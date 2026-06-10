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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीफेसबुक पर आपकी एक फोटो बन सकती है Deepfake का हथियार! तुरंत बदलें ये सेटिंग

फेसबुक पर आपकी एक फोटो बन सकती है Deepfake का हथियार! तुरंत बदलें ये सेटिंग

Deepfake Video: डीपफेक एक ऐसी तकनीक है जिसमें AI की मदद से किसी व्यक्ति के चेहरे को किसी दूसरे वीडियो या शरीर पर इस तरह फिट किया जाता है कि वह पूरी तरह असली लगे.

By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 10 Jun 2026 10:39 AM (IST)
Deepfake Video: डीपफेक एक ऐसी तकनीक है जिसमें AI की मदद से किसी व्यक्ति के चेहरे को किसी दूसरे वीडियो या शरीर पर इस तरह फिट किया जाता है कि वह पूरी तरह असली लगे.

आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने कई काम आसान बनाए हैं लेकिन इसके साथ कुछ नए खतरे भी सामने आए हैं. अब सोशल मीडिया पर अपलोड की गई एक साधारण तस्वीर का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति का नकली वीडियो तैयार किया जा सकता है. खासतौर पर महिलाओं और युवतियों की तस्वीरों का दुरुपयोग कर फर्जी और आपत्तिजनक डीपफेक वीडियो बनाए जाने के मामले बढ़ रहे हैं. ये वीडियो इतने वास्तविक दिखाई देते हैं कि पहली नजर में असली और नकली में अंतर करना बेहद मुश्किल हो जाता है. हालांकि कुछ जरूरी प्राइवेसी सेटिंग्स और सावधानियां अपनाकर इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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डीपफेक एक ऐसी तकनीक है जिसमें AI की मदद से किसी व्यक्ति के चेहरे को किसी दूसरे वीडियो या शरीर पर इस तरह फिट किया जाता है कि वह पूरी तरह असली लगे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक पर अगर आपकी तस्वीरें पब्लिक हैं तो कोई भी उन्हें डाउनलोड कर सकता है. यही तस्वीरें गलत हाथों में पहुंचकर डीपफेक कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं. इसलिए अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी हो गया है.
डीपफेक एक ऐसी तकनीक है जिसमें AI की मदद से किसी व्यक्ति के चेहरे को किसी दूसरे वीडियो या शरीर पर इस तरह फिट किया जाता है कि वह पूरी तरह असली लगे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक पर अगर आपकी तस्वीरें पब्लिक हैं तो कोई भी उन्हें डाउनलोड कर सकता है. यही तस्वीरें गलत हाथों में पहुंचकर डीपफेक कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं. इसलिए अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी हो गया है.
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सबसे पहले अपनी पुरानी और नई तस्वीरों की विजिबिलिटी पर नजर डालें. फेसबुक में जाकर Photos और Albums सेक्शन खोलें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी तस्वीरें केवल दोस्तों या सिर्फ आपके लिए ही दिखाई दें. यदि कोई एल्बम पब्लिक मोड में है तो उसे बदलकर Friends या Only Me पर सेट कर दें. इससे अनजान लोग आपकी तस्वीरें नहीं देख पाएंगे.
सबसे पहले अपनी पुरानी और नई तस्वीरों की विजिबिलिटी पर नजर डालें. फेसबुक में जाकर Photos और Albums सेक्शन खोलें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी तस्वीरें केवल दोस्तों या सिर्फ आपके लिए ही दिखाई दें. यदि कोई एल्बम पब्लिक मोड में है तो उसे बदलकर Friends या Only Me पर सेट कर दें. इससे अनजान लोग आपकी तस्वीरें नहीं देख पाएंगे.
Published at : 10 Jun 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
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