि कुछ बातचीत ऐसी होती हैं जिन्हें वह हिस्ट्री से हटाना पसंद करता है. ChatGPT में इसके लिए डिलीट और आर्काइव जैसे अलग-अलग ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन कई लोग इसे लेकर कंफ्यूज होते हैं कि किसी चैट को डिलीट करने के बाद उसका क्या होता है और क्या उसे दोबारा वापस लाया जा सकता है.

OpenAI के मुताबिक, डिलीट की गई बातचीत को ChatGPT के इंटरफेस, API या सपोर्ट के जरिए वापस नहीं पाया जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ChatGPT हिस्ट्री डिलीट करने पर डेटा कहां जाता है. 

ChatGPT में चैट कैसे डिलीट करते हैं?

ChatGPT की चैट हिस्ट्री में जिस बातचीत को हटाना चाहते हैं, उसे सबसे पहले साइडबार में खोजें. इसके बाद उस चैट के नाम के पास दिखाई दे रहे तीन डॉट पर क्लिक या टैप करें. अब दिखाई दे रहे ऑप्शनों में Delete पर क्लिक करें और चैट को हटाने का ऑप्शन चुनें. इसके बाद यह बातचीत आपकी चैट हिस्ट्री से हट जाएगी और दोबारा हिस्ट्री में दिखाई नहीं देगी. 

ChatGPT हिस्ट्री डिलीट करने पर डेटा कहां जाता है?

ChatGPT में किसी चैट को डिलीट करने पर वह आपकी चैट हिस्ट्री से तुरंत हट जाती है और OpenAI के अनुसार उसे 30 दिनों के अंदर सिस्टम से स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए शेड्यूल किया जाता है. डिलीट की गई चैट को ChatGPT इंटरफेस, API या सपोर्ट के जरिए दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता है. हालांकि अगर कोई चैट हिस्ट्री में दिखाई नहीं दे रही है, तो हो सकता है कि वह डिलीट होने की जगह आर्काइव की गई हो.

आर्काइव चैट कैसे देखें?

आर्काइव की गई चैट अकाउंट में सेव रहती है. इसे देखने के लिए सबसे पहले ChatGPT की Settings खोलें. इसके बाद Data controls सेक्शन में जाएं और Archived chats के सामने दिए गए Manage ऑप्शन पर टैप करें. यहां आपको पहले से आर्काइव की गई सभी चैट दिखाई देंगी, जिन्हें आप जरूरत के हिसाब से देख या दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां चैट मिलने पर Unarchive ऑप्शन से उसे वापस हिस्ट्री में लाया जा सकता है. 

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जरूरी चैट को सुरक्षित रखने का तरीका क्या है?

यूजर ChatGPT की Settings खोलें. इसके बाद Data controls सेक्शन में जाएं और Export data के जरिए अपना ChatGPT डेटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. हालांकि चैट एक बार डिलीट हो जाने के बाद उसे दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 14 Sep 2026 05:46 PM (IST)
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