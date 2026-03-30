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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAirtel का नया प्रीपेड प्लान! OTT के साथ मिलेगा डेली 2.5GB डेटा, कीमत 400 रुपये से भी कम

Airtel का नया प्रीपेड प्लान! OTT के साथ मिलेगा डेली 2.5GB डेटा, कीमत 400 रुपये से भी कम

Airtel New Prepaid Plan: Airtel ने एक बार फिर अपना 399 रुपये वाला प्रीपेड प्लान चुनिंदा सर्किल्स में वापस पेश किया है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 30 Mar 2026 02:53 PM (IST)
Airtel New Prepaid Plan: Airtel ने एक बार फिर अपना 399 रुपये वाला प्रीपेड प्लान चुनिंदा सर्किल्स में वापस पेश किया है.

Airtel ने एक बार फिर अपना 399 रुपये वाला प्रीपेड प्लान चुनिंदा सर्किल्स में वापस पेश किया है. यह प्लान खास तौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो हर महीने रिचार्ज में ज्यादा वैल्यू चाहते हैं और खर्च व बेनेफिट्स के बीच सही संतुलन ढूंढते हैं. कंपनी ने इस बार प्लान में कुछ बदलाव भी किए हैं जिसके चलते अलग-अलग इलाकों में मिलने वाले फायदे थोड़ा अलग हो सकते हैं.

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इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की रखी गई है. यूजर्स को हर दिन 2.5GB डेटा मिलता है जिससे महीने भर में काफी अच्छा डेटा उपयोग किया जा सकता है. इसके साथ ही सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है और रोजाना 100 SMS भी मिलते हैं. अगर पूरे प्लान की लागत को देखें तो यह रोजाना करीब 14 रुपये के आसपास पड़ता है जो इसे मिड-रेंज यूजर्स के लिए एक किफायती विकल्प बनाता है.
इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की रखी गई है. यूजर्स को हर दिन 2.5GB डेटा मिलता है जिससे महीने भर में काफी अच्छा डेटा उपयोग किया जा सकता है. इसके साथ ही सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है और रोजाना 100 SMS भी मिलते हैं. अगर पूरे प्लान की लागत को देखें तो यह रोजाना करीब 14 रुपये के आसपास पड़ता है जो इसे मिड-रेंज यूजर्स के लिए एक किफायती विकल्प बनाता है.
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हालांकि इस प्लान की उपलब्धता हर जगह एक जैसी नहीं है. फिलहाल यह दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में एक्टिव है लेकिन कंपनी ने हर सर्किल में इसके फायदे समान नहीं रखे हैं. कुछ जगहों पर यूजर्स को तय डेली डेटा की जगह अनलिमिटेड डेटा का विकल्प भी मिल सकता है. यह बदलाव कंपनी की अलग-अलग क्षेत्रों में नेटवर्क रणनीति और ऑफर्स पर निर्भर करता है. इसलिए रिचार्ज करने से पहले अपने इलाके में इस प्लान की सटीक डिटेल जरूर चेक कर लेना समझदारी होगी.
हालांकि इस प्लान की उपलब्धता हर जगह एक जैसी नहीं है. फिलहाल यह दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में एक्टिव है लेकिन कंपनी ने हर सर्किल में इसके फायदे समान नहीं रखे हैं. कुछ जगहों पर यूजर्स को तय डेली डेटा की जगह अनलिमिटेड डेटा का विकल्प भी मिल सकता है. यह बदलाव कंपनी की अलग-अलग क्षेत्रों में नेटवर्क रणनीति और ऑफर्स पर निर्भर करता है. इसलिए रिचार्ज करने से पहले अपने इलाके में इस प्लान की सटीक डिटेल जरूर चेक कर लेना समझदारी होगी.
Published at : 30 Mar 2026 02:52 PM (IST)
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