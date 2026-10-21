खाने में क्या पसंद करते हैं दुनिया के ये बड़े नेता? चौंका देगा जवाब

दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष वैश्विक मंच पर जितने गंभीर और कड़े फैसले लेते हैं, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही दिलचस्प होती है. अक्सर अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों में हम नेताओं को आलीशान शाही भोज और महंगे व्यंजनों का लुत्फ उठाते देखते हैं. लेकिन जब बात इन बड़े नेताओं की निजी थाली और उनके सबसे पसंदीदा खाने की आती है, तो उनके जवाब किसी को भी हैरान कर सकते हैं. कोई महाशक्ति का राष्ट्रपति होकर भी जंक फूड का दीवाना है, तो कोई सेहत को ध्यान में रखकर बेहद सादा और पारंपरिक खाना पसंद करता है. आइए जानते हैं कि दुनिया के दिग्गज नेताओं को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है.

नरेंद्र मोदी, सादगी और गुजराती स्वाद

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कड़क जीवनशैली और फिटनेस के लिए जाने जाते हैं. 70 से अधिक की उम्र में भी उनकी ऊर्जा का राज उनका शुद्ध शाकाहारी और हल्का भोजन है. पीएम मोदी की थाली में सबसे पसंदीदा डिश पारंपरिक खिचड़ी है, जो सादी, हल्की और पोषण से भरपूर होती है.

सुबह के नाश्ते में उन्हें गुजराती खानपान जैसे खमन ढोकला और फाफड़ा-जलेबी खाना बेहद अच्छा लगता है. एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद यह खुलासा भी किया था कि उन्हें सहजन के पराठे बहुत पसंद हैं, क्योंकि सहजन सेहत के लिए एक बेहतरीन सुपरफूड माना जाता है.

डोनाल्ड ट्रंप, जंक फूड और फास्ट फूड के दीवाने

दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर नेताओं में शुमार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खानपान किसी आम बच्चे या युवा जैसा है. ट्रंप को महंगे व्यंजनों से ज्यादा अमेरिकन फास्ट फूड बेहद पसंद है. वे मैकडॉनल्ड्स के बर्गर, फ्राइज और KFC के चिकन बकेट के बहुत बड़े दीवाने हैं.

चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें अक्सर अपनी फ्लाइट में बर्गर खाते देखा गया है. इसके अलावा ट्रंप मीठे के भी बेहद शौकीन हैं. चॉकलेट केक के साथ एक्स्ट्रा वैनिला आइसक्रीम और दिन भर में करीब एक दर्जन डाइट कोक पीना उनकी खास आदतों में शामिल है.

व्लादिमीर पुतिन, कड़ा अनुशासन और पिस्ता आइसक्रीम

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी सख्त छवि और कड़े शारीरिक अनुशासन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं. वे तैलीय खाने और मीठे से काफी दूर रहते हैं. पुतिन के सुबह के नाश्ते में दलिया, त्वोरोग एक तरह का रूसी कॉटेज चीज और शहद शामिल होता है.

वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन के लिए स्टेक और बटेर के कच्चे अंडे का इस्तेमाल करते हैं. खानपान में वे ज्यादातर मछली और हल्के सलाद को प्राथमिकता देते हैं. हालांकि, इस सख्त अनुशासन के बीच पुतिन एक चीज़ के सामने पूरी तरह हार जाते हैं, और वह है उनकी सबसे फेवरेट पिस्ता आइसक्रीम, जिसके वे बेहद शौकीन हैं.

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शी जिनपिंग, पारंपरिक चीनी डिमसम

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खानपान की बात करें तो वे पूरी तरह से अपने पारंपरिक चीनी जायके से जुड़े हुए हैं. उन्हें चीनी स्टीम्ड बन यानी बाओजी खाना सबसे ज्यादा पसंद है, जिसमें चिकन, सब्जियां या लाल बीन्स भरी होती हैं.

इसके अलावा वे पारंपरिक चीनी डंपलिंग्स के भी शौकीन हैं. विदेशी दौरों पर भी वे अपने शेफ को साथ रखते हैं ताकि उन्हें उनका पसंदीदा पारंपरिक स्वाद मिल सके. हालांकि, साल 2015 के ब्रिटेन दौरे के दौरान उन्हें वहां का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड फिश एंड चिप्स भी काफी रास आया था, जिसकी काफी चर्चा हुई थी.

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