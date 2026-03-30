लखनऊ एयरपोर्ट पर अब सिर्फ 10 रुपये में मिलेगा चाय-नाश्ता, पानी की भी कीमत है सस्ती

लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की यात्रा को सुगम और किफायती बनाने के लिए एक ख़ास पहल की गई है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए सस्ता कैफे शुरू किया गया है. इस कैफे में यात्रियों को महज 10 रुपये में नाश्ता मिल सकेगा. केंद्र सरकार की पहल पर ये कदम उठाया गया है.

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने रविवार को लखनऊ के चौधरी चरण एयरपोर्ट पर सस्ता कैफे जिसे 'उड़ान यात्री कैफे' का नाम दिया गया लॉन्च किया. ये कैफे एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 के चेक-इन हॉल के सामने बनाया गया है. इस कैफे में यात्रियों को अब चाय-पानी और नाश्ता बेहद सस्ता मिलेगा.

लखनऊ एयरपोर्ट पर खुला सस्ता कैफे

केंद्र सरकार की पहल से एयरपोर्ट पर सस्ता अल्पाहार देने का प्रावधान किया गया है. सरकार ने 'उड़ान योजना' के तहत यात्रियों को बड़ी राहत देने और एयरपोर्ट पर अक्सर महंगे खाने की शिकायतों के बाद ये बड़ा कदम उठाया हैं. 'उड़ान यात्री कैफे' में 10 रुपये से खाने-पीने के सामान मिलने की शुरुआत हो जाएगी.

एक अनुमान के मुताबिक़ इस योजना के तहत एयरपोर्ट पर रोजाना 18-20 हजार यात्रियों को फायदा मिलेगा. जिससे एयरपोर्ट पर पानी और स्नैक्स भी अब सस्ते दाम में मिल सकेंगे. इस कैफे की शुरुआत से आम लोगों की हवाई यात्रा और किफायती और सुविधाजनक हो सकेगी. यहां खाने की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा.

बता दें कि लखनऊ का चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे का संचालन लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाता है. ये कंपनी पूरी तरह अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है. ये कंपनी 2 नवंबर 2020 से इस एयरपोर्ट का संचालन देख रही है, इसके लिए कंपनी का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ 50 साल के लिए समझौता हुआ है.

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