UCC पर अमित शाह ने सेट कर दिया गोल, राज्यों के लिए बड़ा ऐलान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी और NDA की सरकार वाले सभी 21 राज्यों में वर्ष 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करने का लक्ष्य है.अमित शाह ने कहा कि देश के कई राज्यों में UCC लागू किया जा चुका है. उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में NDA शासित बाकी राज्यों में भी इसे लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा.

गृह मंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करने की प्रक्रिया कई राज्यों में आगे बढ़ चुकी है. उनका कहना है कि सरकार का प्रयास है कि NDA के नेतृत्व वाली सभी राज्य सरकारों में भी इसे लागू किया जाए. UCC का मकसद अलग-अलग धर्मों के लिए अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में समान नागरिक नियम लागू करना है. हालांकि, इसके प्रावधान और लागू करने की प्रक्रिया राज्यों के स्तर पर अलग हो सकती है.

#WATCH | Mumbai: Union Home Minister Amit Shah says, "We introduced the Uniform Civil Code (UCC) in several states. I am confident that we will implement the UCC in all 21 states governed by the BJP-led NDA before 2029...Operations such as the surgical strikes, air strikes, and… pic.twitter.com/n6J6ZKaOkh — ANI (@ANI) September 13, 2026

आतंकवादी हमलों के खिलाफ अमित शाह का बयान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत ने आतंकवादी हमलों के खिलाफ अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है. उन्होंने कहा कि अब भारत पर हमला करने वालों को पहले की तरह केवल सीमा के भीतर जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचकर कार्रवाई की जाती है. इस दौरान उन्होंने कहा , "हम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 'सेवा संकल्प' अभियान चलाने जा रहे हैं. हमने आपको यह जानकारी देने के लिए यहां बुलाया है. इंडिया जेम्स एंड ज्वैलरी अवार्ड्स के 52वें समारोह में पहुंचे अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर इसके उदाहरण हैं. उनके मुताबिक, इन कार्रवाइयों ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने से पीछे नहीं हटेगा.

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आतंकियों के खिलाफ बदली भारत की रणनीति

अमित शाह ने कहा कि एक समय ऐसा था जब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारत आतंकवादी हमले का जवाब दूसरे देश की जमीन पर जाकर देगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने यह करके दिखाया है. गृह मंत्री ने दावा किया कि देश ने ऐसी सुरक्षा और रक्षा नीति तैयार की है, जिससे भारत पर हमला करने की कोशिश करने वाले लोगों में डर पैदा हुआ है. उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख अब पहले से ज्यादा स्पष्ट और सख्त है.

जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर की भूमिका की तारीफ

अमित शाह ने समारोह में जेम्स एंड ज्वैलरी उद्योग के योगदान की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र लंबे समय से भारत की आर्थिक ताकत, समृद्धि और वैश्विक पहचान को मजबूत करने में योगदान दे रहा है. उन्होंने पुरस्कार पाने वाले लोगों, उनके परिवारों और सहयोगियों को बधाई दी. शाह ने कहा कि ये पुरस्कार केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं हैं, बल्कि इससे दूसरे लोगों को भी मेहनत, समर्पण और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है.

निर्यात और रोजगार में अहम योगदान

गृह मंत्री ने कहा कि इंडिया जेम्स एंड ज्वैलरी अवार्ड्स राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग के योगदान को सम्मान देने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है और इसका संबंध निर्यात से भी है. उन्होंने कहा कि पांच दशक का सफर पूरा करने के बाद यह पुरस्कार अब अपने 52वें संस्करण तक पहुंच चुका है. अमित शाह ने उद्योग से जुड़े लोगों से आगे भी गुणवत्ता और बेहतर काम का स्तर बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है और उद्योग से जुड़े निर्यातक, निर्माता, बैंकिंग क्षेत्र के लोग, महिला उद्यमी और पेशेवर भारत की आर्थिक प्रगति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने पुरस्कार पाने वाले सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा कि जेम्स एंड ज्वैलरी उद्योग ने भारत के विकास के लिए नए मानक स्थापित करने में योगदान दिया है.

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