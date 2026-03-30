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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव

271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव

इजरायल के विपक्षी नेताओं ने बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की ओर से रक्षा बजट बढ़ाए जाने का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि जंग की वजह से बॉम्ब शेल्टर में जी रही जनता को सरकार लूट रही है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 30 Mar 2026 12:46 PM (IST)
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ईरान के साथ जंग के बीच बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल का रक्षा बजट दोगुना करने जा रहे हैं. सोमवार (30 मार्च, 2026) को तड़के सुबह ही इजरायली संसद क्नेसेट में बजट के लिए वोटिंग हुई है. इजरायल अपना कुल बजट बढ़ाकर 271 अरब डॉलर करने वाला है, जिसका करीब एक चौथाई हिस्सा नेतन्याहू सरकार डिफेंस पर खर्च करेगी.

टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार आधे से ज्यादा सांसदों ने बजट के पक्ष में वोट किया है. 55-62 सांसदों ने बजट का समर्थन किया है. ईरान के साथ चल रही इजरायल की जंग को आज पूरा एक महीना हो चुका है, और अब भी दोनों में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं हैं. इजरायल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले कर रहा है. इतना ही नहीं पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई सहित 48 ईरानी नेता और 40 कमांडर इजरायली हमलों में मारे गए हैं. उधर, इजरायल के खिलाफ ईरान की सैन्य कार्रवाई भी जारी है.

इजरायल का रक्षा बजट पिछले डिफेंस बजट से करीब दोगुना है. साल 2023 में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने 27.5 अरब डॉलर का रक्षा बजट रखा था, जो इस बार उन्होंने बढ़ाकर 45 अरब डॉलर कर दिया है. इजरायल इस वक्त सिर्फ ईरान के साथ ही नहीं, हिज्बुल्लाह, हमास और हूती जैसे चरमपंथी संगठनों के साथ भी उलझा हुआ है, ये संगठन ईरान की मदद कर रहे हैं. ऐसे में उसे इन तीनों से मुकाबला करने के लिए सैन्य ताकत बढ़ाने की जरूरत है और बजट में इस इजाफे के पीछे भी यही वजह मानी जा रही है. 

रिपोर्ट के अनुसार यह बजट ऐसे समय पर लाया जा रहा है, जब मंगलवार को इजरायल में तत्काल चुनाव होना तय था. हालांकि, ऐन वक्त पर संसद की तरफ से बजट को मंजूरी दिए जाने से नेतन्याहू सरकार पर से खतरा टल गया, तत्काल चुनाव भी टल गया और अक्टूबर में होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक कार्यक्रम भी तैनात हो गया है.

इजरायली वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच ने रक्षा बजट को वॉरटाइम बजट का मुख्य हिस्सा बताया है. उन्होंने कहा कि इस वक्त इजरायल का मकसद अपनी भूराजनीतिक और राजनयिक स्थिति में सुधार करना है. विपक्ष ने आखिरी समय में किए गए इन बदलावों का विरोध किया है और कहा कि ऐसी हरकत इजरायल के इतिहास में पहली बार हुई है. 

इजरायल में विपक्षी नेता याइर लैपिड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'ये चोरों का एक समूह है, जिन्हें जनता से कोई लेना-देना नहीं है. ये ईरान के साथ जंग की वजह से बॉम्ब शेल्टर में जी रहे नागरिकों को लूट रहे हैं.' उधर, इजरायली वित्त मंत्री ने कहा, 'हम राइट-विंग सरकार के तहत यह बजट पास कर रहे हैं. हमारी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और न्यायिक तंत्र में सुधार के अपने लक्ष्यों को पूरा करेगी.'

उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बजट के विरोध में बजट किया है, इसका मतलब है कि ये लोग इजरायल की सुरक्षा नहीं चाहते. ये इजरायली जनता को टैक्स से मिलने वाली राहत और बैंकों पर टैक्स लगाने का विरोध कर रहे हैं. पिछले महीने ही इजरायल ने रक्षा मंत्रालय के अलावा सभी मंत्रालयों के बजट में तीन प्रतिशत की कटौती को मंजूरी दी थी. इस कटौती से जो 9 अरब डॉलर बचेगा उसका इस्तेमाल वह युद्ध में ईरान के खिलाफ करेगा.

 

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Published at : 30 Mar 2026 12:46 PM (IST)
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Donald Trump ISRAEL Mojtaba Khamenei DONALD Trump Benjamin Netanyau ISRAEL IRAN WAR IRAN
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