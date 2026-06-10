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फेसबुक पर आपकी एक फोटो बन सकती है Deepfake का हथियार! तुरंत बदलें ये सेटिंग
Deepfake Video: डीपफेक एक ऐसी तकनीक है जिसमें AI की मदद से किसी व्यक्ति के चेहरे को किसी दूसरे वीडियो या शरीर पर इस तरह फिट किया जाता है कि वह पूरी तरह असली लगे.
आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने कई काम आसान बनाए हैं लेकिन इसके साथ कुछ नए खतरे भी सामने आए हैं. अब सोशल मीडिया पर अपलोड की गई एक साधारण तस्वीर का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति का नकली वीडियो तैयार किया जा सकता है. खासतौर पर महिलाओं और युवतियों की तस्वीरों का दुरुपयोग कर फर्जी और आपत्तिजनक डीपफेक वीडियो बनाए जाने के मामले बढ़ रहे हैं. ये वीडियो इतने वास्तविक दिखाई देते हैं कि पहली नजर में असली और नकली में अंतर करना बेहद मुश्किल हो जाता है. हालांकि कुछ जरूरी प्राइवेसी सेटिंग्स और सावधानियां अपनाकर इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
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Published at : 10 Jun 2026 10:39 AM (IST)
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