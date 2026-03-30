Airtel का नया प्रीपेड प्लान! OTT के साथ मिलेगा डेली 2.5GB डेटा, कीमत 400 रुपये से भी कम

हालांकि इस प्लान की उपलब्धता हर जगह एक जैसी नहीं है. फिलहाल यह दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में एक्टिव है लेकिन कंपनी ने हर सर्किल में इसके फायदे समान नहीं रखे हैं. कुछ जगहों पर यूजर्स को तय डेली डेटा की जगह अनलिमिटेड डेटा का विकल्प भी मिल सकता है. यह बदलाव कंपनी की अलग-अलग क्षेत्रों में नेटवर्क रणनीति और ऑफर्स पर निर्भर करता है. इसलिए रिचार्ज करने से पहले अपने इलाके में इस प्लान की सटीक डिटेल जरूर चेक कर लेना समझदारी होगी.