फेसबुक पर आपकी एक फोटो बन सकती है Deepfake का हथियार! तुरंत बदलें ये सेटिंग

डीपफेक एक ऐसी तकनीक है जिसमें AI की मदद से किसी व्यक्ति के चेहरे को किसी दूसरे वीडियो या शरीर पर इस तरह फिट किया जाता है कि वह पूरी तरह असली लगे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक पर अगर आपकी तस्वीरें पब्लिक हैं तो कोई भी उन्हें डाउनलोड कर सकता है. यही तस्वीरें गलत हाथों में पहुंचकर डीपफेक कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं. इसलिए अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी हो गया है.