NTA ने शिफ्ट किया अपना ऑफिस, अब ये है नया पता

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपने कार्यालय को नए परिसर में शिफ्ट कर दिया है. एजेंसी ने उम्मीदवारों, छात्रों, शिक्षण संस्थानों, संबंधित हितधारकों, सेवा प्रदाताओं और आम लोगों से नए कार्यालय के पते को ध्यान में रखने और अपने रिकॉर्ड में आवश्यक बदलाव करने की अपील की है.

NTA की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, अब एजेंसी का कार्यालय नई दिल्ली स्थित मिंटो रोड के सरकारी परिसर में है. संबंधित लोग भविष्य में NTA से जुड़े किसी भी आधिकारिक पत्राचार या अन्य काम के लिए नए पते का इस्तेमाल करें.

क्या है NTA का नया कार्यालय पता

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)

5वीं मंजिल,

भारत सरकार प्रेस बिल्डिंग,

मिंटो रोड,

नई दिल्ली-110002

एजेंसी ने सभी उम्मीदवारों, छात्रों, शिक्षण संस्थानों और अन्य संबंधित पक्षों से अनुरोध किया है कि वे अपने रिकॉर्ड में NTA के नए कार्यालय पते को अपडेट कर लें. इससे भविष्य में होने वाले आधिकारिक पत्राचार और अन्य प्रक्रियाओं में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सकेगा.

The National Testing Agency has relocated its office to a new premises.



All candidates, students, educational institutions, stakeholders, service providers and the general public are requested to take note of the new office address and update their records accordingly.



📍… pic.twitter.com/V024LG6xdo — National Testing Agency (@NTA_Exams) September 14, 2026

क्या है NTA? इसका क्या है काम

NTA देशभर में विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं का आयोजन करता है. ऐसे में कार्यालय के पते में हुए बदलाव की जानकारी उम्मीदवारों और संबंधित संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण है.

NTA यानी National Testing Agency (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) भारत में कई बड़ी प्रवेश परीक्षाओं और पात्रता परीक्षाओं का आयोजन करने वाली सरकारी एजेंसी है. इसे शिक्षा मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है.

यह भी पढ़ें: कैसे चुना जाता है ACC का अध्यक्ष, कितनी मिलती है सैलरी?

NTA का मुख्य काम क्या है?

JEE Main जैसी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा आयोजित करना.

NEET-UG जैसी मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करना.

CUET-UG/PG के जरिए केंद्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए परीक्षा कराना.

UGC-NET परीक्षा आयोजित करना, जिससे कॉलेज और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर तथा JRF की पात्रता तय होती है.

CMAT, GPAT जैसी कुछ अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करना.

परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया, एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, आंसर की और रिजल्ट जैसी प्रक्रियाओं को संभालना.

सीधे शब्दों में कहें तो NTA खुद कॉलेज में दाखिला नहीं देता, बल्कि कई बड़े एंट्रेंस और पात्रता एग्जाम आयोजित करता है, जिनके परिणाम के आधार पर आगे की प्रवेश या पात्रता प्रक्रिया होती है.

यह भी पढ़ें: इसरो में दसवीं पास के लिए नौकरी का मौका, 22 पदों पर होगी भर्ती

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI