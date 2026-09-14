TMC के बागी मुस्लिम सांसद का बड़ा खेल, कहा- 'न BJP में शामिल होंगे और न...'

एनसीपीआई सांसद जगदीश वासुनिया टीएमसी के 17 बागी सांसदों के बीजेपी में शामिल होने और अल्पसंख्यक सांसदों के एनडीए को समर्थन करने का दावा भले कर रहे हों, लेकिन टीएमसी के बागी मुस्लिम सांसद अबू ताहेर खान इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि वह न तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और न ही एनडीए गठबंधन को समर्थन देंगे.

खान ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर भाजपा या एनडीए में शामिल नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि जगदीश वासुनिया का यह दावा पूरी तरह से उनका व्यक्तिगत विचार है और वह पूरी पार्टी या सभी सांसदों की तरफ से बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं. वासुनिया ने दावा किया था कि दुर्गा पूजा से पहले टीएमसी के 20 बागी विधायकों में से 17 बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जबकि अन्य तीन अल्पसंख्यक सांसद सीधे बीजेपी में नहीं जाएंगे, वह एनडीए का समर्थन करेंगे, उनको विभिन्न विभाग दिए जाएंगे.

'बीजेपी के साथ समझौते के खिलाफ'

टीएमसी के बागी सांसद ने यह भी कहा कि संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई एनडीए की लगातार तीन साप्ताहिक बैठकों में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था. उन्होंने साफ किया कि वे भाजपा के साथ किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ हैं और अपने फैसले पर पूरी तरह कायम हैं.

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'वासुनिया को अपनी सोच थोपने का अधिकारी नहीं'

जगदीश वासुनिया बयान पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि वह 17 सांसदों की जिम्मेदारी कैसे ले रहे हैं, यह हमें नहीं पता, वे न तो पार्टी के प्रवक्ता हैं और न ही पार्टी का काम संभाल रहे हैं. खान ने आगे कहा कि वासुनिया को अपनी व्यक्तिगत सोच बाकी सांसदों पर थोपने का कोई अधिकार नहीं है. खान ने यह भी कहा कि कल उनके घर पर हमला हुआ था, इसलिए शायद उनको लगता है कि भाजपा में शामिल होने पर ऐसा नहीं होगा. यह उनका व्यक्तिगत मामला है.

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