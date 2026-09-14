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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC के बागी मुस्लिम सांसद का बड़ा खेल, कहा- 'न BJP में शामिल होंगे और न...'

TMC के बागी मुस्लिम सांसद का बड़ा खेल, कहा- 'न BJP में शामिल होंगे और न...'

एनसीपीआई सांसद जगदीश वासुनिया के एनडीए को समर्थन देने के दावे पर टीएमसी के बागी मुस्लिम सांसद अबू ताहेर खान का बयान सामने आया है. उन्होंने साफ किया है कि वह बीजेपी में नहीं शामिल हो रहे हैं.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 14 Sep 2026 11:47 PM (IST)
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एनसीपीआई सांसद जगदीश वासुनिया टीएमसी के 17 बागी सांसदों के बीजेपी में शामिल होने और अल्पसंख्यक सांसदों के एनडीए को समर्थन करने का दावा भले कर रहे हों, लेकिन टीएमसी के बागी मुस्लिम सांसद अबू ताहेर खान इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि वह न तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और न ही एनडीए गठबंधन को समर्थन देंगे.

खान ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर भाजपा या एनडीए में शामिल नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि जगदीश वासुनिया का यह दावा पूरी तरह से उनका व्यक्तिगत विचार है और वह पूरी पार्टी या सभी सांसदों की तरफ से बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं. वासुनिया ने दावा किया था कि दुर्गा पूजा से पहले टीएमसी के 20 बागी विधायकों में से 17 बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जबकि अन्य तीन अल्पसंख्यक सांसद सीधे बीजेपी में नहीं जाएंगे, वह एनडीए का समर्थन करेंगे, उनको विभिन्न विभाग दिए जाएंगे.

'बीजेपी के साथ समझौते के खिलाफ'

टीएमसी के बागी सांसद ने यह भी कहा कि संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई एनडीए की लगातार तीन साप्ताहिक बैठकों में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था. उन्होंने साफ किया कि वे भाजपा के साथ किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ हैं और अपने फैसले पर पूरी तरह कायम हैं.

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'वासुनिया को अपनी सोच थोपने का अधिकारी नहीं'

जगदीश वासुनिया बयान पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि वह 17 सांसदों की जिम्मेदारी कैसे ले रहे हैं, यह हमें नहीं पता, वे न तो पार्टी के प्रवक्ता हैं और न ही पार्टी का काम संभाल रहे हैं. खान ने आगे कहा कि वासुनिया को अपनी व्यक्तिगत सोच बाकी सांसदों पर थोपने का कोई अधिकार नहीं है. खान ने यह भी कहा कि कल उनके घर पर हमला हुआ था, इसलिए शायद उनको लगता है कि भाजपा में शामिल होने पर ऐसा नहीं होगा. यह उनका व्यक्तिगत मामला है.

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 11:47 PM (IST)
Tags :
TMC NCPI Abu Taher Khan
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