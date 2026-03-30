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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp Remind Me Feature: व्हाट्सऐप आपको खुद याद दिलाएगा कब क्या करना है काम? जानें इसे एक्टिव करने का तरीका

WhatsApp Remind Me Feature: व्हाट्सऐप आपको खुद याद दिलाएगा कब क्या करना है काम? जानें इसे एक्टिव करने का तरीका

WhatsApp Remind Me Feature: रिमाइंड मी फीचर के जरिए यूजर किसी भी मैसेज पर रिमाइंडर सेट कर सकते हैं. इसमें तय समय के बाद व्हाट्सऐप खुद नोटिफिकेशन भेज कर उस मैसेज की याद दिलाएगा.

By : कविता गाडरी | Updated at : 30 Mar 2026 11:11 AM (IST)
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WhatsApp Remind Me Feature: रोजमर्रा की भागदौड़ में कई बार ऐसा होता है कि हम व्हाट्सऐप पर जरूरी मैसेज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जवाब देना या काम याद रखना भूल जाते हैं. इस समस्या को देखते हुए अब इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप नया फीचर 'रिमाइंड मी' लेकर आया है, जो यूजर्स को जरूरी मैसेज समय पर याद दिलाने में मदद करता है. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो दिन भर कई चैट्स देखते हैं और जरूरी बातें मिस कर दे देते हैं. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि व्हाट्सऐप आपको खुद कैसे याद दिलाएगा कि आपको कब क्या करना है और इस फीचर को एक्टिव करने का क्या तरीका है?

क्या है रिमाइंड मी फीचर?

रिमाइंड मी फीचर के जरिए यूजर जैसे भी मैसेज जो चाहे वह टेक्स्ट हो इमेज हो वीडियो या डॉक्यूमेंट पर रिमाइंडर सेट कर सकते हैं. इसमें तय समय के बाद व्हाट्सऐप खुद नोटिफिकेशन भेज कर उस मैसेज की याद दिलाएगा. शुरुआत में यह फीचर कुछ यूजर्स के लिए बीटा वर्जन में उपलब्ध किया गया था.

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कैसे काम करेगा यह फीचर?

  • इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होतें हैं.
  • रिमाइंड मी फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको जिस मैसेज को याद रखना है, उसे लॉन्ग प्रेस करें.
  • इसके बाद ऊपर दिख रहे ऑप्शन में रिमाइंड मी या बेल आइकन पर टैप करें.
  • अब वो समय चुनें जिस पर आपको मैसेज भेजना है. जैसे 2 घंटे, 8 घंटे, 24 घंटे या फिर कस्टम टाइम.
  • अब तय समय पर व्हाट्सऐप आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, जिसमें मैसेज का प्रीव्यू भी दिखेगा.
  • जरूरत पड़ने पर यूजर इसी तरीके से रिमाइंडर भी हटा सकते हैं.

क्यों खास है यह फीचर?

यह फीचर स्टार मैसेज चैट पिनिंग से अलग है, स्टार फीचर में मैसेज सेव तो हो जाता है, लेकिन उसके लिए खुद जाकर सर्च करना पड़ता है. वहीं रिमाइंड मी में यूजर को खुद कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐप तय समय के लिए खुद नोटिफिकेशन भेज देगा. इसे जरूरी मैसेज भूलने की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है.

इस फीचर का किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?

यह फीचर का खासतौर पर उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है, जो एक साथ पर्सनल चैट, फैमिली ग्रुप और ऑफिस संभालते हैं. इसके अलावा यह सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही नहीं बल्कि इमेज, वीडियो ,जीआईएफ, ऑडियो और डॉक्यूमेंट पर भी काम करता है जो इस फीचर की खास बात है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 30 Mar 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Technology WhatsApp WhatsApp Remind Me Feature Whatsapp Reminder Setup
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