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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीये है नई टेक्नोलॉजी वाला Air Conditioner! 24 घंटे चलाने पर भी नहीं आएगा बिजली बिल, जानिए पूरी जानकारी

ये है नई टेक्नोलॉजी वाला Air Conditioner! 24 घंटे चलाने पर भी नहीं आएगा बिजली बिल, जानिए पूरी जानकारी

Solar Air Conditoner: तेजी से बढ़ती गर्मी और हर महीने आने वाले भारी-भरकम बिजली बिल से परेशान लोगों के लिए Solar Air Conditioner एक स्मार्ट विकल्प बनकर सामने आ रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 30 Mar 2026 11:51 AM (IST)
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Solar Air Conditoner: तेजी से बढ़ती गर्मी और हर महीने आने वाले भारी-भरकम बिजली बिल से परेशान लोगों के लिए Solar Air Conditioner एक स्मार्ट विकल्प बनकर सामने आ रहा है. यह ऐसा एसी है जो सामान्य बिजली के बजाय सूरज की रोशनी से मिलने वाली ऊर्जा पर चलता है. यानी अब ठंडक पाने के लिए जेब पर ज्यादा बोझ डालने की जरूरत नहीं पड़ती.

कैसे काम करता है Solar AC?

इस तरह के एसी का काम करने का तरीका पारंपरिक एसी जैसा ही होता है फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें बिजली का स्रोत बदल जाता है. छत पर लगाए गए सोलर पैनल सूरज की किरणों को पकड़कर उन्हें बिजली में बदलते हैं. यह बिजली पहले DC फॉर्म में बनती है जिसे इन्वर्टर की मदद से AC में बदला जाता है और फिर एसी को चलाया जाता है. कुछ सिस्टम ऐसे भी होते हैं जिनमें बैटरी जुड़ी होती है ताकि रात के समय या कम धूप में भी एसी चल सके.

बिजली बिल में कैसे मिलती है राहत?

Solar AC का सबसे बड़ा फायदा इसकी कम लागत वाली कूलिंग है. दिन के समय यह सीधे सोलर एनर्जी से चलता है जिससे बिजली की खपत काफी कम हो जाती है. कई मामलों में तो बिल लगभग ना के बराबर रह जाता है. अगर सिस्टम में बैटरी या ग्रिड कनेक्शन भी जुड़ा हो तो पूरे दिन और रात आराम से कूलिंग मिलती रहती है.

अलग-अलग प्रकार के Solar AC

Solar Air Conditioner अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से कई तरह के होते हैं. कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो सोलर और बिजली दोनों पर चलते हैं जबकि कुछ पूरी तरह सोलर पावर पर निर्भर रहते हैं. वहीं हाइब्रिड सिस्टम दोनों का संतुलन बनाकर बेहतर प्रदर्शन देने की कोशिश करता है जिससे हर परिस्थिति में कूलिंग बनी रहती है.

किन लोगों के लिए है सही विकल्प?

यह तकनीक खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जहां बिजली की कटौती ज्यादा होती है या बिल बहुत अधिक आता है. इसके अलावा, जो लोग पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन एनर्जी अपनाना चाहते हैं उनके लिए भी यह एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है.

क्या हैं इसकी चुनौतियां?

हालांकि इसके फायदे काफी हैं लेकिन शुरुआत में इसे लगवाने का खर्च थोड़ा ज्यादा हो सकता है. सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी जैसी चीजों पर निवेश करना पड़ता है. साथ ही, बेहतर प्रदर्शन के लिए पर्याप्त धूप भी जरूरी होती है वरना इसकी क्षमता प्रभावित हो सकती है.

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Published at : 30 Mar 2026 11:44 AM (IST)
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