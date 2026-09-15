'बड़ी मुसीबत में हूं...', केरल से घूमने गई अरुणिमा, अफगानिस्तान में गिरफ्तार

केरल से अफगानिस्तान घूमने गई एक युवती को वहां गिरफ्तार कर लिया गया है. ऐसे में अब पीड़िता भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगा रही है. उसका कहना है कि मैं यहां बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं. मशहूर महिला ट्रैवल व्लॉगर अरुणिमा अफगानिस्तान घूमने गई थीं और वो वहां राजधानी काबुल समेत कई अन्य शहरों में घूम चुकी थीं, लेकिन वो जब बामियान पहुंचीं तो वहां उन्हें मुजाहिदीनों द्वारा अपनी गिरफ्त में ले लिया गया है. इसके सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में देखा जा सकता है कि मुजाहिदीन उनके बैग की तलाशी ले रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

मुजाहिदीन ट्रैवल व्लॉगर अरुणिमा के बैग से कई चीजें निकालकर बाहर रख देता है, लेकिन वो बोलती हैं कि ये चीजें प्रोटीन पाउडर और मल्टीविटामिन हैं. मुजाहिदीन समझ नहीं पाता है और वो लगातार बैग की तलाशी लेता रहता है. दूसरी ओर अरुणिमा को 2 मुजाहिदीन घेरे नजर आ रहे हैं, जिन्हें वो समझाने की कोशिश कर रही हैं कि वो अफगानिस्तान कैसे पहुंची हैं.

अरुणिमा ने कहा कि मैं यहां से कई वीडियो पोस्ट कर चुकी हैं. उन्होंने सोमवार को दावा किया कि उन्हें बामियान में गिरफ़्तार करने के बाद उन्होंने भारतीय दूतावास से संपर्क करने के लिए मदद मांगी. अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में बैकपैकर अरुणिमा ने स्थानीय अधिकारियों के एक आधिकारिक मैसेज का अनुवाद शेयर किया, जिसके अनुसार उन्हें अफगानिस्तान में मुजाहिदीन ने गिरफ्तार कर लिया है.

भारतीय दूतावास से मदद की गुहार

अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उन्होंने भारतीय दूतावास से संपर्क के लिए मदद मांगी. उन्होंने कहा, "मैं अफ़गानिस्तान में मुसीबत में हूं. मैं बामियान में हूं. मामले पर विदेश मंत्रालय की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. अरुणिमा के सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी कथित गिरफ़्तारी के हालात के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई है और न ही यह बताया गया है कि उन्हें किसने हिरासत में लिया है. बता दें कि अरुणिमा फिलहाल अफगानिस्तान में यात्रा कर रही हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेजों पर कई वीडियो पोस्ट किए हैं.

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