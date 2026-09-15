iPhone 17 पर टूटे खरीदार, 20 पर्सेंट तक महंगा हो सकता है फोन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऑनलाइन iPhone 17 स्टॉक खत्म, खुदरा भी जल्द होगा.

Apple की नई iPhone 18 सीरीज की लॉन्चिंग के बाद पुराने iPhone मॉडल को लेकर बाजार में हलचल बढ़ गई है. खासतौर पर iPhone 17 खरीदने के लिए ग्राहक रिटेल स्टोर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का रुख कर रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह फोन की कीमत में होने वाली संभावित बढ़ोतरी है. ग्राहक चाहते हैं कि कीमत बढ़ने से पहले मौजूदा रेट पर iPhone 17 खरीद लिया जाए. रिटेलर्स का अनुमान है कि पुराने और नए दोनों iPhone मॉडल की मांग बढ़ने से प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट की बिक्री में 10 से 20 प्रतिशत तक उछाल आ सकता है.

20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ सकती है iPhone 17 की कीमत

पिछले एक साल में मेमोरी कंपोनेंट्स की लागत तेजी से बढ़ी है. इसके बाद भी Apple ने कुछ समय तक iPhone की कीमतों में बदलाव नहीं किया था. अब कंपनी बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने की तैयारी में है. 256GB स्टोरेज वाले iPhone 17 की कीमत 20.5 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर करीब 99,000 रुपये हो सकती है. वहीं, 512GB मॉडल की कीमत लगभग 21.3 प्रतिशत बढ़कर 1,24,900 रुपये तक पहुंच सकती है. इसी वजह से ग्राहक मौजूदा कीमत पर उपलब्ध पुराने स्टॉक को जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं.

iPhone 17 Pro और Pro Max की मांग भी बढ़ी

iPhone 17 के अलावा iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max के बचे हुए स्टॉक को लेकर भी ग्राहकों में दिलचस्पी बनी हुई है. Apple ने इन दोनों मॉडल का प्रोडक्शन बंद कर दिया है और अब इनकी जगह iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max ने ले ली है. नए मॉडल 1,64,900 रुपये और 1,79,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होंगे. वहीं iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपये और iPhone 17 Pro Max की कीमत 1,54,900 रुपये थी.

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iPhone 17 का ऑनलाइन स्टॉक खत्म

ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर iPhone 17 का पुराना स्टॉक पहले ही खत्म हो चुका है. रिटेल स्टोर्स पर बचा हुआ स्टॉक भी अगले तीन से चार दिनों में खत्म होने की उम्मीद है. दिल्ली और मुंबई में Amazon, Flipkart, Vijay Sales और Croma जैसे प्लेटफॉर्म पर पुराने मॉडल की उपलब्धता काफी सीमित बताई गई है.

महंगे मॉडल की बिक्री में बढ़ सकती है हिस्सेदारी

iPhone 17 का पुराना स्टॉक अगले एक से दो हफ्ते में खत्म हो सकता है. हालांकि कुछ ग्राहक दिवाली ऑफर का इंतजार भी कर सकते हैं. 2025 में iPhone की कुल बिक्री में Pro और Pro Max मॉडल की हिस्सेदारी करीब 13 प्रतिशत थी, जो इस साल बढ़कर 17 प्रतिशत तक पहुंच सकती है.

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