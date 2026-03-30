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Airtel का नया प्रीपेड प्लान! OTT के साथ मिलेगा डेली 2.5GB डेटा, कीमत 400 रुपये से भी कम
Airtel New Prepaid Plan: Airtel ने एक बार फिर अपना 399 रुपये वाला प्रीपेड प्लान चुनिंदा सर्किल्स में वापस पेश किया है.
Airtel ने एक बार फिर अपना 399 रुपये वाला प्रीपेड प्लान चुनिंदा सर्किल्स में वापस पेश किया है. यह प्लान खास तौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो हर महीने रिचार्ज में ज्यादा वैल्यू चाहते हैं और खर्च व बेनेफिट्स के बीच सही संतुलन ढूंढते हैं. कंपनी ने इस बार प्लान में कुछ बदलाव भी किए हैं जिसके चलते अलग-अलग इलाकों में मिलने वाले फायदे थोड़ा अलग हो सकते हैं.
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Published at : 30 Mar 2026 02:52 PM (IST)
Tags :Airtel TECH NEWS HINDI
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प्रेम कुमारJournalist
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