ChatGPT हिस्ट्री डिलीट करने पर डेटा कहां जाता है? समझें AI चैट का पूरा सिस्टम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom महत्वपूर्ण चैट्स एक्सपोर्ट डेटा से सुरक्षित रख सकते हैं.

ChatGPT पर रोजाना कई तरह की बातचीत होती है. इनमें कुछ चैट ऐसी होती हैं जिन्हें यूजर बाद में दोबारा देखना चाहता है, जबकि कुछ बातचीत ऐसी होती हैं जिन्हें वह हिस्ट्री से हटाना पसंद करता है. ChatGPT में इसके लिए डिलीट और आर्काइव जैसे अलग-अलग ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन कई लोग इसे लेकर कंफ्यूज होते हैं कि किसी चैट को डिलीट करने के बाद उसका क्या होता है और क्या उसे दोबारा वापस लाया जा सकता है.

OpenAI के मुताबिक, डिलीट की गई बातचीत को ChatGPT के इंटरफेस, API या सपोर्ट के जरिए वापस नहीं पाया जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ChatGPT हिस्ट्री डिलीट करने पर डेटा कहां जाता है.

ChatGPT में चैट कैसे डिलीट करते हैं?

ChatGPT की चैट हिस्ट्री में जिस बातचीत को हटाना चाहते हैं, उसे सबसे पहले साइडबार में खोजें. इसके बाद उस चैट के नाम के पास दिखाई दे रहे तीन डॉट पर क्लिक या टैप करें. अब दिखाई दे रहे ऑप्शनों में Delete पर क्लिक करें और चैट को हटाने का ऑप्शन चुनें. इसके बाद यह बातचीत आपकी चैट हिस्ट्री से हट जाएगी और दोबारा हिस्ट्री में दिखाई नहीं देगी.

ChatGPT हिस्ट्री डिलीट करने पर डेटा कहां जाता है?

ChatGPT में किसी चैट को डिलीट करने पर वह आपकी चैट हिस्ट्री से तुरंत हट जाती है और OpenAI के अनुसार उसे 30 दिनों के अंदर सिस्टम से स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए शेड्यूल किया जाता है. डिलीट की गई चैट को ChatGPT इंटरफेस, API या सपोर्ट के जरिए दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता है. हालांकि अगर कोई चैट हिस्ट्री में दिखाई नहीं दे रही है, तो हो सकता है कि वह डिलीट होने की जगह आर्काइव की गई हो.

आर्काइव चैट कैसे देखें?

आर्काइव की गई चैट अकाउंट में सेव रहती है. इसे देखने के लिए सबसे पहले ChatGPT की Settings खोलें. इसके बाद Data controls सेक्शन में जाएं और Archived chats के सामने दिए गए Manage ऑप्शन पर टैप करें. यहां आपको पहले से आर्काइव की गई सभी चैट दिखाई देंगी, जिन्हें आप जरूरत के हिसाब से देख या दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां चैट मिलने पर Unarchive ऑप्शन से उसे वापस हिस्ट्री में लाया जा सकता है.

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जरूरी चैट को सुरक्षित रखने का तरीका क्या है?

यूजर ChatGPT की Settings खोलें. इसके बाद Data controls सेक्शन में जाएं और Export data के जरिए अपना ChatGPT डेटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. हालांकि चैट एक बार डिलीट हो जाने के बाद उसे दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता है.

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