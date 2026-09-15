कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार का दावा, 'ट्रंप ने हमारी नकल की'

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनके स्कीम की नकल की है. उन्होंने चुनाव में जीत के बाद युवाओं को 50 हजार डॉलर दिए जाने के ट्रंप के वायदों का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र ने हमारी नकल की, मध्य प्रदेश ने हमारी नकल की, राजस्थान ने नकल की, बिहार ने नकल की, अब ट्रंप हमारी नकल कर रहे हैं.

उन्होंने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में भीड़ से पूछा, ''क्या आपने देखा? पांच हजार डॉलर. कितना? पांच हजार डॉलर. अब, कौन नकल कर रहा है? ट्रंप कह रहे हैं कि अगर उन्हें वोट मिला, तो वे इतने डॉलर देंगे. इसका मतलब है कि हमारी सोच सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पहुंच रही है. यही कांग्रेस पार्टी की ताकत है.''

बीजेपी पर सीएम का निशाना

शिवकुमार ने BJP पर राजनीतिक मकसद के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए दान में मिले पैसे और सामान का गलत इस्तेमाल किया गया. उन्होंने LPG की कीमतों में बढ़ोतरी का ज़िक्र करते हुए केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना की भी आलोचना की. शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस जाति या धर्म से ऊपर उठकर लोगों की सेवा करने में विश्वास रखती है.

होती रही है आलोचना

बता दें कि रेवड़ी कल्चर की आलोचना होती रही है. हालांकि ज्यादातर दल आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अपने-अपने घोषणापत्र में कैश ट्रांसफर स्कीम का ऐलान करते रहे हैं.

डोनाल्ड ट्रंप का क्या है वादा?

डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि जैसे मैंने 'ग्रेट बिग ब्यूटीफुल बिल' और हमारे महान मिलिट्री वॉरियर्स के लिए 1,776 डॉलर का वादा पूरा किया, वैसे ही अगर रिपब्लिकन हाउस और सीनेट जीतते हैं तो मैं वयस्क नागरिकों के लिए 5,000 डॉलर दिलवाऊंगा. बस बाहर निकलिए और वोट कीजिए!!!

ट्रंप ने 10 सितंबर को पहली बार ऐलान किया था कि अगर रिपब्लिकन जीतते हैं, तो आप हमारे साथ जीतेंगे और आपको 5,000 डॉलर मिलेंगे. ट्रंप के प्रस्ताव पर कम से कम 1 ट्रिलियन डॉलर का खर्च आने का अनुमान है.