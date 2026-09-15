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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआप हेल्दी हैं या बीमार? यह टी-शर्ट बताएगी आपकी सेहत का हाल

आप हेल्दी हैं या बीमार? यह टी-शर्ट बताएगी आपकी सेहत का हाल

आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम ने कंडक्टिव धागों से स्मार्ट टी शर्ट बनाई, जो शरीर के एनर्जी संकेत रिकॉर्ड करके सेहत बता सकती है, 50 बार धोने पर भी यह असरदार और काम कर सकती है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 15 Sep 2026 09:20 AM (IST)
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आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम संस्थान का मुख्य फोकस डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पर है, इसलिए यहाँ की टी शर्ट अक्सर बहुत चौकाने बाला और आधुनिक होती हैं. अब कपड़े सिर्फ हमारा लुक ही तय नहीं करेंगे, बल्कि हमारी तबीयत भी बताएंगे. आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम ने कंडक्टिव धागों की मदद से एक ऐसी टी शर्ट का प्रोटोटाइप तैयार किया है, जो पहनने वाले की सेहत पर हर वक्त नजर रखेगी.

कैसे काम करती है यह स्मार्ट टी-शर्ट?

इस टी शर्ट में टेक्सटाइल इलेक्ट्रोड लगे हैं, जो शरीर से निकलने वाले विद्युत संकेतों को रिकॉर्ड कर सकते हैं. यानी टी शर्ट पहनते ही यह शरीर का डेटा जुटाना शुरू कर देगी. इस डेटा का एआई से विश्लेषण कर यह किया जा सकता है कि पहनने वाला स्वस्थ है या किसी बीमारी की चपेट में है.

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50 बार धोने के बाद भी काम करेगी टेक्नोलॉजी

आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कपड़ों का साथ लंबा नहीं चलता है, लेकिन इस टी शर्ट को इसी चुनौती को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. रिसर्च टीम के के मुताबिक, कंडक्टिव टेक्सटाइल इलेक्ट्रोड का अब तक 50 वॉश साइकल तक परीक्षण किया जा चुका है. सामान्य पानी और डिटर्जेंट से धोने के बाद भी इसकी सिग्नल लेने की क्षमता में कोई कमी नहीं देखी गई, यानी यह टी शर्ट रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार है.

कढ़ाई और पहले से मौजूद तकनीक का हुआ इस्तेमाल

इस स्मार्ट टी शर्ट को बनाने में कढ़ाई और कंडक्टिव धागे जैसी पहले से मौजूद टेक्सटाइल प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया गया है. यानी कोई बिल्कुल नई मशीनरी नहीं, बल्कि परंपरागत तकनीक को ही स्मार्ट बनाकर इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे बड़े स्तर पर बनाना भी आसान हो जाता है.

कीमत भी होगी जेब पर हल्की

सबसे राहत की बात यह है कि बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू होने के बाद इस तकनीक से बने कपड़ों की लागत काफी कम रहेगी. रिसर्चर्स के मुताबिक, यह टी शर्ट कुछ सौ रुपये में ही बाजार में मिल सकेगी,यह हाई टेक हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस आम आदमी की पहुंच में हो सकती है. माना जा रहा है कि भारत के लिए यह बड़ी कामयाबी है, आप हेल्दी हैं या बीमार? यह टी-शर्ट बता सकती है आपकी सेहत का हाल. यह इनोवेशन सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं, बल्कि स्मार्ट टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत का एक अहम कदम माना जा रहा है. आने वाले समय में अगर यह तकनीक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगे, तो बुजुर्गों, मरीजों और फिटनेस को लेकर सजग लोगों के लिए यह घर बैठे सेहत पर नजर रखने का किफायती और आसान जरिया बन सकती है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 15 Sep 2026 09:20 AM (IST)
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